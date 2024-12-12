Тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях, - НГ

03:58 13.12.2024 12.12.2024

Плановая девальвация китайской валюты сократит Фонд национального благосостояния РФ

Ольга Соловьева



Расчет на "дружественный" юань несет риски.

Китайские власти готовят девальвацию юаня в качестве самого логичного ответа на повышение американских таможенных тарифов, которое обещает произвести избранный президент США Дональд Трамп. Для России плановая девальвация китайского юаня будет означать потерю части валютных резервов. По мнению экспертов, РФ ничего не останется, как заново пересчитать свои международные резервы и зафиксировать убыток из-за курсовой разницы.



В четверг, 12 декабря, юань оказался под давлением по отношению к доллару. Считается, что так рынки отреагировали на сообщения западных агентств о стремлении Китая ослабить свою валюту в 2025 году в ответ на возможное повышение таможенных пошлин со стороны США. Ранее избранный президент Дональд Трамп пообещал взимать с Китая дополнительные 10% сверх "любых других тарифов на все их многочисленные товары, поступающие в США" (см. "НГ" от 26.11.24). Позднее он требовал от стран, входящих в БРИКС, обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит доллар США. В противном случае эти страны столкнутся со 100-процентными пошлинами и попрощаются с продажами в "чудесную экономику США", обещал Трамп. Подобное требование расценивалось многими экспертами также как выпад в первую очередь против Китая и юаня (см. "НГ" от 01.12.24).



Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал увеличить таможенные тарифы как для союзников, так и для противников, обещая повысить тарифы до 60% на все товары, импортируемые из Китая, и до 20% на товары из остального мира.



Подобные угрозы избранного президента могут существенно повлиять на экспортно ориентированную экономику Китая. В качестве ответа на повышение таможенных пошлин китайские чиновники обсуждают возможность девальвации юаня. Более слабая китайская валюта может снизить стоимость китайского экспорта, сделав его более конкурентоспособным на международном уровне, несмотря на введение более высоких тарифов. Ослабление юаня также приведет к более мягким денежно-кредитным условиям внутри материкового Китая.



Такое решение поможет второй по величине экономике мира достичь ожидаемого целевого показателя экономического роста в 5%, а также ослабить дефляционное давление за счет увеличения экспортных доходов и удорожания импортных товаров.



Напомним, курс юаня контролируется. Он может двигаться на 2% в обе стороны от ежедневной средней точки, которую устанавливает Народный банк Китая (НБК). Источники агентств сомневаются, что НБК заявит о том, что больше не будет поддерживать валюту, однако может подчеркнуть необходимость предоставить рынкам больше влияния на определение стоимости юаня.



По прогнозам, НБК рассматривает возможность снижения курса юаня до 7,5 за доллар, чтобы противостоять любым торговым потрясениям. Это примерно на 3,5% ниже текущего уровня около 7,25.



Кроме того, это будет не впервые. Во время первого президентского срока Дональда Трампа юань ослаб более чем на 12% по отношению к доллару в ходе серии взаимных объявлений о тарифах с марта 2018 года по май 2020-го.



Сам юань и валюты по всей Азии в ответ на подобные заявления снизились по отношению к доллару. Доходность китайских долгосрочных облигаций в среду упала до рекордно низкого уровня, что увеличило отставание по доходности от облигаций США до самого большого уровня за 22 года. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Курс юаня составил 13,9255 руб., что на 22,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.



Позднее в издании НБК Financial News сообщили, что основа для "в целом стабильного" курса юаня остается "прочной" и что валюта скорее всего стабилизируется и укрепится к концу этого года. Это помогло юаню компенсировать часть своих потерь.



"Корректировки валют рассматриваются как инструмент, который можно использовать для смягчения последствий повышения тарифов", – сказал главный экономист банка HSBC по Азии Фред Нойманн. "Если Китай резко снизит курс своей валюты, это повысит риск каскада тарифов, и тогда другие страны, по сути, скажут: если китайская валюта резко ослабнет, то у нас, возможно, не будет выбора, чтобы самостоятельно вводить ограничения на импорт товаров из Китая", – добавляет он.



"Поэтому здесь есть небольшой риск, что, если Китай будет слишком агрессивно использовать свою валютную политику, это может вызвать негативную реакцию среди других торговых партнеров, а это не в интересах Китая", – добавил он.



Россия стала активно переходить на расчеты в юанях после введения санкций, пытаясь отказаться от "токсичных" валют недружественных стран. Сообщается, что только по итогам ноября объем торгов юанем на внебиржевом и биржевом рынках превысил 8 трлн руб., обновив предыдущий максимум, установленный в августе этого года (тогда было 7,9 трлн руб.). Это на 8% выше показателя октября и на 27% выше значения аналогичного периода 2023 года.



Центробанк РФ также не раскрывает долю юаней в составе международных резервов, однако перед введением санкций в 2022 году заметно нарастил долю юаней в резервах. В частности, сообщалось, что доля доллара сократилась с 16,4 до 10,9%. За тот же период доля юаня в золотовалютных резервах увеличилась с 13 до 17%. В отчете российского регулятора за 2023 год указывается, что за год международные резервы увеличились с 582 до 598,6 млрд долл. Главным фактором этого увеличения стал рост цен на золото. "Ликвидных резервных активов ЦБ (активы в китайских юанях, а также хранящиеся на территории РФ золото в слитках и наличная иностранная валюта) достаточно, чтобы поддерживать финансовую стабильность, осуществлять необходимые операции и выполнять другие задачи, для которых могут быть использованы эти активы", – подчеркивали в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.



В ноябре этого года объем золотовалютных резервов РФ составил 616 млрд долл., из которых свыше 198 млрд пришлось на монетарное золото. Таким образом, доля золота в резервах на 1 декабря превысила 32%.



Часть средств хранится в юанях и в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Так, общий объем ФНБ на 1 декабря составил 13 трлн руб. Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 219,5 млрд (около 3 трлн руб., или 30 млрд долл).



За девальвацией юаня последует ослабление пары юань–рубль, что сделает импорт из Китая более дешевым. "В то же время Китай, как основной покупатель, может потребовать больший дисконт за экспортируемые ресурсы, так как с ослаблением юаня их относительная стоимость вырастет", – говорит аналитик "Цифра брокер" Кирилл Климентьев.



Возможное введение США 60-процентных пошлин на импорт китайских товаров потенциально может отнять от общих темпов реального роста ВВП Китая до 1,6 процентных пункта через два года после введения ограничений, считает аналитик фондового рынка "Альфа-Капитал" Алина Попцова. По ее мнению, если Компартия Китая объявит о более широком пакете стимулов для смягчения последствий торговой войны и стимулирования внутреннего потребления, это будет равнозначно введению ответных ограничений на собственный товарный экспорт.



Член генерального совета "Деловой России" Олег Николаев не исключает того, что китайское правительство действительно может пойти на ослабление юаня, если действия Трампа не оставят ему выбора. "Валютный курс в Китае регулируется не только и не столько биржевыми инструментами. Поэтому провести контролируемое ослабление юаня не составит труда. Если это решение будет принято, то поддержка экспорта такой ценой – это меньшее зло по сравнению с физическим сокращением экспорта из-за новых пошлин", – рассуждает Николаев.



По его словам, у России выбор средств для хранения международных резервов теперь ограничен. Поэтому, если юань девальвируют, то ЦБ РФ пересчитает международные резервы и зафиксирует убыток из-за курсовой разницы. "При этом импорт из Китая может стать дешевле. Но раз наша двусторонняя торговля находится в несколько искусственных условиях, то не исключено, что Китай найдет способы нивелировать эту разницу за наш счет", – указывает эксперт.



В отношении золотовалютных резервов ослабление юаня следует рассматривать как негатив, но все будет определяться тем, насколько сильно может ослабнуть юань, продолжает руководитель управления аналитических исследований Iva Partners Дмитрий Александров.



Несмотря на вполне объяснимый рост доли юаней наши золотовалютные резервы диверсифицированы, замечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. "Доля золота в резервах РФ в настоящее время – 32%. ЦБ ранее отмечал, что возможности дальнейшей диверсификации резервных активов за счет валют и финансовых инструментов стран, не являющихся недружественными, ограничены рисками, присущими этим валютам и экономикам. Эти факторы предопределяют ключевую роль китайского юаня в формировании резервных активов", – рассказывает он. Конечно, продолжает Шепелев, на горизонте года можно допустить ослабление юаня к доллару на 2–3%, но если такой сценарий реализуется, это наверняка будет плавный и управляемый процесс.



"Китай придерживается политики управляемого плавающего курса и сохраняет довольно жесткие ограничения на движение капитала. И действительно ранее использовал курс как инструмент поддержки экспорта", – замечает главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин. Он не исключает, что подобный подход будет использован и в будущем.



"Мотор внутреннего потребления в Китае постоянно чихает и кашляет, и для поддержания темпов экономического роста динамика экспорта остается критически важной. Ослабление национальной валюты могло бы помочь и в борьбе с риском дефляции. Учитывая все это, китайский юань – не самая популярная валюта в резервах мировых центральных банков. Ее вес заметно уступает не только доллару и евро, но, по статистике МВФ, и фунту, и йене, и канадскому доллару. Однако по данным Народного Банка Китая десятки стран включают юань в свои золотовалютные резервы", – продолжает экономист.



Очевидно, что большая часть незамороженных средств резервов РФ номинирована именно в этой валюте. "Учитывая как внешние ограничения, так и роль Китая как нашего крупнейшего торгового партнера, поддержание значительных резервов именно в юанях необходимо", – подчеркивает Копейкин. При этом он не считает колебания юаня к доллару критичными. "Резкая девальвация крайне маловероятна. В последние 20 лет курс двигался в диапазоне от 8,3 до 6 юаней за доллар. И вряд ли следует ожидать что курс, который сейчас находится на уровне 7,27, выйдет за эти пределы", – считает он.



По мнению завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александра Абрамова, существует две основные меры, с помощью которых Россия может противостоять этому. "Первая – увеличение золотого запаса, и это в определенной степени делается. Сегодня доля золота в золотовалютном резерве России составляет 32%. Вторая – оставлять выручку в долларах за пределами РФ, на счетах компаний, то есть немного ограничить возврат валюты на территорию РФ. Это позволит сохранить средства в виде конвертируемой валюты. Более прямые действия по сокращению юаня будет трудно произвести, потому что физических запасов юаня в золотовалютных резервах не так много и это один из основных инструментов поддержки ликвидности на юаневом рынке внутри страны. Резкое его сокращение было бы рискованным для финансового рынка", – резюмирует он.

Как полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в случае резкой девальвации китайской национальной валюты ЦБ РФ может провести прямые или косвенные интервенции на валютном рынке для мгновенной стабилизации данной ситуации. "ЦБ РФ также может повысить ключевую ставку рефинансирования, из-за чего рубли станут немного дороже. Россия может ускорить процесс диверсификации своих валютных резервов, сократив долю юаня и увеличив долю других валют", - рассуждает он. Аналитик также считает, что ослабление юаня будет происходить параллельно с ослаблением рубля, поэтому на ситуации с резервами РФ сильно не отразится.



Аналитик "Финам" Николай Дудченко подчеркивает, что говоря про девальвацию юаня нужно говорить про снижение курса относительно доллара США. "Касаемо российской национальной валюты, за текущий год на МосБирже рубль подешевел по отношению к юаню более чем на 10%. Напомним, что за прошлый 2023 год рубль ослаб еще сильнее – более чем на 25%. Мы считаем, что в дальнейшем с высокой степенью вероятности ослабление рубля будет продолжено.



При этом ни Минфин РФ, ни ЦБ не прокомментировали в ответ на запрос "НГ" свои возможные меры на случай девальвации юаня. Источник - НГ

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