 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За взятки арестован помощник министра обороны Киргизии "полковник О."
14:22 13.12.2024

Сотрудники ГКНБ и Военной прокуратуры задержали помощника министра обороны полковника О.У.Ж. по факту получения взятки.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета, задержание произведено в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам совершения преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.342 УК КР (Получение взятки, совершенное за предоставление должности в системе государственной или муниципальной службы).

"Проверкой установлено, что О.У.Ж. за денежное вознаграждение занимался назначениями и повышениями по карьерной лестнице отдельных военнослужащих Министерства обороны. 25 мая 2024 года он получил 100 тыс. сомов от служащего Октябрьского РВК г.Бишкек О.Т.Б. для перевода в районный комиссариат Бишкека одного из военнослужащих регионального подразделения Министерства обороны", - сообщает ГКНБ.

Полковник О.У.Ж. 12 декабря водворен в Управление военной комендатуры Бишкекского гарнизона Министерства обороны.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - svodka.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734088920


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