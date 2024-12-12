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Илону Маску и не снилось - китайские ученые научились читать мысли
00:27 13.12.2024

12 декабря 24

Телепатия - это уже не мечта, а реальность, помогающая ставить диагноз
Дмитрий Капустин

Илона Маска опять обыграли китайцы. Что бы ни придумал предприимчивый американец, в Китае эти идеи внедряют намного быстрее.

Так вышло, например, с Tesla, это уже давно не главный в мире производитель электромобилей. Его обогнали китайские корпорации BYD и Li Auto. Доля американского автогиганта на мировом рынке электромобилей сократилась до 15%.

Илон Маск прикрыл свой стартап Hyperloop - сверхзвуковых поездов на магнитной подушке, которые бы мчались по вакуумным тоннелям. А китайцы, напротив, такую технологию быстро развивают, и готовы запустить подобный экспресс уже через десять лет.

А теперь китайцы хотят отобрать у Маска и его компании Neuralink еще и первенство в создании "нейрокомпьютеров".

Это компьютеры, которые управляются непосредственно сигналами человеческого мозга, минуя клавиатуры, мышки, мониторы и прочие устройства ввода-вывода. То есть мысли будут прямиком превращаться в электронные сигналы. Считается, что именно интерфейс "мозг-компьютер" станет основой киборгов будущего.

В Китае уже реально готовятся к тому, что будущее наступило. В Тяньцзиньском университете появилась новый предмет, суть которого - описание и разработка интерфейса "мозг - компьютер".

По словам Юань Сюбо, декана Школы будущих технологий, на стыке нескольких областей фактически создается совершенно новая научная дисциплина. Она будет охватывать физиологию, биохимию, медицину, физику, инженерию и многие другие направления.

Программа обучения рассчитана на четыре года. На первом курсе студенты ознакомятся с основами новой дисциплины и научатся самым простым алгоритмам. Например, управлению шариком при помощи мыслей.

На втором и третьем курсах студенты станут углублять знания о нейроинженерии, аналоговой и цифровой электронике, автоматизации и алгоритмах нейросетей, заниматься созданием роботов, управляемых мозгом.

На четвертом году будущим выпускникам предстоит интегрировать свои знания и заняться более сложными задачами. Студентам предложат создать приложения и программы, которые можно применять в реальной экономике.

Сейчас в Китае множество НИИ и вузов заняты тем, что пытаются создать интерфейсы "мозг - компьютер". Все эти методы делятся на две большие группы: инвазивные и неинвазивные.

Первая подразумевает имплантацию электродов в головной мозг человека или другую часть нервной системы.

По такому пути идет Илон Маск с его Neuralink. Конечно, такой метод позволяет установить прямую связь с мозгом, но сопряжен с высоким риском для испытуемых и этическими проблемами. В январе 2024 г.

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Маск заявил, что его компания успешно провела первую операцию по имплантации электрода под названием Telepathy. Добровольцем стал Ноланд Арбаух - пациента с параличом от плеч. Ему в мозг вживили 64 электрода, считывающих мозговые сигналы, как электроэнцефалограф.

По сути, это устройство для чтения мыслей. Правда, оно оказалось крайне несовершенным: спустя несколько месяцев после операции большинство электродов в голове Арбауха вышли из строя по неизвестной причине, сообщило издание Guardian. После этого эксперименты были прекращены.

Но есть неинвазивные методы: используются электроды, размещенные на коже головы, для анализа мозговых сигналов. Их "качество" при этом, конечно, снижается, зато расширяется область применения такого интерфейса.

В Китае главные научные центры, где учатся читать мысли - это университеты: Тяньцзиньский, Цинхуа, Цзяо Тунг в Шанхае и Госпиталь Сюань Ву при Пекинском меде. Благодаря такому количеству научных центров Китай лидирует в мире по созданию интерфейсов "мозг - компьютер".

Причем метод чтения мыслей помогает еще и выявлять страшные болезни нервной системы. Команда профессора Лю Сюйюня из Тяньцзиньского университета с помощью электродов научилась диагностировать у пациентов гидроцефалию.

А профессор Лю Шуан научился по электроэнцефалограмме обнаруживать сверхранние признаки депрессии. Всего за 10−15 минут по биохимической модели мозга можно стопроцентно сказать, есть у человека предрасположенность к депрессии или нет.

По данным маркетинговой исследовательской компании IMARC Group, размер глобального рынка интерфейсов "мозг - компьютер" в 2021 году составлял $1,5 млрд, а уже к 2032 году вырастет до $5,4 млрд.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734038820


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