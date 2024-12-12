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Крах Дамаска пробуждает сторонников халифата, - Къ
04:49 13.12.2024

Антитеррористические операции в Сирии ставят на паузу
Курдские отряды в Сирии объявили о заморозке операций против "Исламского государства" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено). Контролирующие северо-восток страны военные формирования выступали основными партнерами США "на земле" в борьбе с терроризмом, но сейчас их усилия полностью сконцентрированы на отражении атак близких к Турции группировок. Хрупкая обстановка, сложившаяся в Сирии после падения Дамаска, создает комфортную среду для сторонников халифата.

Заявление о заморозке антитеррористических рейдов сделал Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (ДСС) - коалицией с доминированием курдских отрядов. "Сейчас совместные (с США.- "Ъ") операции против ИГ (признано в России террористическим и запрещено.- "Ъ") приостановлены. Это не решение, а военная реальность",- заявил военачальник в беседе с телеканалом Sky News. По его словам, если боевики Сирийской национальной армии - курируемого Турцией оппозиционного альянса - не прекратят атаки на находящийся под контролем ДСС северо-восток Сирии, то об антитеррористических операциях можно будет забыть.

Отчаянное положение, в котором оказались ДСС после падения Дамаска, иллюстрируют их попытки добиться помощи у Израиля - страны, не имеющей границ с автономным регионом. По данным издания Israel Hayom, власти еврейского государства получили от ДСС официальный запрос на открытие линий военной поддержки, однако пока не пришли к единому мнению, стоит ли вмешиваться в происходящее.

Основные опасения курдов связаны с возможным выводом почти 900 американских военнослужащих, дислоцированных в их регионе.

Именно совместные операции с США против ИГ (признано в России террористическим и запрещено) были источником хрупкой легитимности для автономии. Уходящая администрация президента США признает, что адепты глобального джихада могут воспользоваться обстановкой в Сирии и "восстановить свои возможности". Но многое в судьбе ДСС зависит от того, какие подходы к этому вопросу будут у команды избранного президента США Дональда Трампа, вступающего в должность 20 января.

Краткая история запрещенного в России "Исламского государства"
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В своем еженедельнике Al-Naba центральное управление ИГ (признано в России террористическим и запрещено) заявило, что не признает новое правительство в Дамаске. Террористическая организация выступает идеологическим противником тех группировок, которые в ночь на 8 декабря сокрушили правительство Башара Асада.

До настоящего момента ИГ (признано в России террористическим и запрещено) ограничивалось диверсионными вылазками из своих укрытий в Сирийской пустыне. Однако сейчас есть предположения, что группировка попытается взять под свой контроль целый ряд районов.

Напряженность на Ближнем Востоке традиционно создает для ИГ (признано в России террористическим и запрещено) комфортные условия. Так, пропагандисты группировки пытались использовать последствия начавшейся год назад войны в секторе Газа "для мобилизации потенциальных террористов-одиночек". Об этом говорилось в одном из докладов генсека ООН Антониу Гутерриша.

Первые признаки мобилизации пока показал филиал глобальной террористической организации, оперирующий в Афганистане. Речь идет о так называемом "Вилаяте Хорасан" (организация признана в России террористической и запрещена). Именно на его боевиков была возложена ответственность за убийство в среду афганского министра по делам беженцев Халила ур-Рахмана Хаккани.

Нападение смертника стало первым покушением на министра в правительстве "Талибана" (признано в России террористическим и запрещено) с 2021 года, когда движение захватило власть.

В разговоре с "Ъ" научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, впрочем, не стал связывать теракт в Кабуле с общей обстановкой на Ближнем Востоке. "Убийство хорошо охраняемого Хаккани порождает немало вопросов о потенциале и возможностях ИГ (признано в России террористическим и запрещено.- "Ъ") в Афганистане. Чтобы осуществить такой теракт, необходимо было как минимум обладать информацией о передвижении этого деятеля". По словам эксперта, инцидент может высвечивать проблему проникновения "Вилаята Хорасан" (признан в России террористическим и запрещен) в ряды "Талибана" (признан в России террористическим и запрещен).

В Ираке ликвидировали главу ячейки террористов
В этом году Группа ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями отмечала, что адепты "Вилаята Хорасан" (признан в России террористическим и запрещен) стали использовать в Афганистане принципиально новую, адаптивную тактику: работать "под прикрытием в крупных городах, включая Кабул" и проникать "в основные министерства де-факто власти". В числе наиболее небезопасных с этой точки зрения ведомств ооновские эксперты называли МВД, Министерство обороны и Главное управление разведки Афганистана.

Таким образом, возникает вопрос, может ли глобальная группировка адаптировать эту тактику к сирийским реалиям, особенно если учесть зачаточное состояние новых органов власти в Дамаске и крайне хаотичное состояние покоривших его группировок.

Нил Кербелов
Газета "Коммерсантъ" №231 от 13.12.2024, стр. 5

Источник - Коммерсантъ
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