Северокорейский спецназ отличился при освобождении Плехово

14:16 13.12.2024

"Прут, как танки": выяснились подробности штурма Плехово с "участием" солдат КНДР

ВС РФ дали союзникам добить "придушенных" вэсэушников в Курской области



Эксклюзивные подробности освобождения поселка Плехово в Курской области начали появляться в отдельных каналах. По данным ресурсов, в освобождении поселка 6 декабря активно участвовали северокорейские спецназовцы. На всю операцию у них ушло не более 2,5 часов. За это время они снесли несколько улиц, не взяв ни одного пленного. Правда, официального подтверждения этой информации нет со стороны российского и северокорейского военных ведомств



ВС РФ дали союзникам добить "придушенных" вэсэушников в Курской области



О том, что северокорейские солдаты якобы уже направлены в зону СВО, сообщали неоднократно украинская и южнокорейская разведки. Официальные лица в США тоже высказывались на эту тему. Москва и Пхеньян не подтверждали, и не опровергали эту информацию.



В то же время, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами недавно ратифицирован. А, значит, КНДР на законном основании может оказать помощь союзнику в отражении агрессии ВСУ в той же Курской области. Так что, сообщения об участии северокорейских солдат в боях за освобождение Курской области вполне могут оказаться правдой.



Первым о подробностях операции в Курской области рассказал военкор Юрий Котенок. По его словам, в освобождении Плехово участвовали бойцы северокорейских Сил специальных операций. Они "прошли два километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенный пункт и уничтожили оккупационный контингент укровермахта".



На все про все у северокорейского спецназа ушло чуть более двух часов. Своих раненых и тела погибших они унесли с собой, пишет военкор. Кроме того, по данным военкора, пленных со стороны противника не было. И, скорее всего, не будет в дальнейшем, предположил он.



Косвенно эту информацию подтвердил и другие источники. По данным канала "Два майора", "позывных "Ким" (видимо, имеются в виду северокорейские солдаты) завели в последний день штурмовых действий вокруг населенного пункта. Рано утром в 7 декабря они ворвались в поселок с трех сторон, а потом Плехово было возвращено под наш контроль.



Как пишут "Два майора" российская армия "дала победить придушенных уже "вэсэушников" -" как взрослый кот обучает молодого охоте на полудохлых мышах". При этом эксперт отметил, что не надо умалять заслуг нашей армии и нивелировать возможности дружественных войск.



Военный блогер Роман Алехин также рассказал, что за несколько часов бойцы "с позывными Ким" снесли несколько улиц. "Именно термин "снесли" используется правильно, потому что говорят, что прут они как танки, несмотря на потери, снося всех на своем пути", - написал блогер и известный волонтер. При этом он отметил, что до знаменитого штурма две недели планомерно Плехово освобождалось подразделениями Минобороны и знаменитым подразделением "Пятнашка".



Военный эксперт Юрий Подоляка отказался детализировать обстоятельства операции, но отметил, что северокорейцы "реально показали себя крутыми бойцами... смелыми, инициативными". После полученного северокорейцами опыта реальных боевых действий, уверен эксперт, "армии Южной Кореи придется туго".



Дарья ФЕДОТОВА