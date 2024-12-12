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Президент Жапаров ликвидировал Госдирекцию по строительству делового центра "Бишкек-Сити"
04:57 13.12.2024

Президент Садыр Жапаров поручил ликвидировать Государственную дирекцию по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити" при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в указе главы государства от 6 декабря.

Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо:

1) образовать ликвидационную комиссию для осуществления процедуры ликвидации;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.

Мэрии города Бишкек поручено обеспечить реализацию проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити".

История вопроса

В ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ "О создании Государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити".

На дирекцию были возложены функции по реализации проекта делового центра и выступление заказчиком по разработке технико-экономического обоснования, проектирования и строительства делового центра.

В комментарии Tazabek 5 ноября министр экономики Данияр Амангельдиев сообщал, что деловой центр планируется построить на месте Бишкекского машиностроительного завода.

Позже 16 августа 2022 года стало известно о переносе места строительства объекта. Как сообщали в пресс-службе кабмина, Госстрой представил проект делового центра в селе Орок Сокулукского района.

Главой госдирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити" при МЧС был назначен Куттубек Оморов. Об этом стало известно 3 октября 2022 года на заседании бюджетного комитета Жогорку Кенеша.

Позже жители села Орок выступили против строительства "Бишкек-Сити".

Источник - tazabek.kg
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