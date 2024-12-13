Евросоюз губит свой агропром, отдавая сельское хозяйство Европы на откуп Америке, - В.Пррохватилов

04:01 13.12.2024

13.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 декабря заключила в столице Уругвая Монтевидео соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли для стран Евросоюза и южноамериканским общим рынком "Меркосур".



"Это соглашение – победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", – сказала она.



Соглашение должно быть ратифицировано странами Евросоюза и поддержано в Европейском парламенте. "Теперь я с нетерпением жду возможности обсудить этот вопрос со странами ЕС", – указала глава Еврокомиссии.



"Меркосур" – крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.



Десятки фермеров из Испании, Польши, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов собрались в Брюсселе на пикет у здания Евросовета, где 9 декабря проходило совещание министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС. Фермеры развернули транспаранты напротив служебного въезда в комплекс Совета ЕС, через который сюда приезжают машины министров. На их плакатах было написано: "SOS -–аграрная продукция", "Фермер ЕС – вид на грани исчезновения".



Европейские фермеры протестуют не только против соглашения о свободной торговле со странами "Меркосур", но и в целом против аграрной политики Евросоюза.



"Наша акция проходит под лозунгом ЕС – "Меркосур", кто оплатит счет? Суть в том, что это соглашение означает приток в Европу 99 тыс. тонн говядины, 180 тыс. тонн курятины, 25 тыс. тонн свинины и сотен тысяч тонн других продуктов по демпинговым ценам. Сюрреализм ситуации в том, что эти продукты производятся по низким аграрным стандартам, фермерам Латинской Америки не нужно соблюдать "зеленые требования" Еврокомиссии, которые повысили издержки аграрного производства в Европе вдвое", – поделился с корреспондентом ТАСС участник акции, фермер Ариас с юга Франции.



Франция, как крупнейший сельхозпроизводитель ЕС, давно, хотя и безрезультатно, выступает против сделки со странами "Меркосур". Ее фермеры и производители мяса и птицы требуют гарантий того, что их латиноамериканские конкуренты будут соблюдать стандарты ЕС в области здравоохранения и охраны окружающей среды, в том числе по антибиотикам и пестицидам.



Министр сельского хозяйства Анни Женевер ранее заявила радиостанции France Bleu Besancon, что страна обращается к другим государствам ЕС, включая Нидерланды, Италию и Польшу, с целью попытаться сформировать "меньшинство с правом вето" для блокирования сделки, "которая не является хорошим соглашением и которая выражает глубокое недовольство фермеров".



Но президент Франции Эмманюэль Макрон, слишком увлекшийся внешней политикой в ущерб защите национальных интересов, "оказался бессилен перед торговыми интригами Евросоюза", отмечает агентство Bloomberg.



"Нельзя исключить, что Макрон, всецело находящийся под контролем американского инвестфонда BlackRock, просто закрыл глаза на неизбежное разорение французских фермеров в результате соглашения о свободной торговле со странами Латинской Америки, которые субсидируют свой агропром", – сказала в интервью ФСК научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович. – BlackRock, к примеру, контролирует крупнейшего бразильского производителя говядины, компанию JBS, так же как и другие крупные агропромышленные компании Латинской Америки, и на плечах бразильцев захватит европейский агропром, как захватил уже промышленность".



Между тем европейский агропром давно уже пребывает в серьезном кризисе, причем в Брюсселе ничего не делают для того, чтобы помочь своим сельхозпроизводителям.



"Накопившиеся проблемы в сельскохозяйственном секторе подтолкнули европейских фермеров этой зимой к широкомасштабной мобилизации [масштабным протестам], подобной которой они не видели уже давно. Само собой разумеется, что проблемы различаются от страны к стране, но основные проблемы, по-видимому, общие для всего континента, структурные и давние, и они, вероятно, будут иметь неисчислимые последствия в будущем, поскольку они приводят к колоссальному сокращению агропродовольственного сектора – по оценкам, когда половина французских фермеров выйдет на пенсию, не будут заменены другими", – отмечают аналитики немецкого Фонда им. Генриха Белля, прогнозируя двойное падение французского агропрома уже в ближайшем будущем.



Основной экономической проблемой всего агропрома Евросоюза, как указывают немецкие эксперты, является неконкурентная по сравнению с иностранными производителями себестоимость продукции. Ключевую роль сыграл рост цен на электроэнергию из-за навязанного Евросоюзу из-за океана отказа от дешевых российских энергоносителей.



Соответственно выросли цены на расходные материалы и оборудование. При этом отличие от растущей себестоимости продукции, отпускные цены на продукцию фермеров и крупных сельхозкомпаний "либо стабильны, либо даже падают. В результате многие сельскохозяйственные предприятия по всей Европе больше не жизнеспособны. Доходы фермеров постоянно падают - например, 15% французских фермеров находятся за чертой бедности, а обнищание грозит и немецким фермерам, особенно пенсионерам, которые получают самую низкую пенсию по сравнению с любым другим сектором экономики".



Еще одна проблема – это "недобросовестная конкуренция, поскольку рынок Европы переполнен дешевой продукцией из третьих стран, на которую не распространяются строгие европейские экологические правила, что увеличивает издержки производства. В то же время, благодаря двусторонним транснациональным соглашениям, многие продукты циркулируют беспошлинно".



Негативную роль играет повсеместно распространившиеся спекуляции, "поскольку на всем пути от производства до потребления существует множество посредников, которые манипулируют ценами и получают огромную прибыль, нанося ущерб как производителям, так и потребителям".



Все это привело к тому, что европейские фермеры "покидают не только агропродовольственный сектор, но и сельскую местность, что способствует его депопуляции".



Еще одной растущей проблемой является сильное неравенство в агропродовольственном секторе Европы, поскольку идет "быстрое разорение мелких семейных ферм параллельно с растущей концентрацией сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных производителей".



Добивает европейский агропром маниакально проталкиваемая Брюсселем зеленая экологическая повестка.



"Зеленый курс, план ЕС сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году, как говорят, не решает сельскохозяйственный сектор инклюзивным образом. В сельскохозяйственной политике делается попытка достичь экологических целей, но при этом не уделяется никакого внимания обеспечению экономической жизнеспособности фермеров. Политика зеленого перехода ЕС не сочетается с гарантией стабильного и адекватного дохода для фермеров, которые призваны нести всю тяжесть трансформации", – пишут немецкие аналитики, уклончиво намекая, что, когда экономика Евросоюза станет климатически нейтральной, европейский агропром просто исчезнет.



В условиях, когда президент Франции, крупнейшего сельхозпроизводителя ЕС, играет под дудку американского финансового монстра, а руководство ЕС слепо выполняет все заокеанские циркуляры, европейский агропом обречен.



На плечах латиноамериканских аграриев могущественный BlackRock монополизирует обеспечение Евросоюза продовольствием и превратит Старый Свет в свою сельскохозяйственную криптоколонию.