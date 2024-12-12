Узб"Вышкка". Создается Каршинский государственный технический университет

00:41 13.12.2024

На базе двух региональных институтов и двух филиалов столичных вузов создается Каршинский государственный технический университет. Его задача - подготовка инженеров в сферах инженерии, геологии, производства, строительства, транспорта, энергетики, IT, ирригационных систем и агротехнологий.



Президент Узбекистана 10 декабря подписал постановление о создании Каршинского государственного технического университета.



Новый вуз создается на базе Каршинского инженерно-экономического института, Каршинского института ирригации и агротехнологий, Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий и Шахрисабзского филиала Ташкентского химико-технологического института.



Основными задачами университета определены:



подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженеров по сферам инженерии, геологии, производства, строительства, транспорта, энергетики, информационных технологий и программирования, оказания услуг, ирригационных систем и агротехнологий.

содействие в укреплении методической и материально-технической базы профессиональных образовательных организаций региона, подготавливающих кадры среднего звена по техническим направлениям;

создание современной учебной, научной и IT-лаборатории, оснащение их передовым технологическим оборудованием, а также трансфера научно-инновационных исследований;

разработка и внедрение образовательных программ с применением последних достижений науки и техники на основе опыта зарубежных вузов, включенных в топ-300 рейтингов международно признанных организаций;

обеспечение академического обмена студентами в сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами, организация прохождения квалификационной практики и стажировки студентами и профессорами-преподавателями на промышленных предприятиях;

принятие мер по повышению эффективности прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ и инновационных

проектов;

создание условий для формирования студентов в качестве всесторонне зрелых кадров.

С 2025/2026 учебного года:



будет увеличен объем подготовки новым университетом кадров по таким направлениям, как возобновляемые источники энергии, экология и охрана окружающей среды, инженерия окружающей среды;

внедряется система оценки показателей освоения дисциплин студентами и эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава на основе международных стандартов;

налаживается оказание всех необходимых студентам услуг по организационным и правовым вопросам, возникающим в процессе учебы, на основе принципа "единое окно" путем создания центра образовательных услуг;

будут организованы отдельные группы для одаренных студентов с преподаванием на иностранных языках.

Все студенты, обучающихся в вузах, на базе которых создается новый унивситет, продолжат учебу в нем. Начиная с 2024/2025 учебного года студентам выпускного курса будет диплом нового университета.