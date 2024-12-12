BlackRock: как мега-корпорация захватывает страны "золотого миллиарда", - ФСК

00:08 13.12.2024

12.12.2024 | ОЛЕГ СЕРГЕЕВ



Материальные интересы глобальной олигархии – один из немаловажных факторов вооруженных конфликтов и войн по всему миру



Осенью этого года объем активов под управлением транснациональной мега-корпорации BlackRock вырос до рекордных $11,5 трлн. - это больше, чем ВВП Китая, Индии и РФ, вместе взятых. С начала этого года BlackRock все активнее и более открыто становится главным инвестором в мировую инфраструктуру. Об этом стало известно 12 января, когда мировые СМИ сообщили, что представители BlackRock договорились о приобретении Global Infrastructure Partners (GIP), создав ведущую в мире инвестиционную платформу для частных рынков инфраструктуры.



BlackRock, основанная в 1988 году Ларри Финком, – это не просто фонд, просто управляющий чужими активами и также просто подходящий под простые демократично-толерантные цитаты-определения из учебника "Экономикс". Это структура-спрут глобального масштаба, управляющая активами тех же юридических лиц, которые владеют самим фондом. Фактически несколько фондов перекрестно владеют друг другом и активами предприятий, которые в свою очередь владеют самими фондами. Даже если какой-то случайный акционер, пусть даже со многими миллиардами, окажется каким-то чудом внутри этого спрута, оказывать какое бы то ни было существенное влияние на принятие решений он не сможет.



Проще говоря, мощная группа по управлению активами BlackRock – это жестко мотивированная и нужным образом структурированная – с точки зрения преследуемых целей – мега-корпорация, хозяева которой, несмотря на все заверения о свободном рынке, акционерном капитале, демократических ценностях, "толерантности" и прочих политкорректных вещах, фактически задают тон в мировой экономике и преследуют свои собственные цели.



Сила этого гигантского глобального "спрута" с американской "пропиской" заключается в триллионах долларов, доверенных ему его клиентами, большинство из которых являются крупными "рыбами" финансового мира: финансовыми институтами, инвестиционными или пенсионными фондами и т. д. Благодаря этой финансовой манне группа приобрела и множество транснациональных корпораций. В настоящее время BlackRock весомо присутствует в капитале таких гигантов, как Apple, Microsoft, Facebook, McDonald's, Siemens, а также многих компаний из списка CAC 40.



Видные американские политики, включая, например, недавнего кандидата в президенты США Р.Ф. Кеннеди, прямо заявляют, что такие супер-структуры, как BlackRock уже управляют всем миром – разжигают войны, скупают территории, присваивают собственность и т. д. Кеннеди утверждает, что BlackRock подмяла под себя американский ВПК и на корню скупает плодородные земли Украины. Ей же принадлежат крупнейшие "мейнстримные" массмедиа планеты. Материальные интересы BlackRock – один из ключевых драйверов кровавых и прочих событий последних лет на Украине.



Действительно, являющаяся также крупнейшей американской инвестиционной компанией, BlackRock фактически подминает под себя мировую экономику. К середине весны этого года хозяева корпорации сосредоточили у себя более 10% мирового ВВП (на тот момент у компании, установившей очередной рекорд этого типа, было свыше $10,5 трлн. активов) – больше, чем ВВП всех стран мира, кроме США и КНР. Благодаря этому только в первом квартале 2024 г. портфель (активы в управлении) BlackRock получил прибавку в 15% в сравнении с тем, что в нем было год назад. Гигант заимел долю в 85% компаний мира, которые торгуются на фондовом рынке.



За пошедшие с того времени полгода эта доля выросла еще сильнее. BlackRock продолжает распространять свое влияние во всех направлениях: на корпорации, компании, правительства и центральные банки. Ведущие мировые СМИ уже отмечают, что такие гиганты рано или поздно начинают вмешиваться в политику стран, как это было с Ост-Индскими компаниями европейских стран в эпоху колониальных захватов и экспансии.



Британские медиа типа Times в связи с этим уже лукаво сравнивают глобальную "империю" BlackRock по масштабности с Ост-Индской компанией. Только не британской, а голландской. Причина этого лукавства в целом ясна. Правительство Великобритании, не справляющееся с нарастающими финансово-экономическими проблемами, пытается вернуть себе поддержку бизнеса (после принятия бюджета, увеличившего налоги на £40 млрд, а взносы работодателей на £25 млрд).



К концу осени стало известно, что власти Туманного Альбиона планируют сделать это через укрепление взаимоотношений с BlackRock. Причем не только потому, что под ее управлением по всему миру находятся активы на сумму $11,5 трлн, но и потому, что она уже управляет пенсионными накоплениями более 13 млн человек в самой Великобритании (включая пенсионные фонды British Airways, Rolls-Royce и Royal Mail).



Если верить заявлениям британского правительства, испытывающего нехватку денег и желающего избежать повышения налогов и т. н. мер жесткой экономии, то у его просто нет иного выбора, кроме как сотрудничать с мегакорпорацией, привлекая частные инвестиции для восстановления инфраструктуры страны, которая рушится после многих лет недоинвестирования.



Однако все далеко не так просто. Нюанс заключается в уже озвученной лейбористами простой арифметике: чтобы мобилизовать £3 частного капитала от институциональных инвесторов, нужно предложить им £1 в виде государственных субсидий. Таким образом, BlackRock, по сути, приватизирует Британию – жилье, образование, здравоохранение, природу и энергетику – с помощью денег налогоплательщиков в качестве подсластителя.



Сама BlackRock и ее ультраглобалисты-хозяева давно продвигают идею такого чертовски выгодного им партнерства. Соответствующий политический импульс еще сильнее ускорился, после того как Ларри Финк на саммите G7 сообщил, что государственный долг слишком высок, чтобы государства в одиночку инвестировало необходимые средства. Но если правительства будут работать с корпорациями вроде возглавляемой им BlackRock, они смогут разблокировать триллионы. Для этого им всего то и нужно будет, что превратить государственную инфраструктуру в инвестиционные активы, которые смогут приносить инвесторам стабильную прибыль.



По мнению аналитиков, все это далеко не новая тенденция. Просто в настоящее время, в этот золотой для них век, финансисты-глобалисты планируют полностью завладеть инфраструктурой ведущих государств "золотого миллиарда", вроде той же Великобритании, и превратить ее в источник дохода.



Через покупку вышеупомянутой GIP (Global Infrastructure Partners) в январе 2024 г. BlackRock уже завладела инфраструктурными активами на сумму около $150 млрд, включая компании по возобновляемым источникам энергии, службы очистки сточных вод во Франции и аэропорты в Англии и Австралии.



Возникает вопрос: зачем же тогда BlackRock и ее хозяевам нужно сегодня то или иное государство? Почему они не могут развернуть триллионы без помощи правительств этих государств? На первый взгляд, ключ к решению и мотив – это прибыль. Однако на практике результат и конечная цель глобального спурта иные – овладение ключевой инфраструктурой стран, которые вдобавок еще и готовы выделять на это субсидии.