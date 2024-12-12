 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.12.2024
13:52  Гей-порно, Борат и свиная кровь: как российские шпионы хотели подставить сына Токаева,- Orda.kz
12:54  В СССР у Грузии было больше независимости, чем сейчас – в условиях диктата Запада
12:42  American Conservative: Сирийский шанс Трампа
12:41  Al Khaleej: самое слабое место Соединенных Штатов - образование
12:38  Зеленский против Госдепа, - Ростислав Ищенко
12:35  Al Khaleej: США сняли санкции с крупнейших банков России, чтобы и дальше закупать уран
12:34  Джон Миршаймер: США сыграли ключевую роль в сирийском кризисе

12:32  Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
12:28  The Hill: Венгрия поддерживает Грузию в предотвращении цветной революции
12:27  Экология и онкология: какие регионы Казахстана являются антилидерами
08:30  Разобравшись с Сирией, Эрдоган замахивается на Среднюю Азию, - СП
04:57  Президент Жапаров ликвидировал Госдирекцию по строительству делового центра "Бишкек-Сити"
04:49  Крах Дамаска пробуждает сторонников халифата, - Къ
04:33  Хоккеист Овечкин вернулся на лед и забивает со сломанной ногой!
04:06  Прорыв без штурма. Армия России идет к последнему форпосту ВСУ в Донбассе
04:04  Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам
04:01  Евросоюз губит свой агропром, отдавая сельское хозяйство Европы на откуп Америке, - В.Пррохватилов
03:58  Тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях, - НГ
01:10  Сирии готовят судьбу турецкой колонии. США пытаются спасти районы курдского сопротивления, - Игорь Субботин
00:41  Узб"Вышкка". Создается Каршинский государственный технический университет
00:27  Илону Маску и не снилось - китайские ученые научились читать мысли
00:25  Какими должны быть переговоры между Россией и США, - Владимир Овчинский
00:24  Байден хочет достичь мира на Ближнем Востоке раньше Трампа, - НГ
00:20  "Я русский артист" - Николай Цискаридзе награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
00:17  Три неопределенности 2025 года, - Александр Дугин
00:14  Если друг оказался друз. Израиль столкнулся с новой шпионской сетью, - Л.Цуканов
00:10  Наша Белоруссия: о фактическом превращении Союзного государства в единую страну, - А.Белов
00:08  BlackRock: как мега-корпорация захватывает страны "золотого миллиарда", - ФСК
00:06  Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан
00:05  Куда прилетит "Орешник": американцам на Украине не позавидуешь
00:04  Индия крупно законтрактовалась у "Роснефти"
00:02  В чьих руках ядерная кнопка? искусственный или человеческий интеллект? - "Завтра"
00:01  КырГКНБ: Задержан экс-депутат Султан Урманаев - незаконно вывел в частную собственность недвижимость Балыкчинского мясокомбината
Четверг, 12.12.2024
23:43  Суд отправил под арест экс-губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова
15:05  Вашингтон и его британская колония, - Тая Сильвергельм
15:04  Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
15:01  Темные сделки QazaqGaz: как один из конфискованных активов оказался связан с Кайратом Шарипбаевым
14:48  "Норникель" превращает Россию в сырьевой придаток Китая
13:58  По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? (история событий)
12:35  Широким фронтом. Российская армия наступает на Курахово, Покровск, Часов Яр, Торецк и Великую Новоселку
11:37  Центральная Азия: антикоммунизм и фашизм - близнецы-братья, - Сергей Кожемякин
11:32  Передел Сирии перерастает в резню, - Роман Крецул
11:31  Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
11:28  Власти Афганистана запретили женщинам получать медицинское образование. Даже акушерское
11:26  Что будет с Турцией если она потеряет 7 миллионов российских туристов, - Джерен Дениз
11:24  Горячее солнце востока. Вспоминая Афганистан, - В.Бурт
11:23  МИД КНР: США - это не та страна, которая должна рассказывать всем о правах человека
11:22  Сирия: "прогрессивные джихадисты" раскручивают маховик террора, Израиль - в привычной роли оккупанта
09:01  Украинские наци и "небесный мандат" Зеленского, - Ростислав Ищенко
08:07  Активы "назарбаевского Людоеда": Никольский рынок в Алматы хотели продать иностранцам, - Orda.kz
08:02  Казахстан. Смена часового пояса как "десталинизация", - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Al Khaleej: самое слабое место Соединенных Штатов - образование
12:41 13.12.2024

Al Khaleej
ОАЭ

Кто превосходит Америку?
Al Khaleej: самое слабое место Соединенных Штатов - образование

Америка продолжает по привычке "играть мускулами", но ее мощь слабеет, пишет Al Khaleej. Такие страны, как Китай, уже превосходят Соединенные Штаты во многих аспектах. Один из показательных примеров – образование, в этой сфере США заметно отстают.

Угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины в отношении страны или группы стран, которые стремятся сместить доллар с позиции главной мировой резервной валюты, нельзя игнорировать. Соединенные Штаты могут нанести ущерб любому государству, даже если у них нет с ним торговых отношений. Статус Америки, как крупнейшей мировой экономики и финансового рынка, позволяет ей наносить ущерб другим [странам] различными способами. Например, она может ограничить им доступ к первичному или вторичному рынкам.

Ни одна страна не может себе этого позволить. Соединенные Штаты также являются крупнейшей военной державой в мире. Другими словами, они не имеют себе равных, что дает им преимущество навязывать свои интересы в различных регионах мира. Они частенько "поигрывают мускулами", даже если напрямую не используют свою военную мощь.

Основой экономического могущества США остается их военная мощь. Америка живет не по средствам. Она ежедневно занимает миллиарды долларов у остального мира через Уолл-стрит, ценные бумаги, казначейские облигации и другие долговые ценные бумаги. Интересно, что весь мир конкурирует за предоставление займов Америке. Дело не только в высокой доходности, но и в том, что американская экономика устойчива перед лицом потрясений.

Все это, конечно, так, но это не значит, что никто не может превзойти Америку. В 1980-х годах Китай запустил программу экономических реформ и сейчас является второй по величине экономикой мира. Некоторые даже считают его крупнейшей экономикой мира, если измерять ВВП по паритету покупательной способности (ППС), а не по курсу доллара. Однако Китаю еще далеко до уникального мирового положения Соединенных Штатов.

На мой взгляд, самое слабое место Соединенных Штатов - это образование. Да, именно образование. Те, кто может себе позволить отправить детей учиться в Америку, считают, что американское образование лучше, чем местное или образование в Европе или Азии.

Когда я впервые посетил США в начале 1990-х годов, меня удивило количество объявлений в университетских газетах о скидках на получение "степени". Хотя я знал, что образование в Америке - это "бизнес", я не думал, что оно настолько попало в жернова рыночных механизмов. Мне было интересно прочитать об образовании в Америке и сравнить его с образованием в Европе и других странах, а также узнать, почему состоятельные американцы отправляют своих детей учиться в высшие учебные заведения, например, в Великобританию.

Меня не удивляет, что многие интеллектуалы критикуют американскую систему образования и приводят в пример статистику, которая показывает, что американские выпускники уступают выпускникам из Европы и Азии. За десятилетия ситуация не улучшилась, а наоборот - даже ухудшилась. В исследовании, проведенном пять лет назад среди 15-летних школьников, говорится, что китайцы превзошли американцев во всех академических дисциплинах, особенно в математике.

Система образования в Китае отличается от американской: первая ближе к государственной системе образования в нашей стране и ориентирована на академические дисциплины, тогда как американская система образования уделяет много внимания внеклассной деятельности. Следовательно, в конечном итоге мы получаем совершенно разные результаты. Однако широкий простор для творчества не компенсирует отсутствие базовых знаний по языкам, математике, гуманитарным и естественным наукам.

У тех, кто хочет превзойти Соединенные Штаты, сейчас есть прекрасная возможность - им необходимо инвестировать в образование. Более того, в ближайшие четыре года большой вес в мире будут иметь два человека, считающих, что образование не имеет значения - Дональд Трамп и Илон Маск. Они не единственные, кто считает, что для успеха в "бизнесе" высшее образование не требуется.

В качестве примера можно привести Илона Маска, который не закончил университет и преуспел в "бизнесе". Он, увлекшись научной фантастикой и теориями заговора, стал самым богатым человеком в мире. Еще есть Билл Гейтс и Марк Цукерберг, который еще в школе разработал музыкальное приложение с искусственным интеллектом, способным сгенерировать уникальный список музыки для каждого пользователя. Да, искусственный интеллект не является недавней инновацией. ИИ - это компьютерная программа, которая принимает и анализирует данные, а затем делает выводы на их основе.

Трамп, Маск и им подобные считают, что молодым людям не нужно образование и что "степени" ничего не стоят, так как мешают развитию инноваций. Неважно, сколько школьников, преуспевших в "бизнесе" без высшего образования, станут миллиардерами, остальные пойдут другой дорогой или пристрастятся к азартным играм и наркотикам.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734082860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы "Келешек"
- Спикер Сената встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Иордания нарастят экономическое сотрудничество
- В Кызылорде стартовал республиканский семинар, посвященный программе "Ауыл аманаты"
- Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к предстоящим паводкам
- Завершено расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г.Шымкент
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  