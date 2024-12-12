 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если друг оказался друз. Израиль столкнулся с новой шпионской сетью, - Л.Цуканов
00:14 13.12.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ
12 декабря 2024

После "ограниченного вторжения" израильских сил на территорию Сирии Тель-Авив ожидаемо занялся налаживанием связей с местным населением - дабы не получить неожиданный "удар в спину" от многочисленных групп влияния, активизировавшихся после падения режима Башара Асада.

Выбор был остановлен на друзах - арабской этноконфессиональной группе, чьи общины проживают на территории Ливана, Израиля и Иордании, а также в Сирии, где их больше всего (около 900 тыс. человек).

В отличие от курдов (другого крупного меньшинства), друзы гораздо менее милитаризированы и предпочитают гражданские формы неповиновения. Кроме того, они поддерживают связь между общинами, расположенными в разных странах (в том числе в Израиле), что заметно упрощает наведение мостов.

Израильтяне даже готовы, в случае чего, с оружием в руках обеспечивать безопасность друзских поселений в восточной части Сирии. Впрочем, они пока не слишком доверяют новым союзникам.

Тень на взаимодействие бросает недавний шпионский скандал, в который оказались вовлечены представители друзских общин. И по мере того, как спецслужбы Израиля продолжают расследование этого дела, у них возникает все больше вопросов.

Операция "Друз"

В ноябре 2024 года израильские полицейские совместно с оперативниками Службы общей безопасности (ШАБАК) арестовали двух жителей друзской деревни Масаада, расположенной на Голанских высотах, в зоне присутствия Израиля.

Тахрир и Бассем Сафади обвинялись в работе на разведку Ирана. По данным правоохранителей, они собирали информацию о деятельности и перемещениях военнослужащих ЦАХАЛ на Голанских высотах, которая затем передавалась Хуссам ас-Салам Тауфик Зидану, журналисту иранской государственной новостной сети "Аль-Алам" (по совместительству - сотруднику иранских спецслужб).

Примечательно, что задержанные не относились к категории жителей Израиля, "случайно завербованных" КСИР для выполнения разовых разведывательных акций "Оси сопротивления". Напротив, друзы начали собирать данные задолго до военной операции Израиля в Газе и сами предложили помощь иранской разведке, найдя "покупателя" в одной из сопредельных стран.

Сообщить прессе об аресте семьи Сафади израильские контрразведчики решили лишь после захода израильских сил на территорию Сирии. Во многом из опасений, что завербованные Зиданом друзы являются частью более крупной разведывательной сети. Тем более что некоторые данные, перехваченные оперативниками, были собраны далеко за пределами зоны обычного проживания арестованных. Это породило версию, что Тахрир и Бассем Сафади занимают более высокое положение в сформированной разведывательной сети и до ареста не только собирали, но и аккумулировали поступающие от других агентов данные.

Учитывая, что на одних только Голанских высотах, согласно последним данным, проживает более 200 тыс. друзов, речь может идти о большой сети потенциальных информаторов, которые вполне могут стать "глазами и ушами" Тегерана.

В то же время израильская пресса, вопреки обыкновению, почти не освещала историю с арестом друзских шпионов.

Публикации на эту тему вышли лишь в нескольких небольших изданиях и были написаны в максимально нейтральном ключе; не во всех была упомянута даже этноконфессиональная принадлежность арестованных.

По всей видимости, Тель-Авив пока не желает превращать "дело Сафади" в достояние общественности и портить отношения с недавно обретенными партнерами.

Выпускной экзамен

Работать с друзами "в условиях неопределенности" доверили главе военной разведки Израиля (АМАН) Шломи Биндеру - уже на следующие сутки после ввода израильского контингента на сирийскую территорию он встретился с главой друзскойобщины Сирии, шейхом Муафаком Тарифом. Стороны обсудили условия дальнейшего сотрудничества и, хоть и не пришли к конкретным договоренностям, остались довольны данной встречей.

Оптимизм сирийских друзов обусловлен особенностями их проживания.

В течение 57 лет семьи на Голанских высотах, разделенных между Сирией и Израилем, были отрезаны друг от друга и не имели возможности полноценно взаимодействовать друг с другом. С приходом ЦАХАЛ друзские старейшины увидели шанс не только воссоединиться, но и защитить свои дома от возможной экспансии радикальных элементов.

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Для Биндера, занявшего пост главы АМАН в августе 2024 года, сирийская командировка стала своего рода "выпускным экзаменом" и возможностью оправдать доверие кабинета министров. Тем более что свою должность он занял в результате аппаратных интриг - его предшественник Аарон Халива был заклеймен как "главный виновник катастрофы 7 октября". При этом сам Биндер, занимавший высокую должность в оперативном отделе АМАН, едва избежал аналогичных обвинений.

Выбор главы военной разведки в качестве главного публичного переговорщика вполне объясним.

Представители других израильских спецслужб, ШАБАК и Моссад, слишком заняты работой над сделкой по заложникам в секторе Газа, что является для Тель-Авива большим приоритетом.

Кроме того, внезапное появление на территории Сирии представителей израильской контрразведки могло быть истолковано местными жителями превратно и воспринято как знак перехода приграничных территорий под постоянный контроль Тель-Авива.

Биндер же в данной ситуации находится в более удобном положении, поскольку выступает как представитель контингента ЦАХАЛ и решает оперативные задачи в интересах развернутых в этом районе вооруженных сил.

Впрочем, это не мешает главе АМАН попутно выполнять и прямые задачи разведчика - искать новые "ниточки", ведущие к "делу Сафади".

Источник - regnum.ru/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734038040


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