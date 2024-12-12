Сирии готовят судьбу турецкой колонии. США пытаются спасти районы курдского сопротивления, - Игорь Субботин

01:10 13.12.2024

12.12.2024



Сирии готовят судьбу турецкой колонии.



США пытаются спасти районы курдского сопротивления

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркивает, что США будут сотрудничать по Сирии не только с Турцией, но и с другими заинтересованными сторонами в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает 13 декабря в Турцию, чтобы обсудить судьбу Северо-Восточной Сирии – автономного региона, на территории которого сохраняется небольшой американский контингент в 900 военных. Поддерживаемая Анкарой исламистская коалиция продолжает наступление на этот район, заставляя контролирующие его курдские формирования отступать. Курдские командиры, в свою очередь, предупреждают: конфликт с протурецкими силами может открыть окно возможностей для группировки "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической и запрещена).



Визит Блинкена в Турцию станет его первой поездкой в регион с момента падения центрального правительства в Дамаске. Шеф американской дипломатии попытается добиться гарантий, что исламистские группировки, контролирующие теперь центральную власть в Сирии, не покусятся на новые территории – зону контроля курдских формирований, предположили источники портала The Middle East Eye (MEE) в Анкаре. Впрочем, турецкий официоз считает, что Демократические силы Сирии (ДСС) – военный альянс, в котором доминируют сирийские курды, – сейчас опаснее, чем когда-либо. Бегство правительственной армии дало ДСС историческую возможность приблизиться к образованию государства, заявили собеседники MEE.



Вашингтон обеспокоен обострившейся ситуацией, потому что ДСС выступали его основным союзником "на земле" в борьбе с ИГ. Пентагон не собирается терпеть продолжающиеся атаки боевиков на курдские формирования, заявил американский источник телеканала "Аль-Арабия".



В публичной плоскости США пока что сохраняют осторожность. "Турция, безусловно, сталкивается с угрозами изнутри Сирии, и она имеет право защищать себя. Но именно поэтому мы продолжаем вести эти переговоры. Не только с Турцией, но и с другими заинтересованными сторонами в регионе", – проинформировала накануне на своем регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



На этом фоне командующий ДСС Мазлум Абди дал интервью британскому каналу Sky News, в котором заявил, что его соратники вынуждены прекратить свою миссию против ИГ, потому что этому мешают нападения Турции и лояльных ей группировок. "ИГ стало теперь сильнее в Сирийской пустыне, – рассказал военачальник. – Раньше его члены находились в отдаленных районах и скрывались, но теперь у них больше свободы передвижения, поскольку они не сталкиваются с другими группировками и не вступают с ними в конфликт". Абди добавил: "В районах, находящихся под нашим контролем, их активность также возросла. Всего несколько дней назад в ходе нападений ИГ были убиты три сотрудника сил внутренней безопасности".



Параллельно Турция сейчас поглощена внедрением своей модели управления в "новой Сирии". Как заявили газете "Тюркие" источники в администрации президента Реджепа Таийпа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР), система власти на территориях, контролируемых теперь исламистскими группировками, будет напоминать ту модель, которая долгое время использовалась на севере Сирии – в зонах турецких протекторатов. Эти северные районы долгое время управлялись на основе инициатив Турции – от муниципальных услуг до организации сил безопасности.



Анкара, по словам источников "Тюркие", хотела бы создать в Сирии государство, в котором будут представлены все точки зрения, и запустить систему, в которой все сегменты мозаичного сирийского общества будут иметь высокий уровень представительства. Однако практика показывает, что на сирийской арене Турция, как правило, опиралась на лояльные этнические группы, среди которых, например, туркоманы, а интересы таких меньшинств, как курды, нередко ущемлялись. На отбитых у ДСС в эти дни территориях уже фиксируются случаи преступлений.



Пока Турция хочет закрепить свое влияние в том числе за счет строительных проектов в Сирии. Председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе заявил, что смена власти в соседней стране и избрание стабильной администрации окажут "положительное влияние" на турецкий экспорт "практически во всех секторах". "Инфраструктура в Сирии практически полностью разрушилась во время гражданской войны, и она будет восстановлена, – выразил уверенность Гюльтепе. – Я думаю, что турецкий строительный сектор, обладающий огромным опытом работы в мире, может сыграть ключевую роль в этом процессе". Он подчеркнул, что Сирия является значимым рынком для Турции, учитывая тот факт, что две страны имеют общую границу.



В турецкой Ассоциации экспортеров цемента, стекла и керамики также видят в падении Дамаска хороший знак. "Если все пойдет хорошо, в предстоящий период откроется большое окно возможностей, особенно для секторов строительства и производства строительных материалов, – заявил зампредседателя организации Абдулхамит Акчай, заметив, что Сирия сохранила свое место в экспорте цемента даже во время гражданской войны. – Турция, безусловно, станет самым эффективным игроком в регионе, учитывая ее жертвы за последнее десятилетие. Кроме того, она станет самой важной страной в восстановлении Сирии. Конечно, это не произойдет в одночасье: необходимо установить политическую стабильность и сформировать правительство".



Другой вопрос, хватит ли у Турции средств на амбициозные проекты по восстановлению инфраструктуры в соседней стране. Анкара по-прежнему переживает последствия затяжного экономического кризиса. А на борьбу с разрушениями в Сирии, только по примерным оценкам ООН, может потребоваться почти 400 млрд долл.



Возможно, именно поэтому Турция сейчас пытается действовать в тандеме с Катаром – богатой страной Персидского залива, чья внешнеполитическая линия в значительной части гармонирует с турецкой. И Анкара, и Доха уже поспешили объявить, что планируют в скором времени открыть свои посольства в Дамаске. Это говорит о том, что два региональных игрока попытаются застолбить лидирующие позиции в определении судьбы страны, которая в ночь на 8 декабря избавилась от почти полувекового доминирования династии Асадов и партии "Баас".