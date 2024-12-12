Президент Жапаров ликвидировал Госдирекцию по строительству делового центра "Бишкек-Сити"

04:57 13.12.2024

Президент Садыр Жапаров поручил ликвидировать Государственную дирекцию по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити" при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в указе главы государства от 6 декабря.



Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо:



1) образовать ликвидационную комиссию для осуществления процедуры ликвидации;



2) принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.



Мэрии города Бишкек поручено обеспечить реализацию проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити".



История вопроса



В ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ "О создании Государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити".



На дирекцию были возложены функции по реализации проекта делового центра и выступление заказчиком по разработке технико-экономического обоснования, проектирования и строительства делового центра.



В комментарии Tazabek 5 ноября министр экономики Данияр Амангельдиев сообщал, что деловой центр планируется построить на месте Бишкекского машиностроительного завода.



Позже 16 августа 2022 года стало известно о переносе места строительства объекта. Как сообщали в пресс-службе кабмина, Госстрой представил проект делового центра в селе Орок Сокулукского района.



Главой госдирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити" при МЧС был назначен Куттубек Оморов. Об этом стало известно 3 октября 2022 года на заседании бюджетного комитета Жогорку Кенеша.



Позже жители села Орок выступили против строительства "Бишкек-Сити".