American Conservative: Сирийский шанс Трампа

12:42 13.12.2024 The American Conservative

США



Сирийский шанс Трампа

TAC: хаос в Сирии дает Трампу возможность вывести оттуда американские войска



Если Трамп настроен на "прекращение вечных войн" Америки на Ближнем Востоке, Сирия дает ему шанс сделать это, пишет The American Conservative. Нужно вывести из этой страны американские войска и перестать вмешиваться по любому поводу в дела региона.



Шок от свержения правившей в Сирии с 1971 года династической диктатуры Асадов начинает проходить, и для приступающей к исполнению обязанностей американской администрации открываются новые дипломатические возможности. Если избранный президент Дональд Трамп всерьез настроен на "прекращение вечных войн", Сирия дает ему шанс сделать это без особого труда.



Обнадеживает то, что сам Трамп как будто осознает это. Говоря о Сирии, он заявил, что происходящие там события "не наша борьба". Трамп добавил, что США не должны "иметь ничего общего с этим" (с ситуацией в Сирии). "Пусть все успокоится. Не надо вмешиваться", - сказал избранный президент.



Избранный вице-президент Дж. Вэнс поддержал эту точку зрения. Когда неоконсервативный обозреватель Washington Post Джош Рогин категорически заявил, что в Сирии "победила свобода, а проиграла Россия, Иран, "Хезболла" и Асад", Вэнс признался, что такие комментарии заставляют его нервничать, потому что "когда этот парень в последний раз радовался происходящим в Сирии событиям, мы стали свидетелями массовых расправ над христианами и дестабилизировавшего Европу кризиса беженцев".



Благоразумие и осторожность Трампа и Вэнса, в отличие от необузданного оптимизма воинственных неоконов, имеют под собой основания. Эмма Эшфорд из Центра Стимсона предупредила: "История революций арабской весны говорит о том, что надо проявлять осмотрительность, думая о том, к чему это все приведет".



Это определенно применимо к Сирии. Режим Асада был одиозной тиранией, даже по ближневосточным меркам, и его крах никто не будет оплакивать. Новым фактическим правителем Сирии стал лидер прежде связанной с "Аль-Каидой"* исламистской террористической оппозиции "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) Ахмед Хусейн аш-Шараа, больше известный как Мухаммад аль-Джулани. В США его считают террористом, и за его голову назначена награда в 10 миллионов долларов. Захватив власть, аль-Джулани начал кампания по завоеванию сердец, пообещав установить инклюзивную систему государственного управления и с уважением относиться к этническому и конфессиональному многообразию Сирии. Но уже сейчас становится известно об ужасных деталях внесудебных расправ над бывшими представителями власти и членами религиозной группы алавитов (к которой принадлежал клан Асадов).



Вероятнее всего, этим занимаются разномастные террористы и обычные преступники, и эти действия не являются заранее спланированной руководством ХТШ* кампанией. Однако это тревожный знак, указывающий на то, что может произойти дальше. А произойти может не упорядоченный переход к новому правительству, а жестокие насильственные действия боевиков и кровопролитие на религиозной почве. Отношения между "джихадистско-националистическим" ХТШ*, выступающей за Турцию Сирийской национальной армией (СНА) и пользующимися американской поддержкой курдскими в основном Сирийскими демократическими силами (СДС) никак не урегулированы, что чревато возникновением насилия. Воспользовавшись крахом сирийского государства, Турция и Израиль захватывают все новые сирийские земли.



Посреди всего этого жестокого хаоса находятся 900 американских военнослужащих, отправленных в Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ*. Трампу следует подтвердить свою осмотрительность практическими делами и как можно скорее вывести эти войска из Сирии. Он уже пытался это сделать в свой первый президентский срок, но эти попытки сорвали его собственные чиновники. Это не должно повториться, и есть все шансы на то, что на сей раз Трамп постарается осуществить свои намерения и выведет американских военных из Сирии.



Это также поможет Трампу избежать сложностей в отношениях с Ираном, о чем ястребы стараются не думать. В своей работе для Института Катона Джон Хоффман пишет, ссылаясь на бывшего посла США в Дамаске Роберта Форда, что американские войска в Сирии не для того, чтобы воевать с ИГИЛ*, а в качестве сил прикрытия на случай войны с Ираном.



Несомненно, вашингтонские и иерусалимские ястребы постараются убедить Трампа, что распад "оси сопротивления" во главе с Тегераном сделал эту страну как никогда уязвимой, и что сейчас самое время нанести решающий удар по Ирану.



С израильской точки зрения это вполне разумно. Но не с американской. Сегодняшняя слабость Ирана должна послужить для Вашингтона стимулом, толчком к заключению сделки с Ираном с позиции силы, но не к смене режима или военной интервенции. Трамп и Вэнс открыто отвергают такую перспективу. На то у них есть веские основания. Один эксперт по региональным делам, хорошо знакомый с существующими в Тегеране взглядами, рассказал мне следующее. Если иранское руководство посчитает, что началась "решающая фаза" его борьбы за существование (а это несомненно так и будет, если оно столкнется с перспективой прямого нападения США/Израиля), оно бросит в бой с врагами все силы и средства, которые у него остались.



Несмотря на сегодняшнюю слабость, у Ирана имеется мощный арсенал баллистических ракет и беспилотников, а также надежные союзники и ставленники на всем Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Тегеран также активизирует военно-техническое сотрудничество с Москвой и ускоряет свою ядерную программу. Он может создать непосредственную угрозу развернутым в регионе американским войскам и базам. Меньше всего Трампу сейчас нужно сползание к очередной войне на Ближнем Востоке.



Есть признаки, что команда Трампа понимает, насколько высоки ставки. Во-первых, примечательно то, что главный воинствующий ястреб и противник Ирана в первой администрации Трампа Брайан Хук, которого поначалу поставили руководить передачей полномочий в Госдепартаменте, практически исчез из поля зрения публики. Как рассказали мне хорошо информированные вашингтонские источники, новая администрация Трампа недовольна заявлениями Хука, который призывает возобновить давление на Иран и довести его до максимума. Она считает, что эти высказывания Хук делает без должной оценки других вариантов действий.



С другой стороны, свое влияние усиливают зять Трампа и его человек на Ближнем Востоке Майкл Булос, у которого ливанские корни, а также его отец Массад Булос, помогавший Трампу добиваться расположения арабских избирателей в ходе предвыборной кампании в этом году. Как объяснил на страницах American Conservative Али Ризк, у семейства Булос тесные связи с Сулейманом Франжье, маронитом и кандидатом в президенты Ливана, который пользуется поддержкой не кого-нибудь, а поддерживающей союзнические отношения с Ираном "Хезболлы". Безусловно, привязанности могут меняться, но эти связи говорят о возможности выйти на такие силы, которые будут незаменимы для Трампа, если он захочет подвести черту под американскими войнами на Ближнем Востоке.



Вступив в должность, Трамп ради умиротворения антииранских ястребов может почувствовать необходимость объявить о каких-то новых мерах против Ирана. Но это не должны быть слишком радикальные меры. Он должен сохранить некое политическое пространство, чтобы со стороны Тегерана не было чрезмерной ответной реакции. Нужны каналы для диалога во избежание взаимного недопонимания и властного давления, и можно предположить, что обе стороны деятельно их налаживают. Когда в Вашингтоне и Тегеране будет создано такое политическое пространство, сторонам нужно будет перейти к заключению некоего рамочного соглашения хотя бы для того, чтобы не допустить прямого и непосредственного столкновения. После этого они смогут выработать более детальную сделку.



Учитывая слабость Тегерана, можно предположить, что правящее в стране прагматичное правительство согласится на сделку с Трампом. Трамп в таком случае реализует свою формулу "мир посредством силы".



Хаос в Сирии дал Трампу неожиданный шанс. Он должен им воспользоваться.



*внесены в перечень террористических организаций и запрещены в России



Автор: Эльдар Мамедов (Eldar Mamedov) Источник - ИноСМИ

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