 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Al Khaleej: США сняли санкции с крупнейших банков России, чтобы и дальше закупать уран
12:35 13.12.2024

Al Khaleej
ОАЭ

Америка сняла санкции с крупнейших российских банков
Al Khaleej: США сняли некоторые санкции с России, чтобы продолжать закупать уран

США приостановили санкций в отношении крупнейших банков России, что стало лазейкой для закупки российского урана, нефти и газа, пишет Al Khaleej. Интересно, что в то же время Америка заставляет своих союзников строго соблюдать антироссийскую политику, отмечает автор.

Д-р Мухаммед ас-Сайад (د. محمد الصياد) - бахрейнский эксперт по международным экономическим отношениям.

В ноябре 2024 года Министерство финансов США продлило приостановку действия санкций, введенных в отношении крупнейших российских банков, разрешив проводить финансовые операции со "Сбером", "ВТБ", Центробанком, "Росбанком" и другими. Все дело в сделках, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой и закупкой нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля, древесины и урана. Разрешение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Интересно то, что США заставляют своих европейских союзников строго соблюдать антироссийские санкции, предоставляя себе право свободно их обходить. ЕС не может покупать российские товары, а США создают для себя лазейки, чтобы продолжать закупать российский уран, нефть, удобрения и сжиженный природный газ. Они по дешевке закупают его [СПГ] у Индии и Китая, а затем втридорога перепродают своим европейским союзникам. Например, "ограничение на импорт российского урана" не вступит в силу еще как минимум четыре года.

Срок действия первоначальной Генеральной лицензии № 8 от 24 февраля 2022 года со списком "разрешенных" российских финансовых учреждений должен был истечь 1 мая 2024 года. Термин "связанные с энергетикой", содержащийся в поправке, означает: добычу, производство, переработку, сжижение, преобразование, реконверсию, обогащение, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, конденсат, нерафинированную нефть, сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ и другие продукты, применяющиеся для производства энергии, такие как уголь, древесина, сельскохозяйственные продукты, используемые при производстве биотоплива, или урана в любой форме, а также разработку, производство, генерацию, передачу или обмен энергией любыми способами, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.

Отметим, что Россия фактически является монопольным поставщиком (более 85%) уранового топлива на все американские АЭС.

Соединенные Штаты не смогут обойтись без этого топлива как минимум в течение следующих двух лет.

Атомная энергетика США использует переработанный российский уран для своих ядерных реакторов. Россия также предоставляет американской промышленности услуги по хранению и утилизации отходов.

13 мая 2024 года президент США Джо Байден подписал закон № 1042, запрещающий импорт российского урана.

Закон вступил в силу 11 августа 2024 года. Однако тот же закон дает полномочия министру энергетики после консультаций с госсекретарем и министром торговли отменить запрет и разрешить импорт российского урана при отсутствии альтернативы. Это исключение действует до 1 января 2028 года.

В декабре 2023 года Соединенные Штаты совместно с Францией, Британией, Японией и Канадой предприняли шаги по привлечению инвестиций на сумму 4,2 миллиарда долларов для создания "гибкого глобального рынка поставок урана, свободного от российского влияния". Но принятие закона Байденом нарушило это партнерство.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства 11 сентября 2024 года призвал подумать над ограничением поставок урана, титана и никеля в ответ на западные санкции.

В пятницу, 15 ноября 2024 года, правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, что может вызвать проблемы с поставками для американских АЭС, которые получают 35% обогащенного урана для своих ядерных реакторов из России и производят 20% всей электроэнергии в США (по данным Bloomberg). Это произошло, как заявило российское правительство, в ответ на запрет Вашингтона на импорт российского урана в соответствии с законом, принятым Конгрессом и подписанным Байденом в мае 2024 года, хотя этот закон и предусматривает исключения, которые позволяют импортировать уран из России до 2027 года.



Импорт обогащенного урана в США из России по состоянию на июль 2024 года составил 313 050 килограммов.

Россия является шестым по величине производителем урана в мире и владеет примерно 44% мировых мощностей по обогащению урана. В 2023 году США и Китай возглавили список импортеров российского урана, за ними следуют Южная Корея и Франция. Россия и Буркина-Фасо также обладают самыми чистыми запасами урановой руды в мире. Другие альтернативы требуют более чем в пять раз больше энергии, чем требуется для производства того же самого уранового продукта.

Источник - ИноСМИ
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