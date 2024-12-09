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Прорыв без штурма. Армия России идет к последнему форпосту ВСУ в Донбассе
04:06 13.12.2024

СЕРГЕЙ АДАМОВ
9 декабря 2024

Вооруженные силы России продолжают развивать наступление в Донбассе, вытесняя противника с занимаемых рубежей. На минувшей неделе самым напряженным участком донецкого фронта стал район Курахово. Российские войска продвигаются вдоль северного берега Кураховского водохранилища и по реке Соленой. Боевые действия идут в районе населенных пунктов Шевченко и Сонцовка.

На южном фасе бои продолжаются в районе села Сухие Ялы. Для окружения группировки ВСУ в районе Курахово наступающим соединениям российской армии нужно преодолеть расстояние в десять километров и занять село Дачное, находящееся на ключевом маршруте снабжения противника - Запорожском шоссе.

По состоянию на полдень 9 декабря командование ВСУ не дало приказа на отход из намечающегося котла, даже несмотря на то, что часть Курахово уже перешла под контроль российских войск. Решение об отходе командованием ВСУ скорее всего будет принято в последний момент, чтобы по возможности минимизировать имиджевые потери, считает фронтовой источник ИА Регнум.

"Мы уже это все проходили в Угледаре, один в один. Киев до последнего говорит, что все хорошо, пока из котла по рации не начинают кричать: дайте приказ на отход! В итоге приказ дают, но выходят "не только лишь все" - по дороге половина погибает. Плюс в окружении бросают раненых и тех, кто отбился. Это уже классика, мы к этому готовы", - отметил собеседник издания.

Для командования ВСУ контроль над Курахово создает иллюзию существования плацдарма на подступах к Донецку, с которого можно было бы начать наступление на столицу ДНР. Надежда призрачная, но Киев и раньше принимал часто решения, руководствуясь не военными соображениями, а пиаром.

Восточнее Курахово российские войска также развивают наступление на Великую Новоселку - последний крупный населенный пункт, остающийся под контролем ВСУ на стыке территорий ДНР и Запорожской области. Информацию о продвижении в этом районе подтвердили в Министерстве обороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз "Октябрь") Донецкой народной республики", - отметили в ведомстве.

Соединения ВСУ раньше также были выбиты из населенных пунктов Раздольное, Ясная Поляна и Шахтерское. Российские войска стремятся перерезать маршруты снабжения сил противника: дороги, ведущие из Великой Новоселки на север и восток в направлении Гуляй-Поля.

Украинский аналитический портал DeepState также признал успехи российского наступления в районе населенных пунктов Трудовое, Курахово, Шевченко, Возрождение и Пушкино.

Освобождение поселка позволит начать наступление непосредственно на территорию Запорожской области. ВСУ, в свою очередь, с потерей Курахово и Великой Новоселки окончательно утратят контроль над восточной частью Донбасса и будут вынуждены отступать вглубь территорий, которые раньше не были охвачены военными действиями.

Выход к коммуникациям противника

На Покровском направлении российские войска продвинулись вдоль по течению реки Соленая, заняв населенные пункты Новотроицкое и Шевченко. Северо-западнее Шевченко наступление развивается в направлении поселка Песчаное, до которого осталось меньше километра. В районе Новотроицкого российские войска продвинулись вглубь позиций противника, укрепившись на занятых рубежах.

Успех наступления в этом районе позволил нарушить маршрут снабжения ВСУ и перерезать снабжение между Покровском и Великой Новоселкой, что уже оказало серьезное влияние на логистику противника.

В целом наступление в этом районе будет продолжаться до взятия под контроль всех маршрутов снабжения противника в Покровске: дороги на Первомайск и трассы М-30, связывающий территорию ДНР с Павлоградом и Днепропетровском. ВСУ осознают угрозу, нависшую над "крепостью" Покровск, но не могут остановить продвижение российской армии, сообщают источники с мест.

"Город Покровск, соседний Мирноград и особенно промзону они укрепили как могли, подготовили застройку к городским боям, установили заграждения, завезли боеприпасы. Поэтому сейчас лобовой штурм города будет лишним. Мы будем растягивать их силы, рвать маршруты снабжения, чтобы потом окружить их. Мы это умеем", - поясняет собеседник ИА Регнум.

Сейчас российские войска находятся в 8,5 км от основного маршрута снабжения противника в Покровске, что позволяет наносить удары по логистике ВСУ при помощи дронов и артиллерии. И хотя пока об огневом контроле над трассой речи не идет, украинские ресурсы настроены пессимистично и ожидают ухудшения ситуации уже в ближайшее время.

В свою очередь украинские военкоры в очередной раз шлют проклятия в адрес местного командования, которое так и не создало сплошной обороны вокруг Покровска.

Рекордные темпы продвижения

Неудачи ВСУ признают не только украинские источники, но и западные наблюдатели. С октября 2024 года российская армия нарастила темпы наступления и на ряде направлений продвигается в среднем на 500 метров в сутки, сообщил немецкий портал T-Online.

При этом ВС РФ продвигаются не только "в чистом поле", но и выдавливают противника с позиций, оборудованных в плотной городской застройке. На прошедшей неделе штурмовые подразделения продвинулись в Торецке на 800 метров, освободив несколько жилых кварталов. Боевые действия также продолжаются в частном секторе и в районе шахты Центральная. Под контролем ВСУ остаются западные окраины города. Однако противник не пытается контратаковать и медленно отступает в направлении Константиновки.

Аналогично развиваются события в районе Часова Яра. Российским войскам удалось продвинуться в микрорайоне Октябрьский. ВСУ отступили к железнодорожной станции и на территорию Часовоярского огнеупорного комбината, который был превращен противником в крупный оборонительный узел. При этом укрывшийся в промзоне противник находится под постоянным огнем, сообщают источники с мест.

"Работает авиация, плотно работает артиллерия. Не даем им возможности превратить завод в очередную "Азовсталь". Еще на начальном этапе штурма города было понятно, что они откатятся в промзону, это их любимый прием. Мы были готовы поэтому не дали возможности организовать оборону по их правилам", - сообщает источник ИА Регнум из района Часова Яра.

Он также отмечает, что штурмовым подразделениям российской армии удалось выбить противника из нескольких административных построек на территории комбината. Формирования ВСУ все еще удерживают промышленные цеха, а также северный и западный районы города. Однако российская армия в последнее время нарастила темпы продвижения и в этом районе, вытесняя противника из городской застройки.

Для ВСУ потеря контроля над Торецком и Часовым Яром обернется отступлением к Константиновке и дальнейшими боями за агломерацию Славянск - Краматорск - Дружковка. Это, по сути, последний форпост противника в Донбассе.

Источник - regnum.ru
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