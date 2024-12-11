Три неопределенности 2025 года, - Александр Дугин

00:17 13.12.2024

тезисы выступления на конференции в МГИМО "Международная неопределенность 2025"

Александр Дугин



В современным миропорядке есть несколько уровней неопределенности (indetermination).



1) Неопределенность фазового перехода от однополярности к многополярности. Нельзя однозначно сказать, мы уже в многополярном, или все еще в однополярном? Хайдеггеровское noch nicht, как философская проблема стоит остро.



Многополярность на взлете, однополярность в упадке, но ее агония может стать фатальной.



Последние отчаянные и кое-где успешные атаки глобалистов против России - Украина, Грузия, Молдова, Румыния, Сирия - показывают, что нельзя сбрасывать однополярность со счетов. Дракон глобализма смертельно ранен, но все еще жив.



В Международных Отношениях двуполярность концептуализирована Уолтцем. Он даже после краха СССР видел вторым полюсом Китай. Однополярность - Гилпиным. Многополярность намечена Хантингтоном и Фабио Петито.



2) Вторая неопределенность - туманность в теоретическом описании многополярности. Что такое полюс? Это суверенное государство (как в Вестфальской системе и в классическом реализме)? Или это цивилизация? Но тогда каков политический статус такого культурно-религиозного понятия?



Наилучший ответ дал китайский специалист в МО Чанг Вэйвэй, который ввел понятие Государство-Цивилизация. Президент Путин и Министр Иностранных Дел РФ Лавров пользуются именно этим понятием. Государство-Цивилизация -это цивилизация (с развитой системой традиционных ценностей и яркой идентичностью), организованная как сверх-государство, куда притягиваются констелляции народов и государств, разделяющие общую цивилизационную парадигму.



Но сегодня под термином "полюс" или "центр" (в случае полицентричности) каждый понимает разное - и просто государства (крупные и независимые), и цивилизации (политически не интегрированные) и собственно Государства-Цивилизации.



Законченных Государств-Цивилизаций пока 4:



- Коллективный Запад (NATO-land),



- Россия,



- Китай,



- Индия.



Цивилизаций больше - к 4-м перечисленным добавляются исламская, африканская и латиноамериканская. Им только предстоит интегрироваться в сверх-государство.



При этом Запад может разделиться на Северную Америку и Европу. Потенциально возможна буддистская цивилизация.



К этой неопределенности понятий и собственно открытости процесса превращения цивилизаций и государств в Государства-Цивилизации добавляется проблема фронтиров. Это важнейший момент в построении Теории Многополярного Мира. Фронтир - это зона наложения двух или нескольких цивилизаций с наличием или отсутствием суверенных государств небольшого масштаба. Фронтиры входят во вторую неопределенность.



3) Третья неопределенность - Трамп и его стратегия. Трамп едва ли готов принять многополярность, он сторонник американской гегемонии. Но он видит ее радикально иначе, чем глобалисты, находившиеся у власти в США несколько последних десятилетий (не важно демократы или республиканцы). Глобалисты отождествляют военно-политическое господство, экономическое превосходство и либеральную идеологию, основанную на навязывании всем (в том числе и США) антитрадиционных ценностей. Здесь гегемония есть гегемония не страны, а интернациональной идеологической либеральной системы. Трамп же убежден, что во главе угла должны находиться именно национальные интересы США, причем с опорой на традиционные американские ценности. Иными словами, мы имеем дело с право-консервативной гегемонией, идеологически противоположной лево-либеральной (Клинтон, неокон Буш мл, Обама, Байден). Во что выльется трампизм в Международных Отношениях пока сказать невозможно. Он может объективно способствовать ускорению многополярности, но может и затормозить ее.



В 2025 году мы будем иметь дело со всеми тремя неопределенностями одновременно. Таким образом, стоит придать самому термину "неопределенность" статус самостоятельного и многозначного концепта, во многом ключевого для корректного осмысления мировых процессов.