Какими должны быть переговоры между Россией и США, - Владимир Овчинский

00:25 13.12.2024

в Америке остались люди, способные трезво мыслить

Владимир Овчинский

12.12.24

Новая команда Трампа беспрерывно выдвигает для него варианты "мирного урегулирования" военного конфликта на Украине. Но руководство России постоянно в тактичной форме отклоняет эти проекты.



И, понятно почему. Все они носят тактический, а не стратегический характер. При этом часто зависят не от мнения лидеров двух великих держав, а от третьих лиц.



Но в США остались люди, способные мыслить именно СТРАТЕГИЧЕСКИ.



Одним из таких людей является Томас Грэм, который был специальным помощником президента США Джорджа Буша – младшего и директором по России в аппарате Совета национальной безопасности США с 2004 по 2007 г.г.



Томас Грэм опубликовал в "Нэшнл Интрест" статью "Никакого урегулирования на Украине, если Вашингтон не начнет переговоры с Москвой" (09.12.2024), в которой удивительно четко и предельно реалистично поставил задачи перед Трампом:



"Первостепенная задача новой администрации Трампа - не заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров. Она заключается в открытии устойчивого, предметного диалога с Россией по всему спектру вопросов".



Грэм пишет, что нынешняя позиция США имеет смысл, если война рассматривается, как это делают в Киеве и на большей части Запада, как "неспровоцированный акт российской имперской агрессии против Украины, вызванный заблуждением президента России Владимира Путина, что Украина является частью российского наследия. Воюющими сторонами тогда являются Россия и Украина, даже если Запад оказал существенную помощь для поддержания Украины в борьбе".



Из такой логики, пишет Грэм, вытекает, что "две страны логически решат, когда закончится война. То, что Москва и Киев пытались урегулировать ситуацию в первые недели войны, только подкрепляет эту точку зрения".



Но опытный политик предлагает взглянуть на проблему совсем с другой стороны.



"Реальность совсем иная", - пишет Томас Грэм.



"С точки зрения России, война - это лишь один аспект, в настоящее время наиболее острый, более широкого конфликта между Россией и Западом, возглавляемого Соединенными Штатами. Россия воюет не только потому, что Путин считает Украину российской по историческому праву, но и потому, что Кремль полон решимости пересмотреть урегулирование после Холодной войны, которое, по его мнению, было навязано России в период ее изнурительной стратегической слабости.



Это урегулирование отбросило Россию на окраину Европы".



"Расширение НАТО и Европейского Союза, - пишет Томас Грэм, - лишило Россию буферной зоны в Восточной Европе, которую она долгое время считала необходимой для своей безопасности. Россия также потеряла центральную роль в европейских делах, которую она играла более трех столетий и определяла ее как великую державу".



"Путин и большая часть российской элиты переосмыслили действия США в первые десятилетия после Холодной войны как направленные не на построение партнерства с Россией, как заявляли лидеры США, а на устранение России как конкурента великой державы".



Эта цель представляла для России, по мнению ее правителей, экзистенциальную угрозу".



"Статус России как великой державы лежит в основе ее национальной идентичности. Как написал Путин в манифесте, выпущенном накануне его восхождения на пост президента четверть века назад, "Россия была и останется великой державой. Это обусловлено неотъемлемыми особенностями ее геополитического, экономического и культурного существования. Они определяли менталитет россиян и политику государства на протяжении всей истории России. Они не могут не определять этого и сейчас".



Или, как более резко выразился Дмитрий Медведев , будучи президентом, "Россия может существовать как сильное государство, как глобальный игрок, или ее не будет вообще".



"Характерно, что в проектах договоров о гарантиях безопасности с НАТО и США, которые Кремль опубликовал за два месяца до полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года, Украина упоминалась лишь вскользь.



Основные требования России были направлены на ослабление НАТО: альянс должен был прекратить расширение, согласиться не размещать наступательное оружие, способное поразить территорию России, и вернуть свою инфраструктуру на линии 1997 года , когда был подписан Основополагающий акт НАТО-Россия и до того, как произошел первый раунд расширения после Холодной войны".



"Для России война с Украиной, таким образом, касается структуры европейской безопасности и ее статуса великой державы. Даже если бы война чудесным образом разрешилась завтра, более важные вопросы управления отношениями между Россией и Западом в Европе остались бы"."Что еще важнее, единственный путь к прочному разрешению российско-украинской войны лежит через более широкое соглашение о рамках будущей европейской безопасности. Более масштабное геополитическое урегулирование должно предшествовать окончательному решению более узкого вопроса отношений России с Украиной".



Два ключевых вывода Томаса Грэма:



"Во-первых, критические переговоры должны состояться между Соединенными Штатами и Россией. Только эти две страны могут в одностороннем порядке менять договоренности по безопасности в Европе. Никакие договоренности не будут удерживать их без согласия".



"Москва приветствовала бы такие переговоры. Они легитимизировали бы Россию как великую державу. Кремль вел бы переговоры с единственной страной, которая, по его мнению, имеет значение в вопросах европейской безопасности".



"Любое соглашение между Москвой и Вашингтоном должно быть скорректировано с учетом интересов и опасений союзников США и украинцев. По этой причине Вашингтону было бы разумно продолжать тесные консультации со своими союзниками и Украиной, пока он ведет переговоры с Москвой".



"Во-вторых, правильный подход к разрешению российско-украинской войны заключается не в рассмотрении различных моделей и вариантов прекращения огня между двумя воюющими сторонами, включая миссии по наблюдению и гарантов из числа третьих лиц.



Разрешение будет достигнуто посредством адаптации мер контроля над вооружениями и сообщений по укреплению доверия, согласованных между Советским блоком и Западом на поздних этапах Холодной войны и в первые годы после Холодной войны, таких как Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Стороны соглашений будут сами контролировать их реализацию с помощью национальных технических средств, совместных комиссий или других согласованных процедур.



Как и во времена Холодной войны, целью будет стабилизация границы НАТО-Россия, которая сейчас простирается от Баренцева моря через Балтийское море до Черного моря.



Любая линия прекращения огня, пролегающая через Украину, станет частью этой более длинной границы, что фактически сделает часть Украины, которая лежит к западу от границы, зоной безопасности Запада".



"В этом свете первостепенная задача новой администрации Трампа - не заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров. Она заключается в открытии устойчивого, содержательного диалога с Россией по всему спектру вопросов повестки дня США-Россия, который в последние годы игнорировался. Украина будет в этой повестке дня, как и европейская безопасность".



"Однако обе страны также захотят поговорить о стратегической стабильности, например, о Ближнем Востоке, Арктике, Северо-Восточной Азии и рынках энергоносителей, среди прочего. Это не будет означать перезагрузку отношений.



Никто не должен страдать от иллюзий, что стратегическое партнерство возможно. Но это будет означать попытку трансформировать нынешние ожесточенные враждебные отношения, которые чреваты риском прямой военной конфронтации, в отношения конкурентного сосуществования или конструктивного соперничества, начиная с Европы.



Это могло бы заложить основу стабильной структуры безопасности в Европе и прочного урегулирования российско-украинского конфликта".



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Остается надеяться, что Трамп прислушается к мнению старейшего американского политика и ученого. Тем более, что в 2016 году Трамп хотел назначить Томаса Грэма послом США в Москве.