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Экология и онкология: какие регионы Казахстана являются антилидерами
12:27 13.12.2024

Самая высокая онкозаболеваемость - в северной и восточной частях страны

В Казахстане произошел экологический прецедент: впервые школьников одного из регионов перевели на дистанционное обучение в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) и смогом. Ранее на "дистант" детей отправляли только из-за морозов, гололеда или сильного ветра. Речь идет о Восточно-Казахстанской области, где в конце ноября "удаленку" ввели для учащихся школ Усть-Каменогорска, поселков Опытное поле, Степное, Ушаново и Прапорщиково Глубоковского района. В областном центре установилось безветрие, улицы окутал плотный туман, и нахождение детей на улице посчитали нецелесообразным. По данным РГП "Казгидромет", в последние дни ноября в Усть-Каменогорске действительно фиксировались НМУ II степени, содержание загрязняющих веществ в атмосфере было повышено. Так, максимальная предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в последние дни ноября составляла 4,4, диоксида серы - 3,8, оксида углерода - 1,9.

Эта ситуация стала поводом для очередного обсуждения проблемы экологического загрязнения в Усть-Каменогорске и его влияния на здоровье граждан. В СМИ регионального и республиканского масштаба было опубликовано несколько материалов о том, что многие жители города в дни НМУ жаловались на кашель, першение в горле, признаки отравления. На совещании в областном акимате руководитель управления здравоохранения Толеген Жигитаев рассказал, что в эти дни двум обратившимся пациентам был поставлен диагноз "Поражение верхних дыхательных путей, вызванное воздействием химических веществ", сообщает МИА "Казинформ". Этот диагноз был зарегистрирован в системе Международной классификации болезней только в прошлом году.

Редакция Finprom.kz проанализировала, какие города Казахстана чаще всего попадают в категорию экологически неблагополучных и почему. На цветовой карте мы обозначили уровни загрязнения в мегаполисах и областных центрах Казахстана за последний год. Исходя из данных РГП "Казгидромет", наихудшее состояние атмосферного воздуха наблюдается в Астане и Караганде. Уровень загрязнения в этих городах оценивается как очень высокий. В меньшей степени, но тоже экологически неблагополучными можно назвать Алматы, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск, Костанай, Уральск и Актобе. В последний год уровень загрязнения атмосферного воздуха в них был высоким. "Зеленые" города в списке областных центров Казахстана можно пересчитать по пальцам одной руки: Кокшетау, Кызылорда и - во втором квартале 2024-го - Талдыкорган.

Вот как выглядела экологическая ситуация в казахстанских областных центрах в октябре текущего года. Низким уровнем загрязнения могли похвастать только Кокшетау и Уральск. В 11 из 19 городов, представленных в отчетах РГП "Казгидромет", загрязнение атмосферного воздуха в октябре было повышенным. К такому выводу специалисты ведомства приходят на основе экологических индикаторов - стандартного индекса загрязнения (СИ) и его наибольшей повторяемости (НП). Те, в свою очередь, зависят от того, сколько раз на постах наблюдения фиксировалось превышение ПДК загрязняющих веществ и насколько серьезным оно было.

Высокий уровень загрязнения в октябре 2024-го был зарегистрирован в Усть-Каменогорске, Туркестане и Павлодаре, очень высокий - в Алматы, Астане и Караганде. Хуже всего, судя по экологическим индикаторам, ситуация обстояла в последних двух городах: превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ наблюдалось почти каждый день. Суммарные выбросы от стационарных источников в столице составили 138,7 тыс. тонн, по Карагандинской области - 585 тыс. тонн. В октябре в Караганде были зафиксированы такие показатели превышения ПДК: по взвешенным частицам PM 2.5 - 15,3, по сероводороду - 4,5, по оксиду азота - 2,1.

Раз в год Бюро национальной статистики АСПиР РК публикует в демографических ежегодниках информацию о заболеваемости населения в наиболее экологически неблагоприятных регионах страны. По мнению составителей сборника, к таковым относятся Алматы, ВКО как "зона экологического бедствия Семипалатинского ядерного полигона", Кызылординская область как "зона экологической катастрофы Приаралья". Карагандинская область также упоминается как один из регионов с самыми крупными загрязнителями окружающей среды - Балхашским горнометаллургическим комбинатом и компанией "Испат-Кармет", суммарно вызывающими более трети всего объема загрязнений в стране. В 2023 году среди перечисленных регионов показатели заболеваемости активным туберкулезом были выше республиканского уровня в Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, но только среди мужчин. Показатели по некоторым другим заболеваниям в указанных промышленных регионах показатели также были хуже, чем в среднем по РК.

В частности, значительно выше, чем в целом по стране, были индикаторы заболеваемости злокачественными новообразованиями в Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Республиканский уровень заболеваемости раком в 2023 году составлял 231,8 на 100 тыс. женщин и 184,3 - на 100 тыс. мужчин. В ВКО показатели были почти вдвое больше: 395,5 на 100 тыс. женщин и 339,9 - на 100 тыс. мужчин. Детальная информация в диаграмме ниже показывает, что в Восточно-Казахстанской области в целом самый высокий уровень онкозаболеваемости населения.

Выше среднего уровня были также показатели в Павлодарской (352,1 на 100 тыс. женщин и 299,9 - на 100 тыс. мужчин), Северо-Казахстанской (364,7 и 328,7 соответственно). Самая низкая онкозаболеваемость была зафиксирована в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Шымкенте.

В начале декабря стало известно, что Алматы официально включили в онлайн-рейтинг самых загрязненных крупных городов мира. Согласно результатам исследований, проведенных международной компанией IQAir, Южная столица Казахстана заняла пятое место в десятке наиболее экологически неблагоприятных больших городов. В пятерку антилидеров также вошли столица Бангладеш Дакка, Ташкент, Мумбаи и Бишкек.

Несмотря на то, что в Алматы нет крупных промышленных заводов, работающих в сфере черной или цветной металлургии, как в Усть-Каменогорске или Карагандинской области, самый густонаселенный мегаполис страны возглавляет антирейтинги загрязненных городов из-за своего географического положения и отсутствия продуваемости по причине хаотичной застройки. Подробнее о главных экологических проблемах Южной столицы мы писали в своем подробном материале.

11 Декабрь 2024

Полный текст
https://finprom.kz/ru/article/ekologiya-i-onkologiya-kakie-regiony-yavlyayutsya-antiliderami

Источник - finprom.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734082020


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