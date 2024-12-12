 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хоккеист Овечкин вернулся на лед и забивает со сломанной ногой!
04:33 13.12.2024

Овечкин вернулся и забил с передачи лучшего друга! Фанаты не могут сдержать слез
Николай Богданчиков 12 декабря 2024
Воссоединение легендарной связки растрогало поклонников "Вашингтона"

Александр Овечкин только недавно осторожно катался по пустому льду в бесконтактной форме. Появление Овечкина на площадке, конечно, обрадовало всех болельщиков, но никто не мог ожидать, что уже через несколько дней он будет вкладываться в броски и даже забивать!

Тем более всех шокировал тот факт, что с Александром разделил лед его друг - Никлас Бэкстрем. Шведа еще летом отправляли на пенсию, а еще раньше списали со счетов, но он выдал капитану несколько классных передач, после которых россиянин забросил.

Фанаты не смогли сдержать слез, увидев, как работает легендарный дуэт.

График восстановления постоянно меняется
Овечкин получил перелом ноги 18 ноября во время матча с новичком лиги "Ютой". В столичном клубе сразу сообщили, что возвращение российского форварда состоится "с недели на неделю", что было позитивно воспринято болельщиками, ведь это означало отсутствие необходимости проводить операцию. Для восстановления 39-летнего хоккеиста это, безусловно, очень важно.

После дополнительного обследования медицинский штаб "Вашингтона" официально заявил, что, скорее всего, Александру понадобится от четырех до шести недель, чтобы избавиться от последствий перелома левой малоберцовой кости. Однако уже в начале декабря появилась информация, что Овечкин вновь надел коньки. Форвард в спортивном костюме аккуратно вышел на площадку и немного покатался по пустому льду.

А еще через два дня капитан "Кэпиталз" уже занимался по индивидуальной программе. Кроме того, нападающий тренировался полностью в хоккейной форме, но в бесконтактной форме. Только недавно RG со ссылкой на источник, близкий к Овечкину, сообщил, что к моменту старта "регулярки" вес Александра составлял 102 кг.

Александр Овечкин / Фото: © Claus Andersen / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Очевидно, что врачи разрешили Александру давать такую колоссальную нагрузку на больную ногу, зная, что восстановление идет строго по графику или даже опережает его.

Воссоединение легендарного дуэта
После индивидуальных тренировок появились инсайды, что капитан "Вашингтона" действительно вернется раньше, чем изначально ожидали в клубе. Ряд журналистов заявили, что сроки сдвинулись: теперь четыре недели - это худший сценарий. Согласно таким позитивным прогнозам, оказался бы Овечкин в составе перед матчем с "Каролиной" (21 декабря).

Только вот в начале недели владелец "Кэпиталз" Тед Леонсис немного расстроил болельщиков.

- У него, вероятно, еще есть две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился с восстановлением, - приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.

Однако уже 11 декабря в социальных сетях разлетелось видео, на котором Овечкин вкладывается в броски. При этом форвард заряжает по пустым воротам из своего "офиса". Форвард, конечно, все еще в бесконтактном джерси и выглядит немного скованно, но раньше он просто катался, а теперь дает себе довольно специфическую нагрузку.

Интересно, что поперечные передачи под щелчок россиянину отдавал Никлас Бэкстрем. 37-летний швед в спортивном костюме, доставляющий шайбы в "офис", вызвал у болельщиков сильные чувства. Многие признавались, что не могли сдержать слез из-за сильной ностальгии. Болельщики вспоминали, как молодые Александр и Бэкстрем держали в страхе всю лигу.

Интересно, что Никласа часто называют "оруженосцем" Овечкина, ведь капитан "Вашингтона" забросил с его передач аж 279 голов - 32,14% от общего количества шайб россиянина (868). Однако игроку, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (1033 очка), наверняка больше нравится, когда его называют "лучшим другом Овечкина".

Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин / Фото: © Chris Williams/Icon Sportswire / imago sportfotodienst / Global Look Press
Тем более Бэкстрем действительно в отличных отношениях с российским хоккеистом.

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- Ови очень просил распасовщика, Бэки был его первым выбором, - прокомментировали в клубе видео совместной тренировки хоккеистов.

Вот только Никлас, приостановивший карьеру по состоянию здоровья в начале прошлого сезона, уже вряд ли поможет Овечкину, которому осталось забить 26 голов до повторения снайперского рекорда, обогнать Уэйна Гретцки. От этого фанатам "Вашингтона" особенно грустно.

Источник - news.sportbox.ru
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