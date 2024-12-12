Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам

04:04 13.12.2024

Индийский гроссмейстер одержал победу над китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, прошедшего в Сингапуре.



Партия, в которой Доммараджу играл черными фигурами, завершилась после 58-го хода. Счет - 7,5:6,5 в пользу Доммараджу.







Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда, который владел титулом с 2007-го по 2013 год. Доммараджу 18 лет, он стал самым молодым чемпионом мира по классическим шахматам. Ранее самым молодым чемпионом мира был Гарри Каспаров, который в 1985 завоевал мировую шахматную корону в 22 года и 6 месяцев.



Гукеш Доммараджу завоевал право участия в матче за титул чемпиона мира, победив в апреле 2024 года в Торонто на турнире претендентов. Молодой гроссмейстер обошел в турнирной таблице американца Хикару Накамуру и россиянина Яна Непомнящего, занявших второе и третье места соответственно.



Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира в 2023 году. В Астане китаец победил Яна Непомнящего. После 14 партий счет был равный, каждый из участников выиграл по 3 партии, еще 8 завершились вничью. Для определения чемпиона был назначен тай-брейк, в котором победу одержал Дин Лижэнь со счетом 2,5:1,5.