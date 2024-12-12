Al Khaleej: самое слабое место Соединенных Штатов - образование

12:41 13.12.2024

Al Khaleej

ОАЭ



Кто превосходит Америку?

Al Khaleej: самое слабое место Соединенных Штатов - образование



Америка продолжает по привычке "играть мускулами", но ее мощь слабеет, пишет Al Khaleej. Такие страны, как Китай, уже превосходят Соединенные Штаты во многих аспектах. Один из показательных примеров – образование, в этой сфере США заметно отстают.



Угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины в отношении страны или группы стран, которые стремятся сместить доллар с позиции главной мировой резервной валюты, нельзя игнорировать. Соединенные Штаты могут нанести ущерб любому государству, даже если у них нет с ним торговых отношений. Статус Америки, как крупнейшей мировой экономики и финансового рынка, позволяет ей наносить ущерб другим [странам] различными способами. Например, она может ограничить им доступ к первичному или вторичному рынкам.



Ни одна страна не может себе этого позволить. Соединенные Штаты также являются крупнейшей военной державой в мире. Другими словами, они не имеют себе равных, что дает им преимущество навязывать свои интересы в различных регионах мира. Они частенько "поигрывают мускулами", даже если напрямую не используют свою военную мощь.



Основой экономического могущества США остается их военная мощь. Америка живет не по средствам. Она ежедневно занимает миллиарды долларов у остального мира через Уолл-стрит, ценные бумаги, казначейские облигации и другие долговые ценные бумаги. Интересно, что весь мир конкурирует за предоставление займов Америке. Дело не только в высокой доходности, но и в том, что американская экономика устойчива перед лицом потрясений.



Все это, конечно, так, но это не значит, что никто не может превзойти Америку. В 1980-х годах Китай запустил программу экономических реформ и сейчас является второй по величине экономикой мира. Некоторые даже считают его крупнейшей экономикой мира, если измерять ВВП по паритету покупательной способности (ППС), а не по курсу доллара. Однако Китаю еще далеко до уникального мирового положения Соединенных Штатов.



На мой взгляд, самое слабое место Соединенных Штатов - это образование. Да, именно образование. Те, кто может себе позволить отправить детей учиться в Америку, считают, что американское образование лучше, чем местное или образование в Европе или Азии.



Когда я впервые посетил США в начале 1990-х годов, меня удивило количество объявлений в университетских газетах о скидках на получение "степени". Хотя я знал, что образование в Америке - это "бизнес", я не думал, что оно настолько попало в жернова рыночных механизмов. Мне было интересно прочитать об образовании в Америке и сравнить его с образованием в Европе и других странах, а также узнать, почему состоятельные американцы отправляют своих детей учиться в высшие учебные заведения, например, в Великобританию.



Меня не удивляет, что многие интеллектуалы критикуют американскую систему образования и приводят в пример статистику, которая показывает, что американские выпускники уступают выпускникам из Европы и Азии. За десятилетия ситуация не улучшилась, а наоборот - даже ухудшилась. В исследовании, проведенном пять лет назад среди 15-летних школьников, говорится, что китайцы превзошли американцев во всех академических дисциплинах, особенно в математике.



Система образования в Китае отличается от американской: первая ближе к государственной системе образования в нашей стране и ориентирована на академические дисциплины, тогда как американская система образования уделяет много внимания внеклассной деятельности. Следовательно, в конечном итоге мы получаем совершенно разные результаты. Однако широкий простор для творчества не компенсирует отсутствие базовых знаний по языкам, математике, гуманитарным и естественным наукам.



У тех, кто хочет превзойти Соединенные Штаты, сейчас есть прекрасная возможность - им необходимо инвестировать в образование. Более того, в ближайшие четыре года большой вес в мире будут иметь два человека, считающих, что образование не имеет значения - Дональд Трамп и Илон Маск. Они не единственные, кто считает, что для успеха в "бизнесе" высшее образование не требуется.



В качестве примера можно привести Илона Маска, который не закончил университет и преуспел в "бизнесе". Он, увлекшись научной фантастикой и теориями заговора, стал самым богатым человеком в мире. Еще есть Билл Гейтс и Марк Цукерберг, который еще в школе разработал музыкальное приложение с искусственным интеллектом, способным сгенерировать уникальный список музыки для каждого пользователя. Да, искусственный интеллект не является недавней инновацией. ИИ - это компьютерная программа, которая принимает и анализирует данные, а затем делает выводы на их основе.



Трамп, Маск и им подобные считают, что молодым людям не нужно образование и что "степени" ничего не стоят, так как мешают развитию инноваций. Неважно, сколько школьников, преуспевших в "бизнесе" без высшего образования, станут миллиардерами, остальные пойдут другой дорогой или пристрастятся к азартным играм и наркотикам.