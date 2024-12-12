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The Hill: Венгрия поддерживает Грузию в предотвращении цветной революции
12:28 13.12.2024

Hungary Today
Венгрия

Венгрия борется против превращения Грузии в очередное поле боя войны чужими руками
The Hill: Венгрия поддерживает Грузию в предотвращении цветной революции

Венгрия и Грузия укрепляют связи, и это сигнал для всего ЕС: европейские консерваторы готовы поддержать грузинских и постоять за результаты выборов в стране, пишет The Hill. Американские лоббисты через НКО не превратят Грузию в буферную зону между Россией и Западом.

Даниел Деме (Dániel Deme)

Лидеры мнений, питающиеся тем, что им скармливают ведущие средства массовой информации, восприняли поддержку, оказанную Венгрией переизбранному правительству Ираклия Кобахидзе, как неопровержимое доказательство предсмертной агонии демократии в этой маленькой кавказской стране. Но что в действительности стоит за укреплением венгерско-грузинских связей, которое у многих вызывает столь негативную реакцию?

На этой неделе Венгрию посетила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Это была первая зарубежная поездка главы грузинской дипломатии после октябрьских выборов. После встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто тот весьма резко и недвусмысленно отозвался о сомнениях европейских институтов по поводу результатов грузинских выборов. Сийярто отметил, что две страны стали мишенью для нападок на их суверенитет, и что эти атаки проводит "либеральный мейнстрим по политическим и идеологическим соображениям". По словам венгерского министра иностранных дел, если на выборах побеждает консервативная патриотическая партия, демократический характер политической системы такой страны немедленно ставится под сомнение. Но если победу одерживает либеральная партия, ее превозносят как фантастический триумф демократии. Сийярто отметил, что когда европейские либералы "уничижительно говорят о целой нации", это может оказать негативное воздействие на ее стремление вступить в ЕС. Министр пообещал наложить вето на любые попытки Евросоюза ввести санкции против грузинских политиков.

В октябре, спустя всего несколько дней после выборов, Виктор Орбан прибыл с визитом в Тбилиси. Время визита было выбрано таким образом, чтобы подать сигнал не только победившей партии Кобахидзе "Грузинская мечта", но и ЕС о том, что европейская консервативная политическая система готова отражать атаки на грузинских консерваторов и на результаты демократических выборов. Такие атаки не заставили себя долго ждать. Эволюцию этого процесса, когда либералы попытались поставить под сомнение результаты выборов в Грузии, лучше всего продемонстрировал своими заявлениями верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В своем первом заявлении, обнародованном 26 октября, прямо в день выборов (!), он ссылается на доклад наблюдателей ОБСЕ, согласно которому выборы были хорошо организованы, однако в ходе голосования поступали сообщения о предполагаемом запугивании государственных служащих. 29 октября Боррель сделал новое заявление, пойдя намного дальше. Он упомянул жалобы, полученные от "внутренних наблюдателей", и на этом основании сделал заключение, что "события в Грузии … вызывают большую тревогу", так как эти самые внутренние наблюдатели не посчитали выборы "свободными и честными". А 19 ноября Боррель пришел к окончательному заключению о том, что "лидеры "Грузинской мечты" увели страну с пути, ведущего в Евросоюз, сделав это "вопреки чаяниям грузинского народа". А посему выборы придется расследовать.

Конечно, дьявол кроется в деталях. В частности, в данном случае было бы нелишне узнать, кто такие эти "внутренние наблюдатели", столь прилежно и упорно выражающие сомнения в честности и справедливости состоявшихся выборов. С одной стороны, инициаторами таких жалоб являются оппозиционные партии, самым шумным и яростным сторонником которых стала президент Саломе Зурабишвили, о личном конфликте которой с Кобахидзе всем давно и хорошо известно. Понятно, что у этих людей есть личная заинтересованность в том, чтобы усомниться в результатах голосования. Но скорее всего, решающую роль здесь сыграли всемогущие, финансируемые из-за рубежа неправительственные организации Грузии.

Ключевую роль в проведении таких атак сыграли три неправительственные организации. Это Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), "Мой голос" и Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA). Между прочим, почти половину своего финансирования ISFED получает от Агентства США по международному развитию (USAID) и от Европейского фонда за демократию. Эти организации очень часто обвиняют в вопиющем вмешательстве в дела демократических обществ. "Мой голос" - это коалиция в составе 30 НКО, в основном левого толка. А ассоциацию GYLA финансируют леворадикальные американские организации типа Фонда Форда. Все это не доказывает, что их сообщения и жалобы являются фальшивкой, но данные обстоятельства совершенно очевидно свидетельствуют о следах американских демократов, оставленных во всех этих жалобах по поводу выборов в Грузии.

Но зачем глобальному прогрессивно-левацкому движению настраиваться резко против победившей "Грузинской мечты"? Ответ на этот вопрос может дать речь премьер-министра Ираклия Кобахидзе, с которой он выступил в Будапеште на Конференции консервативных политических действий (CPAC). В своем выступлении грузинский руководитель обвинил либералов в том, что они ставят под угрозу национальную самобытность по всему миру. Он также предостерег об опасностях пропаганды ЛГБТ* (в России она запрещена - прим. ИноСМИ) и массовой миграции, назвав ее угрозой для национальной идентичности европейских стран. Кобахидзе объяснил, почему считает христианство государственной религией Грузии, и обвинил левые силы в том, что они "с особым энтузиазмом" подрывают христианскую идентичность. Принятый в этом году грузинским правительством "закон об иноагентах", согласно которому НКО должны декларировать источники своего финансирования, вбил последний гвоздь в крышку гроба отношений между правительством Кобахидзе и гражданским сектором Грузии.

Масштабы и характер проблем с грузинским гражданским сектором, часть которого сегодня открыто оспаривает результаты парламентских выборов и организует протесты на улицах, становятся понятны лишь тогда, когда узнаешь, что в этой стране с населением всего 3,7 миллиона человек работает 26 000 неправительственных организаций. То есть, по одной НКО на 144 человека! Финансируются они главным образом из-за границы, и поэтому обладают такими финансовыми ресурсами, о которых местные и финансируемые государством институты могут только мечтать. Следовательно, они обладают таким влиянием, которое в реальном выражении представляет параллельную власть, способную соперничать с избираемыми исполнительными органами.

Но зачем американским и европейским леворадикальным лоббистским группам вкладывать такие огромные деньги и ресурсы в гражданскую сферу этой маленькой страны? Возможное объяснение можно найти в недавнем интервью, которое министр иностранных дел России Сергей Лавров дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Политик дважды упомянул выборы в Грузии, хотя никто его к этому не подталкивал. Он ясно дал понять, что существуют силы, желающие превратить Грузию в активную политическую и военную буферную зону между интересами Запада и Москвы, пусть даже путем подрыва неустойчивого перемирия, существующего между Россией и Грузией с 2008 года, когда российские войска взяли под свой контроль Южную Осетию. Лавров отметил в этой связи одно обстоятельство: хотя Москва сейчас считает этот регион отдельным образованием, она не соглашается на референдум в Осетии, по результатам которого Россия смогла бы окончательно включить ее в свой состав.

Это совершенно понятные заявления, указывающие на то, что венгерские политики поняли очень деликатный и хрупкий характер сложившегося в Грузии неустойчивого равновесия.

Существует совершенно ясная и четкая общая платформа, участники которой выступают на стороне христианства, национального суверенитета и против политики ЛГБТ*. А еще налицо ощутимые усилия, направленные на создание международного фронта против тех сил, которые дестабилизируют демократическую политическую сферу как в Грузии, так и в Венгрии, действуя через финансируемые иностранцами НКО и средства массовой информации. Неслучайно венгерский премьер-министр упредил скоординированные нападки на переизбранное правительство Кобахидзе, посетив эту страну до того, как такие дестабилизирующие усилия переросли в насильственные протесты. Взаимодействие между политическими силами, защищающими свои непрочные демократии в Центральной и Восточной Европе, сегодня не только возможно, но и жизненно важно. Грузинское руководство воспользовалось своими прочными демократическими полномочиями и эффективно разрушает организованный зарубежными спонсорами заговор, маскирующийся под цветную революцию. Но зарубежная поддержка со стороны Венгрии по-прежнему исключительно важна для разоблачения подлинного характера этих нападок.

*Запрещенная в России организация

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734082080


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