"Я русский артист" - Николай Цискаридзе награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

00:20 13.12.2024

Российский артист балета и педагог получил награду из рук президента



12.12.2024 в торжественной обстановке свою награду получил заслуженный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе. Он был награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.



"Я сын очень древней православной земли, Грузии. Я российский гражданин, я русский артист", – заявил Цискаридзе.



В своей речи, артист поблагодарил за оказанную честь и отметил, что будет и дальше верой и правдой служить своему отечеству.



