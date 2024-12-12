Джон Миршаймер: США сыграли ключевую роль в сирийском кризисе

12:34 13.12.2024

ИноСМИ

Россия



Американский политолог Джон Миршаймер: США приложили руку к свержению Асада



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Соединенные Штаты причастны к падению режима Башара Асада, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. Эксперт пояснил, что Белый дом и ЦРУ ослабили сирийскую армию, что привело к захвату власти вооруженной оппозицией.







Эндрю Наполитано: Профессор Миршаймер, какую роль сыграли Соединенные Штаты в свержении режима Асада в Сирии?



Джон Миршаймер: Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что США сыграли ключевую роль. Американские санкции и контроль над важными нефтяными месторождениями на востоке страны ранее действительно ослабили сирийскую армию в течение последних двух недель и сделали ее легкой добычей для повстанцев. Что касается вооружения, обучения и поддержки повстанцев, захвативших страну, трудно сказать, что именно сделали мы, а что – турки и израильтяне, однако нет сомнений, что мы сыграли важную роль. Несомненно, что в конечном итоге Соединенные Штаты были если не ключевым, то одним из ключевых игроков в процессе свержения Асада.



Эндрю Наполитано: Почему США хотят встать на сторону главы этих ополченцев по имени аль-Джулани, за голову которого госдепартамент назначил награду в 10 миллионов долларов, и чья группировка была официально признана госдепартаментом террористической? Это означает, что по федеральному закону любая материальная помощь данной группировке является уголовным преступлением. Зачем ЦРУ помогать им? В ЦРУ знают, что их не будут преследовать за это в судебном порядке, хотя меня или вас могли бы привлечь к ответственности, если бы мы оказали какую-либо помощь данной группировке.



Джон Миршаймер: Я думаю, что различные группы в администрации, например, ЦРУ и, конечно, сам Белый дом, поставили себе цель избавиться от Асада. Они были готовы сделать практически все, чтобы добиться этого. Честно говоря, я не понимаю, почему они так стремились избавиться от Асада, когда не было понятно, кто придет вместо него и каковы будут последствия всего этого. Мне кажется, что сейчас все находится в подвешенном состоянии. Сейчас в Сирии хаос. Я не понимаю, как это может работать в нашу пользу или в пользу Турции и Израиля.



Важно отметить, что в этом случае Израиль был во главе процесса. У США нет никакой особой заинтересованности в ситуации, которая происходит в Сирии, за исключением того, что это очень важно для Израиля. Раз им не все равно, нам тоже не все равно. Однако я все же не понимаю, какие ожидались результаты в случае свержения Асада.