Илону Маску и не снилось - китайские ученые научились читать мысли

00:27 13.12.2024

12 декабря 24



Телепатия - это уже не мечта, а реальность, помогающая ставить диагноз

Дмитрий Капустин



Илона Маска опять обыграли китайцы. Что бы ни придумал предприимчивый американец, в Китае эти идеи внедряют намного быстрее.



Так вышло, например, с Tesla, это уже давно не главный в мире производитель электромобилей. Его обогнали китайские корпорации BYD и Li Auto. Доля американского автогиганта на мировом рынке электромобилей сократилась до 15%.



Илон Маск прикрыл свой стартап Hyperloop - сверхзвуковых поездов на магнитной подушке, которые бы мчались по вакуумным тоннелям. А китайцы, напротив, такую технологию быстро развивают, и готовы запустить подобный экспресс уже через десять лет.



А теперь китайцы хотят отобрать у Маска и его компании Neuralink еще и первенство в создании "нейрокомпьютеров".



Это компьютеры, которые управляются непосредственно сигналами человеческого мозга, минуя клавиатуры, мышки, мониторы и прочие устройства ввода-вывода. То есть мысли будут прямиком превращаться в электронные сигналы. Считается, что именно интерфейс "мозг-компьютер" станет основой киборгов будущего.



В Китае уже реально готовятся к тому, что будущее наступило. В Тяньцзиньском университете появилась новый предмет, суть которого - описание и разработка интерфейса "мозг - компьютер".



По словам Юань Сюбо, декана Школы будущих технологий, на стыке нескольких областей фактически создается совершенно новая научная дисциплина. Она будет охватывать физиологию, биохимию, медицину, физику, инженерию и многие другие направления.



Программа обучения рассчитана на четыре года. На первом курсе студенты ознакомятся с основами новой дисциплины и научатся самым простым алгоритмам. Например, управлению шариком при помощи мыслей.



На втором и третьем курсах студенты станут углублять знания о нейроинженерии, аналоговой и цифровой электронике, автоматизации и алгоритмах нейросетей, заниматься созданием роботов, управляемых мозгом.



На четвертом году будущим выпускникам предстоит интегрировать свои знания и заняться более сложными задачами. Студентам предложат создать приложения и программы, которые можно применять в реальной экономике.



Сейчас в Китае множество НИИ и вузов заняты тем, что пытаются создать интерфейсы "мозг - компьютер". Все эти методы делятся на две большие группы: инвазивные и неинвазивные.



Первая подразумевает имплантацию электродов в головной мозг человека или другую часть нервной системы.



По такому пути идет Илон Маск с его Neuralink. Конечно, такой метод позволяет установить прямую связь с мозгом, но сопряжен с высоким риском для испытуемых и этическими проблемами. В январе 2024 г.



Александр Храмчихин: "В результате потепления военные корабли не растут. Альянсу потребуется время, но мы должны быть готовы"

Маск заявил, что его компания успешно провела первую операцию по имплантации электрода под названием Telepathy. Добровольцем стал Ноланд Арбаух - пациента с параличом от плеч. Ему в мозг вживили 64 электрода, считывающих мозговые сигналы, как электроэнцефалограф.



По сути, это устройство для чтения мыслей. Правда, оно оказалось крайне несовершенным: спустя несколько месяцев после операции большинство электродов в голове Арбауха вышли из строя по неизвестной причине, сообщило издание Guardian. После этого эксперименты были прекращены.



Но есть неинвазивные методы: используются электроды, размещенные на коже головы, для анализа мозговых сигналов. Их "качество" при этом, конечно, снижается, зато расширяется область применения такого интерфейса.



В Китае главные научные центры, где учатся читать мысли - это университеты: Тяньцзиньский, Цинхуа, Цзяо Тунг в Шанхае и Госпиталь Сюань Ву при Пекинском меде. Благодаря такому количеству научных центров Китай лидирует в мире по созданию интерфейсов "мозг - компьютер".



Причем метод чтения мыслей помогает еще и выявлять страшные болезни нервной системы. Команда профессора Лю Сюйюня из Тяньцзиньского университета с помощью электродов научилась диагностировать у пациентов гидроцефалию.



А профессор Лю Шуан научился по электроэнцефалограмме обнаруживать сверхранние признаки депрессии. Всего за 10−15 минут по биохимической модели мозга можно стопроцентно сказать, есть у человека предрасположенность к депрессии или нет.



По данным маркетинговой исследовательской компании IMARC Group, размер глобального рынка интерфейсов "мозг - компьютер" в 2021 году составлял $1,5 млрд, а уже к 2032 году вырастет до $5,4 млрд.