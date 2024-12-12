 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Я русский артист" - Николай Цискаридзе награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
00:20 13.12.2024

Российский артист балета и педагог получил награду из рук президента

12.12.2024 в торжественной обстановке свою награду получил заслуженный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе. Он был награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

"Я сын очень древней православной земли, Грузии. Я российский гражданин, я русский артист", – заявил Цискаридзе.

В своей речи, артист поблагодарил за оказанную честь и отметил, что будет и дальше верой и правдой служить своему отечеству.

Источник - Readovka
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