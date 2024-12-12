|В СССР у Грузии было больше независимости, чем сейчас – в условиях диктата Запада
12:54 13.12.2024
Оппозиция в Тбилиси не остановится перед убийством детей, – грузинский правозащитник
Айнур Курманов. 12.12.2024
Реализация сценария нового майдана в Тбилиси предусматривает провокации с человеческими жертвами.
Этого не исключает правозащитник с 30-летним стажем, политзаключенный режима Саакашвили Заза Давитая. Когда-то он боролся за выход из Советского Союза, теперь же с горечью говорит "ПолитНавигатору", что в СССР у Грузии было больше независимости, чем сейчас – в условиях диктата Запада.
Многие проводят параллели с событиями 2014 года на Украине и сравнивают "Грузинскую мечту" с тогдашним режимом Януковича.
Эта параллель вполне точна. Сценарий революции в Грузии был написан той же рукой, которая писала сценарий Майдана на Украине. События развиваются практически одинаково. Разница в том, что на примере Украины накоплен опыт, и современное правительство Грузии в какой-то степени учитывает эти угрозы.
Более того, большинство населения Грузии не поддерживает авантюру, затеянную либеральными фашистами. Есть еще одно отличие – когда случился Майдан, это была эпоха подъема цветных революций, на этот раз, судя по международным событиям, влияние либерального фашизма в мире явно идет на убыль.
Саломе Зарубишвили отказалась покидать пост президента. Сможет ли она привлечь на свою сторону часть чиновников и установить двоевластие?
Зурабишвили не пользовалась поддержкой населения даже тогда, когда выиграла президентские выборы. Люди голосовали за нее на том основании, что им пришлось выбирать между плохим и худшим.
Опасаясь победы Григола Вашадзе, кандидата в президенты, находящегося в орбите Саакашвили, избиратели поддержали гражданку Франции Саломе Зурабишвили. В настоящее время последняя также находится на орбите Саакашвили, и в этом нет ничего удивительного.
Запад всегда применяет метод контроля как "позиции", так и "оппозиции". Как я уже сказал, рейтинг Саломе Зурабишвили равен рейтингу Саакашвили среди населения. На этой отметке она будет оставаться до тех пор, пока нужна реваншистским силам в роли "легитимного символа".
Лично Зурабишвили никого привлечь не может. Она марионетка Запада от души до плоти, и она будет играть ту роль, которая ей отведена, рядом с чиновниками, которых перетащит на свою сторону Запад. Система двоевластия не может существовать в Грузии долго, потому что грузинский народ к ней не привыкнет.
Сейчас к протестам привлекают подростков и школьников. По опыту Украины должны быть "сакральные жертвы".
Да, эта угроза реальна. Местные активисты оппозиции, обученные тренерами, сражавшимися в цветных революциях, не отступят, даже если в роли "сакральной жертвы" понадобится один ребенок или целая группа детей, и в рамках своего сценария они пустят их в расход без колебаний.
Как известно, "сакральная жертва" считается одним из основных фрагментов на этапе реализации цветной революции. С этой целью в 2014 году на Майдане в Киеве фашисты растреляли собственных сторонников. Никто не знает, что планируют фашисты в Тбилиси, для них просто нет морального барьера.
Возможен ли худший сценарий гражданской войны?
Есть такая вероятность. Грузия уже однажды пережила гражданский конфликт в 90-е годы, который нам дорого стоил, и мы надеемся, что на этот раз мы хотя бы избежим трагедии. Если начнется война, это дорого обойдется либералам, потому что они составляют меньшинство населения, и к ним у народа уже накопилось немало ненависти.
Раньше у вас были несколько иные взгляды. Что заставило вас изменить свою позицию относительно текущих событий и России?
В юности я боролся за независимость Грузии и выступал против Советской империи. Однако я боролся за независимость, а не за то, чтобы Грузия попала в плен Евросоюза или какого-либо другого "союза". Кроме того, в советский период грузины были гораздо более независимыми, чем сейчас, когда мы лишь формально имеем статус "независимости".
Что касается современной России, то эта страна сегодня является главной опорой Православия, и самая главная война на планете происходит сегодня между Антихристом и Христом. По моему мнению, не только любая страна, но и любой человек должен определить свое место в такой войне – будет ли он на стороне Христа или на стороне Антихриста. Я думаю, что Грузия и Россия будут союзниками в последней и главной по этому критерию войне на планете!
Сохранит ли "Грузинская мечта" власть, и что нужно сделать, чтобы приблизить Грузию к России?
Правительство должно держаться вместе с грузинским народом, а не с "Грузинской мечтой". "Грузинскую мечту" следует немедленно отфильтровать от представителей старого режима, которые остались в ее лоне в результате навязанной Западом кооптации (сожительства), так как они постоянно устраивают саботаж внутри государства.
Воля грузинского народа должна быть реализована в правительстве. Сближение Грузии и России произойдет не силовым путем, а произойдет на основе общих интересов, число которых в последнее время явно растет!