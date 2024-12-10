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Наша Белоруссия: о фактическом превращении Союзного государства в единую страну, - А.Белов
00:10 13.12.2024

10.12.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Интеграционные процессы пойдут быстрее и станут более ощутимыми в повседневной жизни граждан

Недавний приезд Президента России Владимира Путина в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства был обставлен со всем подобающим государственному визиту дипломатическим протоколом.

В аэропорту белорусской столицы, где приземлился президентский борт, у трапа самолета российского лидера встречали девушки в национальных костюмах с традиционными хлебом и солью.

Во Дворце независимости, где его уже ждал хозяин мероприятия Александр Лукашенко, была выстроена рота почетного караула.

Да и само мероприятие, завершившееся подписанием нескольких межгосударственных документов, проходило на подчеркнуто международном уровне: вот Президент России, вот – Белоруссии, их помощники, флаги и церемония обмена папками с договорами, одним из которых стал Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ).

Кроме того, как и планировалось, Путин и Лукашенко приняли ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электроэнергии, противодействия незаконному импорту, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи. В последнем пункте речь, судя по всему, идет о давно ожидаемой отмене международного роуминга, для белорусских операторов сотовой связи в России и российских в Белоруссии.

И все же было в этой встрече нечто новое, нечто, что позволяет автору этих строк предполагать, что отныне интеграционные процессы в нашем Союзе пойдут быстрее и станут более ощутимыми для его граждан.

Начну с небольшой цитаты из приветственной речи Президента России, где он подробно остановился на тех принципах, на которых строятся взаимоотношения между нашим странами в формате СГ.

"Главное, что российско-белорусские отношения, союзничество, партнерство выстраивается на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны и народы объединяет общая история, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы, приверженность одним и тем же нравственным и духовным ценностям. В рамках Союзного государства активно развивается торговля и инвестиционные обмены, расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи", – подчеркнул глава РФ.

И прежде чем высказать свои соображения, я хотел бы подчеркнуть, что все, о чем далее пойдет речь, также необходимо рассматривать исключительно в рамках "дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга".

Вряд ли кто-то будет спорить, что важнейшим из вопросов, обсужденных и решеных в ходе заседания, стала тема коллективной безопасности России и Белоруссии и совместной защиты нашего Союза от любых внешних угроз.

Именно об этом идет речь в упомянутом выше Договоре о гарантиях безопасности, одним из шагов по реализации которого стало решение о размещении на территории РБ новейших российских гиперзвуковых систем "Орешник", чье наглядное применение по цехам завода "Южмаш" в Днепропетровске наделало столько шуму в западных СМИ.

Вот как Владимир Путин прокомментировал достигнутую договоренность.

"Конечно, такие новейшие системы, как "Орешник " не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются. По двум причинам. Во-первых, в отличие от оружия массового уничтожения это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результаты не за счет своей мощи, а за счет точности. Второе – в случае группового применения одного-двух- трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное. Но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет. Считаю размещение таких комплексов, как "Орешник" на территории Белоруссии, возможным. Второе – это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года".

Таким образом, можно констатировать, что:

"Орешник" появится в Белоруссии во второй половине 2025 года;

мощность боевой части будет определять в соответствии с минимальной дальностью: чем меньше дальность, тем больше мощь.

белорусский "Орешник" станет частью комплекса РВСН ВС России, но целеуказание для него останется прерогативой Минска;

в случае если нашим странам придется пойти на боевое применение "Орешника", то тому, кто "напросится", мало точно не покажется.

Особо стоит отметить комментарий военного руководства России, о том, что размещение "Орешника" в Белоруссии стало ответом на возвращение американских ракет средней дальности в Германию.

Ну а теперь главное: созданный военный союз России и Белоруссии на самом деле сложно даже назвать "союзом", это нечто гораздо большее. Де-факто мы берем Белоруссию под защиту так, как если бы она была не просто дружественным или даже союзным нам государством, а одним из субъектов Российской Федерации.

Уровень нашего военного сотрудничества и взаимных обязательств носит беспрецедентный характер, такого нет ни каком-то ином договоре о коллективной безопасности, даже ОДКБ или Североатлантическом альянсе.

Кстати, о блоке НАТО. Пресловутая 5 статья его устава звучит так:

"Договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех договаривающихся сторон. Если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими договаривающимися сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района. О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

Что в переводе с западного политического на нармальный русский означает: в случае чего, страны-союзники, конечно, могут "вписаться" друг за друга, но прямой, императивной обязанности делать так у них нет, что, по сути, означает, что все это не более чем филькина грамота и каждый, как и прежде, сам по себе.

Надо хорошо понимать, что НАТО – не оборонительный союз и даже в общем-то не военный. Де-факто, это средство подавления и контроля, которое США используют против Европы. И ничего более.

В отличие от них, а также от ЕС и прочих объединений, Россия и Белоруссия на самом деле постепенно превращаются в единую страну, объединившуюся перед лицом совершенно конкретных внешних угроз. И нам остается только подождать, когда гражданские составляющие этого интеграционного процесса также подтянутся до уровня военных, поскольку одно без другого долго не работает.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734037800


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