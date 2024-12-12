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Новым премьером Франции станет 73-летний "центрист" Франсуа Байру
15:34 13.12.2024

Макрон назначил нового премьера Франции
Макрон назначил премьером Франции 73-летнего Франсуа Байру
Макрон спустя неделю размышлений назначил нового главу правительства: 73-летнего центриста, мэра города По. Предыдущий кабинет ушел в отставку по вотуму недоверия от сторонников Марин Ле Пен - это произошло впервые за 60 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил лидера центристской партии "Демократическое движение" и главу города По Франсуа Байру премьер-министром, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Байру 73 года. С 2017 по 2019-й год он был министром юстиции, в 1990-е занимал пост министра образования.

4 декабря парламент вынес вотум недоверия правительству предыдущего премьера Мишеля Барнье, на следующий день Макрон принял отставку кабмина.

Кабмин Барнье был сформирован только во второй половине сентября. Макрону понадобилось почти три месяца, чтобы выбрать нового главу правительства после выборов в Нацсобрание, по итогам которых ни одной из партий не удалось получить большинство.

Le Parisien еще на прошлой неделе называла Байру главным претендентом на пост премьера наряду с мэром Труа республиканцем Франсуа Баруэне, а также министром обороны Себастьяном Лекорню. Байру прибыл утром 13 декабря в Елисейский дворец на консультации с Макроном (продлились 1 час 45 минут), он до последнего момента уверенности в назначении не было.

Выбор нового премьера занял у Макрона больше недели, тогда как кандидатуру прошлого премьера президент обдумывал три месяца. Как отмечает Le Monde, Макрону вновь приходилось "тянуть время", чтобы подобрать компромиссную фигуру на фоне разногласий в расколотом натрое парламенте.

Накануне представители ультраправого "Национального объединения" RN пригрозили вновь сместить правительство, если премьером станет представитель крайне левых и будет работать в команде с радикально левой "Непокоренной Франции" (LFI). Секретарь LFI Мануэль Бомпар, в свою очередь, пообещал призвать своих союзников выдвинуть вотум недоверия правительству, если его возглавит представитель лагеря макронистов.

Прошедшие в июле выборы в Нацсобрание завершились провалом сторонников Макрона и победой левого "Нового народного фронта" (NFP), к которому также относится LFI. Однако ни одной из партий не удалось заполучить большинство, и в результате пришедший к власти 5 сентября Барнье впал в зависимость от раздробленного почти натрое парламента. NFP изначально критически относился к сформированному республиканцем правительству, и пытался вынести ему вотум недоверия еще в октябре. Однако тогда левых не поддержала RN, и набрать необходимое количество голосов не удалось.

Тем не менее разногласия между Барнье и ультраправыми по проекту бюджета на 2025 год привели к развалу кабмина. Для сокращения бюджетного дефицита, который достиг 6,1% ВВП, вдвое превысив европейскую норму в 3%, правительство предложило урезать расходы на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Ле Пен резко раскритиковала предложенные меры.

В итоге представители RN поставили ультиматум премьеру - либо тот увеличивает соцрасходы, либо они поддерживают инициативу левых по вотуму недоверия. Барнье сделал лишь некоторые уступки, но Ле Пен этого показалось недостаточно. В результате Барнье принял решение провести законопроект о социальной части расходов бюджета с помощью ст. 49.3 Конституции, которая позволяет обойти голосование в нижней палате парламента. В ответ фракция поддержала 4 декабря инициативу левых по вотуму недоверия правительству. На следующий день Барнье ушел в отставку, продержавшись на этом посту всего три месяца. Таким образом, французское правительство сложило полномочия по вотуму недоверия впервые за 60 лет - в 1962-м аналогичным образом в отставку был отправлен кабинет Жоржа Помпиду.

Источник - rbc.ru
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