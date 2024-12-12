 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Узб"Вышкка". Создается Каршинский государственный технический университет
00:41 13.12.2024

На базе двух региональных институтов и двух филиалов столичных вузов создается Каршинский государственный технический университет. Его задача - подготовка инженеров в сферах инженерии, геологии, производства, строительства, транспорта, энергетики, IT, ирригационных систем и агротехнологий.

Президент Узбекистана 10 декабря подписал постановление о создании Каршинского государственного технического университета.

Новый вуз создается на базе Каршинского инженерно-экономического института, Каршинского института ирригации и агротехнологий, Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий и Шахрисабзского филиала Ташкентского химико-технологического института.

Основными задачами университета определены:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженеров по сферам инженерии, геологии, производства, строительства, транспорта, энергетики, информационных технологий и программирования, оказания услуг, ирригационных систем и агротехнологий.
содействие в укреплении методической и материально-технической базы профессиональных образовательных организаций региона, подготавливающих кадры среднего звена по техническим направлениям;
создание современной учебной, научной и IT-лаборатории, оснащение их передовым технологическим оборудованием, а также трансфера научно-инновационных исследований;
разработка и внедрение образовательных программ с применением последних достижений науки и техники на основе опыта зарубежных вузов, включенных в топ-300 рейтингов международно признанных организаций;
обеспечение академического обмена студентами в сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами, организация прохождения квалификационной практики и стажировки студентами и профессорами-преподавателями на промышленных предприятиях;
принятие мер по повышению эффективности прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ и инновационных
проектов;
создание условий для формирования студентов в качестве всесторонне зрелых кадров.
С 2025/2026 учебного года:

будет увеличен объем подготовки новым университетом кадров по таким направлениям, как возобновляемые источники энергии, экология и охрана окружающей среды, инженерия окружающей среды;
внедряется система оценки показателей освоения дисциплин студентами и эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава на основе международных стандартов;
налаживается оказание всех необходимых студентам услуг по организационным и правовым вопросам, возникающим в процессе учебы, на основе принципа "единое окно" путем создания центра образовательных услуг;
будут организованы отдельные группы для одаренных студентов с преподаванием на иностранных языках.
Все студенты, обучающихся в вузах, на базе которых создается новый унивситет, продолжат учебу в нем. Начиная с 2024/2025 учебного года студентам выпускного курса будет диплом нового университета.

Источник - Газета.uz
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