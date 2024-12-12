Зеленский против Госдепа, - Ростислав Ищенко

12:38 13.12.2024 Зеленский против Госдепа



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Зеленский впервые за время своего правления проявил заботу о жизнях украинцев – отказался снижать возраст мобилизации по требованию Госдепа США. Отказался даже несмотря на то, что американцы обещали полностью экипировать всех мобилизованных. Сказал, что Украине для победы нужны ракеты, а не люди.



В добрые намерения украинского президента можно было бы поверить, если бы он до этого не снижал возраст мобилизации и не наделял бы, в обход закона и конституции, ТЦК особыми полномочиями, позволяющими хватать и отправлять на фронт всех, кто не может спрятаться, убежать или отбиться. В том числе, кстати, и не подпадающих под мобилизацию по возрасту или по другим причинам.



Никто, ведь, не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт добровольно. ТЦК спокойно похищают 18-25-детних граждан Украины и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ. Больных, инвалидов, обладателей разных справок и т.д. отправляют на фронт точно таким же способом. В ТЦК даже не скрывают, что им надо "дать план". Часто они открытым текстом говорят жертвам своего произвола (слепым, глухим, диабетикам, туберкулезникам и прочим инвалидам), что на фронт, мол, мы тебя все равно отправим, а уж по прибытии в часть ты можешь требовать медицинского освидетельствования – пусть тебя оттуда комиссуют.



Никого из ВСУ домой еще не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. К тому же, по словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют. То есть ВСУ и так получают от четверти до половины необходимого им пополнения. Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "все равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится".



Из свежих пополнений выжить удается единицам. Командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции, так как только на них они могут хоть как-то опереться.



Почему же в этих условиях Зеленский, не испытывающий никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних ТЦК крадут в качестве добровольцев, не хочет официально их мобилизовать и получить хотя бы пару сотен тысяч новых, обмундированных и вооруженных американцами военных, которыми можно было бы пополнить его истекающую кровью армию?



Думаю, что причин здесь несколько.



Первая и наименее важная – состояние ВСУ таково, что американцы просто не успеют это новое пополнение ни обмундировать, ни обучить. Западу на то, чтобы выделить деньги, закупить оружие и обмундирование и доставить все это на Украину требуется (как показывает практика) не менее двух месяцев. У ВСУ нет такого количества времени, они рушатся уже сейчас.



Вторая, более важная, причина заключается в том, что те, кому сейчас 18-25 в сознательный возраст пришли уже в эпоху майданов. Они же составляли и главную ударную силу этих майданов. Их учили тому, что они соль земли, "европейцы", что у них есть неотъемлемые гражданские права и т.д. В отличие от советских и постсоветских мужиков, привыкших к тому, что жизнь трудна, а справедливости нет, эти могут начать оказывать всяким ТЦК организованное сопротивление. Режим же держится только тем, что никто на Украине не верит, что организованное сопротивление ему возможно.



К тому же все они "дети", примерно такие же, как "онижедети", послужившие запальным шнуром ко второму майдану и свержению Януковича. Спасать их могут выйти украинские женщины, с которыми редко кто хочет связываться.



Как ни мала опасность организованного бунта в столице, но она есть и в нынешних условиях пренебрегать ей Зеленский не может.



Третья причина, уже достаточно серьезная, заключается в том, что вся эта молодежь в последнее время оформлена как студенты, которые не подлежат мобилизации. Конечно, запрет на их мобилизацию легко снять. Но это удар по огромному коррупционному бизнесу в сфере образования. Некому станет продавать места в ВУЗах, в магистратуре, в аспирантуре и т.д. Кормятся же с этого бизнеса далеко не одни лишь преподаватели, деканы и ректоры, и не только чиновники от образования. По обороту черного нала он не уступает украинской наркоторговле. Владельцами частных ВУЗзов являются депутаты, министры и просто "очень уважаемые" люди, финансирующие нацистские бригады и батальоны, а также заносящие деньги окружению самого Зеленского.



Если дети и бабы сами не организуются, то ректорско-владельческая мафия их вполне сможет организовать. На предыдущие майданы их выводили преподаватели по прямым указаниям руководителей и хозяев учебных заведений.



Четвертая, самая важная, причина заключается в том, что Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасет. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас, добровольцами молодые не пойдут – кто хотел уже пришел и уже погиб.



Когда Зеленский говорит, что Украине нужны ракеты, он не врет. Он только не говорит для чего они нужны. Всем понятно, что сколько ракет по России не запускай и какой бы дальности они ни были – а Украине будет только хуже.



Но есть нюанс.



Россия однозначно дала понять, что не исключает ответного удара по западным соучастникам ракетного кризиса, поставившим Украине дальнобойное высокоточное оружие и обеспечившим его применение. Если ударов будет мало, они будут слабы и не нанесут существенный ущерб, Россия не станет наносить удар по Западу, ограничившись добиванием Украины. Но если вглубь территории страны полетят более дальнобойные ракеты, добивающие до Москвы и Питера, до Урала и Кавказа, то у российского руководства может просто не остаться выхода – удар по Западу придется нанести по требованию народа.



Именно это и надо Зеленскому. Поэтому он постоянно окучивает Макрона, являющегося автором идеи введения на Украину западных "миротворцев". Макрон пытается убедить британцев и, главное, поляков принять участие в его авантюре. Макрон не просто встречался с Трампом и не из благотворительности тащил на эту встречу Зеленского – он пытался убедить избранного президента США поддержать идею коллективной западной интервенции на Украину, имеющей целью остановить Россию хотя бы на линии Днепра.



Трамп не сказал Марону "да", но и "нет" не сказал. Трампу нужны аргументы, чтобы продать России свой вариант мирного урегулирования. Пугать Москву "планом Макрона" даже выгоднее, чем "мобилизацией Зеленского". Цену оставшемуся украинскому пушечному мясу в Москве знают, а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать.



Поэтому украинские БПЛА стали регулярно залетать на объекты чеченского спецназа в Грозном. Расчет на то, что Кадыров, который должен соответствовать местным представлениям о крутости руководителя, не удержится от резких заявлений, еще более жестких, чем уже звучавшие от него угрозы. Заявления Кадырова, ясное дело, американцам не продашь – их собственные губернаторы и сенаторы и более эпатажные заявления себе позволяют, но есть надежда, что в условиях запроса значительной части народа на жесткую реакцию власти, кавказский мачизм подтолкнет к более жесткой реакции Москву. Действия же Кремля потребуют западного "ответа".



В общем, единственный свой шанс на спасение Зеленский видит в том, чтобы втянуть Запад в прямое противостояние с Россией. Этот-то шанс он и пытается реализовать. А вот если Запад таки с Россией на украинском фронте схлестнется, тогда-то Зеленскому молодежь и понадобится. Ибо к началу реального мирного процесса ему надо будет прийти с новой, экипированной американцами, молодой и злой армией, видевшей войну вблизи, но не успевшей понести потери, посидеть под бомбежками, побегать о ВС РФ по "широкой украинской степи", с армией, уверенной, что Украина "победила, потому что уцелела".



И нужна она ему будет не для того, чтобы Россию пугать – по поводу возможной реакции России в Киеве уже никто больше не заблуждается и экспериментировать с этой реакцией не хочет. Новая боеспособная армия нужна будет Зеленскому, чтобы умерить аппетиты восточноевропейских партнеров, которые могут оказаться совсем не прочь разделить Украину.



Если на Украине будет стоять многочисленный польский контингент, а от ВСУ останутся бегущие сейчас под ударами русской армии ошметки, мнение Зеленского никому не будет интересно. Но если он будет опираться на более чем полумиллионную армию, имеющую опыт трехлетней современной войны и вовремя пополненную молодыми злыми "жертвами майданного воспитания", полякам, которые никак не могут довести численность своих ВС до 250 тысяч человек, придется внимательно слушать Зеленского и учитывать его мнение.



Зеленский понимает, что Запад пришел к решению заключить с Россией перемирие, ценой уступок за счет Украины. Он не против перемирия. Украинская армия воевать больше не может и он это знает, но он хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад, а самому Зеленскому осталось что-то от Украины (и желательно побольше).



Отсюда и настойчивые отказ действующей украинской власти признавать российскими регионы, вошедшие в состав РФ в 2014 и в 2022 годах. Зеленский, для объяснения своей позиции даже на конституцию Украины ссылается, которая запрещает территориальные изменения без проведения всеукраинского референдума.



Надеется же Зеленский на то, что Запад, находясь перед угрозой занятия русской армией всей Украины, вынужден будет учесть его позицию, так как без согласия Киева прекратить огонь и начать переговоры невозможно. Фактически он пытается шантажировать Запад тем, что "назло маме отморозит уши".



Вот теперь и посмотрим есть ли у Запада "методы на Костю Сапрыкина"*, - которого он сам вырастил.



*Вор-карманник из фильма "Место встречи изменить нельзя", на которого по словам Шарапова нет честных методов, чтобы арестовать



Еще о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине" Источник - Ukraina.ru

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