Разобравшись с Сирией, Эрдоган замахивается на Среднюю Азию, - СП

08:30 13.12.2024

12 декабря 24

Разобравшись с Сирией, Эрдоган замахивается на Среднюю Азию

Андрей Онтиков: Турки давно работают в Татарстане, Башкортостане, Якутии

Евгений Берсенев



Отпраздновавший свой сирийский успех президент Турции Эрдоган, судя по всему, планирует внешнеполитические маневры на других направлениях. Об этом в интервью "СП" заявил востоковед Евгений Сатановский.



"Эрдоган закончил строительство своей империи на сирийском направлении. Дальше он будет расширяться в другие места. В том числе - в нашем направлении", - сказал президент Института Ближнего Востока.



В ближайшее время Турция, по мнению политолога Камрана Гасанова, снова попытается сыграть роль посредника в украинском конфликте, теперь уже как великая держава и лидер Ближнего Востока.



При этом не стоит забывать, что Анкара по-прежнему снабжает Киев военной техникой. В интервью газете Hurriyet министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже выражал недоумение, как турки могут одновременно поставлять ВСУ оружие и тут же предлагать посреднические услуги по урегулированию конфликта.



Думается, глава российского МИДа многое понял после недавних переговоров в Дохе, где он пожимал руку турецкому коллеге Хакану Фидану, который наверняка был посвящен в планы сирийских боевиков, в момент рукопожатия и душевной беседы министров стремительно сносивших власть Асада.



Поэтому Москву не должны убаюкивать сладкие речи Эрдогана, заявившего в ходе общения с молодежью в провинции Газиантеп, что в мире остались только два опытных лидера - он и Путин, отмечает востоковед Андрей Онтиков.



- Слова о двух лидерах - это больше болтовня и желание несколько подсластить горькую пилюлю, которую мы вынуждены проглотить в Сирии. По большому счету, Сирия стала еще одной точкой, где Эрдогану, прямо скажем, удалось нас переиграть. До этого была ситуация в Нагорном Карабахе. При этом не надо думать, что вчера турецкая сторона занималась Закавказьем, сегодня - Сирией, завтра переключает внимание на Среднюю Азию. Турки проводят планомерную работу, которая охватывает Сирию, Закавказье, север Африки с другими районами "черного континента", Среднюю Азию, а также российские регионы.



"СП": Работают по всем направлениям.



- Причем работают с использованием, видимо, набившей уже оскомину "мягкой силы". Они занимаются реализацией культурных, гуманитарных проектов, а также программ по линии ислама, в том числе и образовательных. Содействуют строительству медресе, стимулируют изучение тюркских языков. Поддерживают прессу, в том числе на тюркских языках. Это достаточно широкий спектр работы, не требующий, как ни странно, сверхвысоких финансовых вливаний.



При этом следует отметить, что у Эрдогана прекрасно развито чувство момента: как только он понимает, что пришло время активно действовать, трансформировать "мягкую силу" в нечто иное - он это делает. Так было в Закавказье и в Сирии, где множество факторов сложились для того, чтобы произошло то, что мы наблюдали. Турецкий президент очень хорошо почувствовал момент и воспользовался им.



Можно точно сказать, что эта работа будет продолжаться в Средней Азии, у нас - в Татарстане, Башкортостане, Якутии. Турки там давно работают. Активную деятельность они ведут и среди мигрантов, находящихся в России. Вопрос в том, когда в этих местах сложатся слагаемые, чтобы они начали переходить от гуманитарной миссии к более активным шагам.



"СП": У них есть там сторонники?



- Там немало сил, которые до поры до времени находятся в тени. Могу напомнить, что в 2012 году в Казани состоялся автопробег с флагами "Хизб ут-Тахрир" *. И подпольные ячейки действуют. Другой пример - в 2010-е годы на Северном Кавказе, в Дагестане, было несколько случаев убийств имамов. Я общался с нашими специалистами по исламу и Кавказу, которые в один голос говорили, что ситуация катастрофическая, потому что выбивают преимущественно имамов умеренных взглядов, патриотично ориентированных, позитивных проповедников. Потом их заменяли подчас на людей противоположных взглядов.



"СП": Но в последние годы об убийствах имамов нет сообщений.



- В этом нет смысла. Обработка людей ведется с помощью интернета. В соцсетях, мессенджерах распространяются выступления исламских проповедников. Я сам неоднократно наблюдал в метро, как молодые люди с Кавказа и Средней Азии смотрят и слушают такие ролики. Учитывая, что слушают их в наушниках, можно только догадываться о содержании проповедей. Задействуется через интернет, подпольные молельни, спортивные клубы - способов много. Вся эта работа ведется не самостоятельно, а организована из-за рубежа.



"СП": Имеет ли ко всей этой работе отношение Турция?



- На мой взгляд, имеет, как минимум, опосредованное. Конечно, здесь есть и другие заинтересованные игроки, стремящиеся постепенно, помаленьку накачивать некоторые категории населения соответствующими взглядами. Таковы основные угрозы. Так что, в случае ослабления контроля со стороны органов правопорядка в силу каких-то обстоятельств, может быть дана команда на раскачку ситуации. Такие примеры уже были. Так что, ведется работа - последовательная, планомерная и высокопрофессиональная.



Публицист, главный редактор канала "День-ТВ" Андрей Фефелов обратил внимание на геополитические обстоятельства, при которых происходит усиление турецкого влияния.



- Турция - крупнейшая региональная держава, которая находится рядом с Россией и активно развивается. В нынешний период постглобализма, когда расползается висевший над миром колпак транснациональных элит, когда рушится прежний проект, каждая страна пытается за этот период "пересменки" создать свой макрорегион. Сейчас наступает период макрорегионов. Свои макрорегионы сейчас создают и Москва, и Анкара. Противоречия между Россией и Турцией существуют, на нас круги Эйлера, несомненно, накладываются. Но это не значит, что нужно объявлять войну Турции, к тому же непонятно, когда ее начинать.



Надо понимать, что Турция - наш мощный сосед, с которым у нас обязательно будут трения, особенно по поводу Кавказа. Если брать ситуацию в Сирии, то эту страну упустили не столько мы, сколько Иран.



* Панисламистская политическая партия "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ от 1 февраля 2003 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.