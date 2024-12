Гей-порно, Борат и свиная кровь: как российские шпионы хотели подставить сына Токаева,- Orda.kz

13:52 13.12.2024

13 декабря 2024

Никита Дробны



Центральный уголовный суд Лондона продолжает рассматривать дело в отношении нескольких граждан Болгарии, которых обвиняют в работе на российскую разведку. На одном из заседаний стали известны подробности о том, как члены шпионской группы собирались дискредитировать президента Казахстана, сообщает Orda.kz.



В конце ноября на процессе уже рассказывали о том, что две из шести "операций", которые планировали осуществить российские шпионы, были связаны с Казахстаном. Одна из них касалась покушения на беглого экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, который сейчас скрывается в Великобритании. Вторая - фейковой "акции протеста" возле посольства Казахстана в Лондоне. Но выяснилось, что планы шпионов по дискредитации казахстанских властей этим не ограничивались.



В группу российских агентов входили пять человек. Двое из них, Орлин Русев и Бисер Джамбазов, уже сознались в шпионаже. Три остальных (Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев) не признают вину. Согласно показаниям Орлина Русева, он получал указания от гражданина Австрии Яна Марсалека, который работал напрямую на российскую разведку. Марсалек сейчас находится в розыске Интерпола за мошенничество на сумму в 1,6 млрд фунтов стерлингов (это более триллиона тенге).



Дополнительные подробности о планах группы, в которую входили Русев и его сообщники, сообщают британские СМИ - BBC и The Telegraph. По их информации, российские шпионы планировали устроить полномасштабную кампанию по дискредитации властей Казахстана в интересах России.



Как пишет BBC, целью информационной атаки на Казахстан мог стать сын президента Касым-Жомарта Токаева, Тимур. Члены шпионской группировки собирались сфабриковать компромат на него, чтобы получить рычаг давления на Астану.



"Группа обсуждала возможность создать дипфейковые порнографические видео с сыном президента Казахстана или соблазнить его с помощью так называемой медовой ловушки",

пишет BBC.

"Медовая ловушка" - практика, которую нередко применяют спецслужбы по всему миру: она заключается в том, что к объекту шпионажа подсылают привлекательного человека, который вступает с ним в сексуальные отношения и выманивает информацию, которую потом можно использовать для шантажа или публикации компромата.



По данным The Telegraph, сына Токаева хотели подставить с помощью фейкового гей-порно. Ян Марсалек, от которого исходили эти указания, утверждал, что действует по прямому заказу Кремля.



"Он говорил, что члены группы должны взять интервью у владельца гей-клуба, который заявил бы, что сын казахстанского президента - его постоянный клиент. И добавлял: по словам ребят из ГРУ, в Казахстане будет настоящая драма, если мы это опубликуем", - сказал на суде глава шпионской группы Орлин Русев.

Сам Русев, согласно его показаниям, эту идею одобрил - и даже вызвался подобрать подходящих "исполнителей" для дипфейка из числа британских порноактеров.



На процессе также раскрыли подробности того, как российские агенты собирались следить за Бергеем Рыскалиевым. Оказалось, что для этой операции они собирались использовать таксистов, доставщиков еды и фургон, замаскированный под "скорую помощь".



Еще до январских событий российские шпионы планировали провести масштабную кампанию по очернению Казахстана в глазах мировой общественности. В нее хотели вовлечь британскую знать, политиков и даже голливудских актеров.



"По словам Русева, когда члены группы поняли, что казахстанские спецслужбы не воспринимают их всерьез, он попросил пэра, баронессу и двух депутатов поднять вопросы о нарушении прав человека в Казахстане на заседании парламента Великобритании. Русев и Марсалек также обсуждали возможность заплатить Саше Барону Коэну, чтобы он снял видео в образе Бората, критикующее казахстанский режим, и разослал письма лидерам стран ЕС, призывая их ввести санкции против президента Касым-Жомарта Токаева под предлогом того, что он якобы поддерживает Владимира Путина".

The Telegraph

Еще более изощренную операцию по дискредитации Казахстана члены группы хотели провернуть с помощью экологических активистов. Подробности сообщает The Telegraph: российские шпионы договаривались о совместной провокации с участниками скандально известного движения Just Stop Oil.



Орлин Русев сознался, что его "команда" собиралась облить свиной кровью порог казахстанского посольства в Лондоне. Для этого члены группы встречались с экоактивистами. Катрин Иванова установила слежку за посольством, Бисер Джамбазов имел доступ к крови (он работал в лаборатории), а Русев и Марсалек разработали план по ее распылению на пороге дипмиссии с помощью дронов. Эту акцию группа планировала связать с деятельностью Just Stop Oil (и экоактивисты были не против).



В октябре 2021 года Русев отправил Марсалеку сообщение, в котором говорилось, что он "встретился с активистом... все прошло очень хорошо". Российский агент не скрывал восхищения членами Just Stop Oil, которых планировал завербовать.



"Превосходная организация! У них даже есть тренировочные курсы, как протестовать и устраивать диверсии, на самой грани нарушения закона, но так, чтобы не получить больше одной-двух недель тюрьмы в самом худшем случае",

писал Русев своему связному.

Русев утверждал, что активисты Just Stop Oil согласились участвовать в провокации, потому что им "нравится наш взгляд на взаимосвязь между нарушениями прав человека и большим нефтяным бизнесом в Казахстане". Вдобавок группа создала сайт, на котором собиралась разместить критические материалы о властях Казахстана, а акцию протеста (которая в итоге не состоялась) хотела использовать, чтобы "слить" недостоверную информацию спецслужбам РК.



Ян Марсалек отправил Орлину Русеву фото с одного из собраний беглых казахстанских оппозиционеров в Лондоне, со следующим комментарием:



"Российская разведка скормит им (КНБ. - Прим. ред.) это фото по официальным каналам, представив как информацию от тайного источника в Великобритании, шпионящего за казахстанской оппозицией. Но это будет результат суперсекретной операции российских шпионов".

Ян Марсалек

Марсалек рассматривал и другие варианты дискредитации Казахстана - от "взлома казахстанских ядерных реакторов" (каких именно, не уточняется) и слива компромата до искусственного обрушения курса тенге. Как он планировал этого добиться, российский шпион не конкретизировал.



Все эти схемы были нужны российским спецслужбам, чтобы получить возможность влиять на власти Казахстана и требовать от них "ответные услуги". Например, добиться выдачи бывших российских военных, которые дезертировали из армии и сейчас скрываются в Казахстане.



Суд над российскими шпионами в Лондоне продолжается. Так что вскоре могут всплыть новые любопытные подробности тайных операций по дискредитации Казахстана, которые Кремль собирался провести руками граждан Болгарии.