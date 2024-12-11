 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.12.2024
00:27  Илону Маску и не снилось - китайские ученые научились читать мысли
00:24  Байден хочет достичь мира на Ближнем Востоке раньше Трампа, - НГ
00:17  Три неопределенности 2025 года, - Александр Дугин
00:14  Если друг оказался друз. Израиль столкнулся с новой шпионской сетью, - Л.Цуканов
00:10  Наша Белоруссия: о фактическом превращении Союзного государства в единую страну, - А.Белов
00:08  BlackRock: как мега-корпорация захватывает страны "золотого миллиарда", - ФСК
00:06  Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан

00:04  Индия крупно законтрактовалась у "Роснефти"
00:02  В чьих руках ядерная кнопка? искусственный или человеческий интеллект? - "Завтра"
Четверг, 12.12.2024
15:05  Вашингтон и его британская колония, - Тая Сильвергельм
15:04  Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
15:01  Темные сделки QazaqGaz: как один из конфискованных активов оказался связан с Кайратом Шарипбаевым
14:48  "Норникель" превращает Россию в сырьевой придаток Китая
13:58  По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? (история событий)
12:35  Широким фронтом. Российская армия наступает на Курахово, Покровск, Часов Яр, Торецк и Великую Новоселку
11:37  Центральная Азия: антикоммунизм и фашизм - близнецы-братья, - Сергей Кожемякин
11:32  Передел Сирии перерастает в резню, - Роман Крецул
11:31  Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
11:28  Власти Афганистана запретили женщинам получать медицинское образование. Даже акушерское
11:26  Что будет с Турцией если она потеряет 7 миллионов российских туристов, - Джерен Дениз
11:24  Горячее солнце востока. Вспоминая Афганистан, - В.Бурт
11:23  МИД КНР: США - это не та страна, которая должна рассказывать всем о правах человека
11:22  Сирия: "прогрессивные джихадисты" раскручивают маховик террора, Израиль - в привычной роли оккупанта
09:01  Украинские наци и "небесный мандат" Зеленского, - Ростислав Ищенко
08:07  Активы "назарбаевского Людоеда": Никольский рынок в Алматы хотели продать иностранцам, - Orda.kz
08:02  Казахстан. Смена часового пояса как "десталинизация", - Данияр Ашимбаев
07:36  Послом Казахстана в Японию отправлен г-н Баударбек-Кожатаев
07:24  Комиссар Кая Каллас призналась в краже замороженных активов России
07:11  США и их партнеры устроили переворот в Сирии, - Т.Сильвергельм
06:59  Парящий мост, смотровая площадка, вход в метро - планы по парку Кадыри в Ташкенте
06:52  Макрон лихорадочно ищет пути выхода из политического кризиса, - Данила Моисеев
06:46  Защита властей Сирии не входила в планы России и Ирана, - Игорь Субботин
06:42  В Кабуле в результате теракта (подрыв камикадзе) убит министр по делам беженцев ИЭА Халил Хаккани
06:39  США обеспокоены строительством АЭС в Узбекистане, - Виктория Панфилова
06:35  Битва за Покровск: вражескую твердыню начали "разбирать" артиллерией, ФАБами и РСЗО, - Радомир Маркуш
01:59  Рокфеллеры берут власть... "альянс демократий" трансформируется, - "Завтра"
01:53  Падение режима Асада: Новый Ближний Восток? - Кадыр Маликов
01:16  Геополитическое землетрясение в Сирии. "Все воюют против всех", - В.Овчинский
01:05  Мировой либерализм полностью отменил приличия, - Игорь Мальцев
00:56  Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти, - "Взгляд"
00:40  Объявлены лауреаты "Русской премии" по литературе
00:37  Матч за титул чемпиона мира по шахматам, проходящий в Сингапуре, вплотную приблизился к тай-брейку
00:34  Южнокорейский президент Юн ради удержания власти был готов развязать войну с КНДР, - А.Кошкин
00:27  Кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада, - Андрей Соколов
00:21  Кардаха. Джихадисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада
00:11  "Зеленые" портят воздух. В Германских верхах полный раздрай, - Олег Никифоров
00:01  Тимур Ишметов назначен председателем Центробанка Узбекистана
Среда, 11.12.2024
16:43  Все по сценарию Украины: Грузия получит свою "Небесную сотню", - Айнур Курманов
15:30  Ждет ли Сирию ливийский сценарий? - Николай Сурков
14:31  Джеффри Сакс: события в Сирии могут привести к мировой войне (видео)
14:23  Сирия все. Остальным приготовиться, - Виктория Никифорова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Три неопределенности 2025 года, - Александр Дугин
00:17 13.12.2024

тезисы выступления на конференции в МГИМО "Международная неопределенность 2025"
Александр Дугин

В современным миропорядке есть несколько уровней неопределенности (indetermination).

1) Неопределенность фазового перехода от однополярности к многополярности. Нельзя однозначно сказать, мы уже в многополярном, или все еще в однополярном? Хайдеггеровское noch nicht, как философская проблема стоит остро.

Многополярность на взлете, однополярность в упадке, но ее агония может стать фатальной.

Последние отчаянные и кое-где успешные атаки глобалистов против России - Украина, Грузия, Молдова, Румыния, Сирия - показывают, что нельзя сбрасывать однополярность со счетов. Дракон глобализма смертельно ранен, но все еще жив.

В Международных Отношениях двуполярность концептуализирована Уолтцем. Он даже после краха СССР видел вторым полюсом Китай. Однополярность - Гилпиным. Многополярность намечена Хантингтоном и Фабио Петито.

2) Вторая неопределенность - туманность в теоретическом описании многополярности. Что такое полюс? Это суверенное государство (как в Вестфальской системе и в классическом реализме)? Или это цивилизация? Но тогда каков политический статус такого культурно-религиозного понятия?

Наилучший ответ дал китайский специалист в МО Чанг Вэйвэй, который ввел понятие Государство-Цивилизация. Президент Путин и Министр Иностранных Дел РФ Лавров пользуются именно этим понятием. Государство-Цивилизация -это цивилизация (с развитой системой традиционных ценностей и яркой идентичностью), организованная как сверх-государство, куда притягиваются констелляции народов и государств, разделяющие общую цивилизационную парадигму.

Но сегодня под термином "полюс" или "центр" (в случае полицентричности) каждый понимает разное - и просто государства (крупные и независимые), и цивилизации (политически не интегрированные) и собственно Государства-Цивилизации.

Законченных Государств-Цивилизаций пока 4:

- Коллективный Запад (NATO-land),

- Россия,

- Китай,

- Индия.

Цивилизаций больше - к 4-м перечисленным добавляются исламская, африканская и латиноамериканская. Им только предстоит интегрироваться в сверх-государство.

При этом Запад может разделиться на Северную Америку и Европу. Потенциально возможна буддистская цивилизация.

К этой неопределенности понятий и собственно открытости процесса превращения цивилизаций и государств в Государства-Цивилизации добавляется проблема фронтиров. Это важнейший момент в построении Теории Многополярного Мира. Фронтир - это зона наложения двух или нескольких цивилизаций с наличием или отсутствием суверенных государств небольшого масштаба. Фронтиры входят во вторую неопределенность.

3) Третья неопределенность - Трамп и его стратегия. Трамп едва ли готов принять многополярность, он сторонник американской гегемонии. Но он видит ее радикально иначе, чем глобалисты, находившиеся у власти в США несколько последних десятилетий (не важно демократы или республиканцы). Глобалисты отождествляют военно-политическое господство, экономическое превосходство и либеральную идеологию, основанную на навязывании всем (в том числе и США) антитрадиционных ценностей. Здесь гегемония есть гегемония не страны, а интернациональной идеологической либеральной системы. Трамп же убежден, что во главе угла должны находиться именно национальные интересы США, причем с опорой на традиционные американские ценности. Иными словами, мы имеем дело с право-консервативной гегемонией, идеологически противоположной лево-либеральной (Клинтон, неокон Буш мл, Обама, Байден). Во что выльется трампизм в Международных Отношениях пока сказать невозможно. Он может объективно способствовать ускорению многополярности, но может и затормозить ее.

В 2025 году мы будем иметь дело со всеми тремя неопределенностями одновременно. Таким образом, стоит придать самому термину "неопределенность" статус самостоятельного и многозначного концепта, во многом ключевого для корректного осмысления мировых процессов.

Источник - katehon.com/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734038220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты заслушали отчет Высшей аудиторской палаты о субсидировании сельского хозяйства
- В AMANAT предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest
- Олжас Бектенов обсудил с послом Китая в Казахстане Чжаном Сяо итоги совместной работы по наращиванию товарооборота
- Смена часового пояса как "десталинизация"
- В Астане прошло заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК
- Выступление председателя ВАП РК на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК
- Бизнес и сельское хозяйство: как крупный консорциум поддерживает аграриев в Западно-Казахстанской области
- В Астане определены победители конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" и молодежной премии "Дарын"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  