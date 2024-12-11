Байден хочет достичь мира на Ближнем Востоке раньше Трампа, - НГ

00:24 13.12.2024

11.12.2024



Два президента США соревнуются в том, кто быстрее прекратит войну в секторе Газа

Геннадий Петров

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, помощник президента США Джейк Салливан и израильский министр Рон Дермер (на заднем плане) пробуют в очередной раз добиться перемирия с ХАМАС.

С Израиля начнется ближневосточное турне помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он предпримет, возможно, последнюю попытку закончить боевые действия в секторе Газа при администрации Джозефа Байдена. Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже налаживает контакты с Дональдом Трампом, на которого он рассчитывает больше, чем на его предшественника. В Тель-Авив прилетел Салливан, а в Вашингтон – доверенное лицо израильского премьера министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.



Бурные события в Сирии заставили США многое пересмотреть в своей ближневосточной политике. Режим Башара Асада был важной опорой "оси сопротивления" – так иранские власти именуют союзные Тегерану ближневосточные организации, противостоящие Израилю. Его падение – удар и по ливанскому движению "Хезболла" (с ним у израильтян с 27 ноября очень непрочное 60-дневное перемирие с неясной перспективой продления), и по ХАМАС, с которым, напротив, никакой договоренности пока достичь не получается.



А закончить не слишком впечатляющую по своим результатам каденцию каким-нибудь успехом Байдену очень желательно. Остаться в истории США как президент, при котором страна во второй раз в своей истории проиграла войну (Афганистан), не смогла предотвратить российско-украинский конфликт и нападение ХАМАС на Израиль, он не хочет. Чтобы хотя бы приблизиться к этому финальному успеху, на Ближний Восток едет Салливан.



Его встреча с Нетаньяху состоится в четверг, 12 декабря. В среду, когда в Израиль приехал Салливан, израильский премьер был занят: давал показания в суде по возбужденному против него делу о коррупции. Казалось бы, Нетаньяху имеет полное право считать себя победителем. Его тактика жесткого давления на Иран и "ось сопротивления" дала зримые плоды. Позиции "Хезболлы" удалось серьезно ослабить, и это стало одной из решающих причин падения режима Асада (последние годы он во многом опирался на формирования этого ливанского движения). Но в Израиле судят и победителей. Поэтому Салливан проведет встречу с Нетаньяху и министром обороны Израиля Исраэлем Кацем в четверг. После этого он посетит Египет и Катар с целью добиться прогресса на пути достижения перемирия в секторе Газа, ключевое и давно озвученное условие которого – обмен израильских заложников, захваченных хамасовцами 7–8 октября 2023 года, на палестинских заключенных израильских тюрем.



Панарабская газета Al-Araby Al-Jadid, известная также по своей англоязычной версии The New Arab, сообщила, что "переговоры о прекращении огня в секторе Газа достигли продвинутой стадии". Дело якобы дошло до того, что ХАМАС передал Египту список оставшихся в живых израильских заложников, которых хамасовцы готовы обменять, и список заключенных израильских тюрем, которых они хотели бы получить. Издание утверждает, что это произошло в воскресенье. Списки были переданы и обсуждены в Каире на встрече главы Службы общей разведки Египта генерал-майора Хасана Рашада с представителем ХАМАС Халилем аль-Хайей. По информации Al-Araby Al-Jadid, получается, что хамасовцы готовы обменять не всех заложников, а только пожилых и только тех, у кого есть какие-то заболевания. Исключение будет сделано лишь для четырех, имеющих американское гражданство. Явный реверанс в сторону Байдена и Трампа.



Редакция Al-Araby Al-Jadid базируется в Лондоне, газетой владеет катарская компания, само издание тесно связано с руководством Катара. Эта страна наряду с США, Турцией и Египтом является посредником в мирном процессе. Так что ее информации можно верить.



Таким образом, налицо признаки того, что перемирия достичь получится. Проблема в том, что на грани прекращения огня ХАМАС и Израиль находились уже неоднократно. Однако всякий раз переговоры срывались, не доходя до финальной точки. В результате единственное перемирие и обмен удерживаемых лиц имели место лишь год назад. С 24 ноября по 30 ноября 2023 года 105 заложников было обменено на 240 палестинских заключенных. Сколько сейчас захваченных хамасовцами израильтян осталось в живых, неизвестно.



По данным Al-Araby Al-Jadid, длительность нового перемирия составит 60 дней – столько же, сколько должен длиться режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. Издание утверждает, что одно из условий ХАМАС – возвращение "переговорной группы" движения в столицу Катара, Доху. Там лидеры хамасовцев находились много лет. Сообщалось, что в ноябре Белый дом потребовал от властей Катара закрыть офис ХАМАС. Получается, это требование отозвано. Байден готов поступиться принципами, лишь бы обойти Трампа.



А он планирует вплотную заняться Ближним Востоком, к чему готовится и Нетаньяху. В среду в Вашингтоне Дермер встречался с Майклом Уолцем. Последнего Трамп назначил своим помощником по национальной безопасности. К своим обязанностям Уолц приступит 20 января, когда избранный президент вступит в должность. До этого все его переговоры носят неофициальный характер. Интересно, что Дермер и Уолц – земляки. Они оба – уроженцы штата Флорида, любимого Трампом. В свою администрацию он хочет назначить сразу нескольких флоридцев. Это, а также обширные контакты в Республиканской партии США облегчит Дермеру, а через него – Нетаньяху поиск общего языка с командой нового американского президента.