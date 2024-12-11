Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан

00:06 13.12.2024

11 декабря Государственная Дума приняла закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, если приехавшие недоросли плохо знают русский язык. Проблема решена?



Безусловно, страна должна поаплодировать депутатам. За проявленное понимание сложившейся ситуации, за последовательность действий. За твердость в отстаивании проекта при отражении нападок лоббистов, заявляющих, что российская экономика без помощи мигрантов рухнет.



После того, как аплодисменты стихнут, следует задуматься. И понять, что мы только в начале пути. Что принятый закон - не более чем едва ли не единственно возможная форма компромисса между интересами миграционного лобби и русского народа. В нынешней ситуации любой небольшой эволюционный шаг в сторону ужесточения миграционной политики РФ воспринимается как революционный. Как "лучше что-то, чем ничего". Как "зацепились за ниточку - весь клубок распутаем".



Новый закон - это хорошо, но мало. Что за ним должна последовать целая серия норм, которые позволят не только принятому закону функционировать, но и, что особенно важно, не ухудшит положения дел.



А для этого надо понять, почему дети мигрантов сегодня приходят в школу без знания русского языка.



Миграция существует не только у нас. Несовершеннолетние марокканцы, алжирцы, турки, да и русские тоже, приезжая в новую для себя страну (в Европе или Америке), идут в школы. Уже через полгода они свободно говорят на чужом языке, пишут контрольные работы, сдают зачеты и экзамены. При этом не переставая внутри семьи, да и в кругу земляков тоже, общаться на родном. Почему у нас не так?



Да потому что семьи "там" приезжают с желанием жить в "той" стране, инкорпорироваться в "то" общество.



В Россию же едут люди, привыкшие русских не просто не уважать, а не считать их за людей. И становиться частью их общества не желающих. В течение 30 лет, прошедших со времени распада Союза и выхода среднеазиатских республик на вольные хлеба, власти Узбекистана, Таджикистана, Киргизии не утруждали себя подачей своему населению семидесятилетнего периода советской власти в объективном ключе. Посмотрите сейчас в их учебники истории, прочтете много интересного.



"Русские вторглись, присоединили, колонизировали, Москва из нас тянула соки - мы ее и всех русских вообще кормили, поили, а они нас эксплуатировали. И вообще, Москву создал Аллах, а не русские построили. Значит это наш город".

Наша мягкая сила самоустранилась от выполнения задачи поддержки российских школ на территории бывших советских республик, от поддержки всего русского вообще. В то же самое время коллективный Запад насадил в российском подбрюшье огромное количество НКО, проводящих антирусскую работу внутри общества, внушая ему, что "если вы едете в Россию, надо не ассимилироваться, а ассимилировать". Коренное население РФ, разумеется.



В результате мы имеем то, что имеем. Взрослых, ненавидящих бывшего "старшего брата" и воспитывающих в своих детях еще большую ненависть к нему.



Закон о запрете приема в наши школы не знающих или плохо знающих русский язык иностранцев - это все же, как ни крути, борьба с последствиями. Эффект от него будет, но куда меньший, чем от победы над причинами.



Да, для тех, кто не знает язык, организуют курсы по его изучению. Да, бесплатные, то есть, на собранные с россиян налоги. "Войдем в положение, посочувствуем бедным таджикам и узбекам". Но что будет, если отправленные на эти курсы дети учить язык и там не захотят (напомним, что русофобия происходит из семьи)? Правильно, они пойдут на улицу к уже имеющимся этнобандам или будут создавать новые.



Криминальная обстановка в нашей стране серьезно ухудшится и кратно возрастет опасность терактов. С учетом того, что мигрантов в России насчитывается уже примерно одна десятая часть населения, представить, что могут натворить бунтующие инородцы, даже воображения не надо. Просто полистайте прессу (хоть западную, хоть нашу), освещающую вспышки недовольства мигрантов во Франции, Англии, Бельгии… Горящие мусорные баки и перевернутые автомобили - это все детские шалости по сравнению с тем взрывом, который может произойти у нас.



Как этого избежать?



Понятно, что курсы для приезжих, не знающих языка, организуют. Взять и выслать не говорящих по-русски детей с технической точки зрения - не проблема. С юридической - ни в коем случае нельзя, даже если принять норму, предписывающую малолетних иностранцев, не знающих официального языка страны пребывания, депортировать на родину. Закон обратной силы не имеет. И потому те, кто приехал до его принятия и вступления в силу под его действие не подпадают. Но никто не мешает Думе принять закон о наказании лиц, приехавших жить в Россию за уклонение от изучения русского языка. Не штрафами, не тюрьмой - возвращением в страну происхождения. То есть попытку реализовать конституционное право на получение образования предоставить, но в случае наступления негативного результата - чемодан-вокзал-Душанбе (Бишкек, Ташкент).



Требуется установить правила организованного ввоза иностранцев на работы с возложением на себя принимающей стороной обязанностей контроля за их местонахождением, соблюдением условий контракта и своевременной отправки на родину после завершения оговоренного срока работ. Семьи рабочих-мигрантов должны оставаться дома.



Если же семья решила переехать в Россию в полном составе (то есть, не через организованный набор на какую-то стройку, например, а на ВНЖПМЖ), входящие в эту ячейку общества несовершеннолетние дети должны выучить русский язык до отъезда. Курсы должны быть открыты на территории страны происхождения мигрантов. Вот вам и поле деятельности для мягкой силы, и освобождение бюджета РФ от лишних расходов на обучение не желающих обучаться. Добровольно обучающихся будет куда меньше, чем тех, кого мы попытаемся заставить без имеющегося у них желания овладеть "великим и могучим".



Возникает, конечно, вариант, что сертификаты о знании русского языка на курсах, проводимых за границей, получить фиктивно будет даже проще, чем это сейчас происходит в России. Но кто сказал, что принимать в "новые россияне" мы должны по зарубежным сертификатам? На родине приезжие товарищи будут только обучаться, овладевать русской грамотой, познавать русскую историю и приобщаться к русской культуре. А проверять, насколько они усвоили эти уроки, будут уже российские специалисты. Например в тех институтах и университетах, что уже определены в качестве организаций, имеющих право оценивать владение иностранцами русским языком. Так жульничество можно свести к минимуму.



Думаете, мы при таких ограничениях потеряем иностранную рабочую силу, а с ней и экономику России? Ни в коем случае!



Русский (советский) народ сумел в свое время провести, не привлекая неквалифицированных рабочих из-за рубежа, мощную индустриализацию страны. Построить ДнепроГЭС, создать практически с нуля станкостроительную, машиностроительную, авиастроительную отрасли промышленности. Сконструировать и спустить на воду первый в мире атомный ледокол, запустить в космос первый в мире спутник и отправить на орбиту первого в мире космонавта. И после этого говорить, что наша экономика рухнет, если Джамшут не приедет замешивать бетон? Да на освобожденное им место прибегут двое-трое желающих - еще и конкурс можно будет устроить.



Ведь мигранты стремятся попасть в Россию на заработки. Потому что в нашей стране они получают куда больше, чем в своей. Если вообще там находят работу и что-то за нее получают. Половину годового ВВП Таджикистана формируют деньги, переводимые из России его гастарбайтерами. Треть ВВП Киргизии образовано этим же. Да ради удержания таких показателей поступлений власти этих стран со своей стороны будут оказывать давление на желающих работать на наших стройках! Езжай родной, веди себя хорошо, говори по-русски и не совершай противоправных действий! Иначе подведешь свою родину и останется она без копейки.



Экономика - сфера с жесткими законами. От следования которым (в отличие от юридических, которые условный "дядя Турал" может повернуть в нужную ему сторону) никуда не уйти.



Пожелаем Госдуме не останавливаться на достигнутом.



Владимир Добрынин