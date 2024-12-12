В СССР у Грузии было больше независимости, чем сейчас – в условиях диктата Запада

12:54 13.12.2024

Оппозиция в Тбилиси не остановится перед убийством детей, – грузинский правозащитник



Айнур Курманов. 12.12.2024



Реализация сценария нового майдана в Тбилиси предусматривает провокации с человеческими жертвами.



Этого не исключает правозащитник с 30-летним стажем, политзаключенный режима Саакашвили Заза Давитая. Когда-то он боролся за выход из Советского Союза, теперь же с горечью говорит "ПолитНавигатору", что в СССР у Грузии было больше независимости, чем сейчас – в условиях диктата Запада.



Многие проводят параллели с событиями 2014 года на Украине и сравнивают "Грузинскую мечту" с тогдашним режимом Януковича.



Эта параллель вполне точна. Сценарий революции в Грузии был написан той же рукой, которая писала сценарий Майдана на Украине. События развиваются практически одинаково. Разница в том, что на примере Украины накоплен опыт, и современное правительство Грузии в какой-то степени учитывает эти угрозы.



Более того, большинство населения Грузии не поддерживает авантюру, затеянную либеральными фашистами. Есть еще одно отличие – когда случился Майдан, это была эпоха подъема цветных революций, на этот раз, судя по международным событиям, влияние либерального фашизма в мире явно идет на убыль.



Саломе Зарубишвили отказалась покидать пост президента. Сможет ли она привлечь на свою сторону часть чиновников и установить двоевластие?



Зурабишвили не пользовалась поддержкой населения даже тогда, когда выиграла президентские выборы. Люди голосовали за нее на том основании, что им пришлось выбирать между плохим и худшим.



Опасаясь победы Григола Вашадзе, кандидата в президенты, находящегося в орбите Саакашвили, избиратели поддержали гражданку Франции Саломе Зурабишвили. В настоящее время последняя также находится на орбите Саакашвили, и в этом нет ничего удивительного.



Запад всегда применяет метод контроля как "позиции", так и "оппозиции". Как я уже сказал, рейтинг Саломе Зурабишвили равен рейтингу Саакашвили среди населения. На этой отметке она будет оставаться до тех пор, пока нужна реваншистским силам в роли "легитимного символа".



Лично Зурабишвили никого привлечь не может. Она марионетка Запада от души до плоти, и она будет играть ту роль, которая ей отведена, рядом с чиновниками, которых перетащит на свою сторону Запад. Система двоевластия не может существовать в Грузии долго, потому что грузинский народ к ней не привыкнет.



Сейчас к протестам привлекают подростков и школьников. По опыту Украины должны быть "сакральные жертвы".



Да, эта угроза реальна. Местные активисты оппозиции, обученные тренерами, сражавшимися в цветных революциях, не отступят, даже если в роли "сакральной жертвы" понадобится один ребенок или целая группа детей, и в рамках своего сценария они пустят их в расход без колебаний.



Как известно, "сакральная жертва" считается одним из основных фрагментов на этапе реализации цветной революции. С этой целью в 2014 году на Майдане в Киеве фашисты растреляли собственных сторонников. Никто не знает, что планируют фашисты в Тбилиси, для них просто нет морального барьера.



Возможен ли худший сценарий гражданской войны?



