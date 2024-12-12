Украинский фронт, 13 декабря: "Северокорейские товарищи прошли боевое крещение. Ким Чен Ын может гордиться"

16:25 13.12.2024

1024-й день СВО. Более 300 боевиков ВСУ под Курском ушли в "минус"



Полина Носова



На всей линии боевого соприкосновения продолжались бои разной степени интенсивности.



По сообщениям телеграмм-каналов, часть сил Кураховской группировки ВСУ попала в оперативное окружение в районе Успеновки (ДНР). Наши штурмовики ворвались в село и завязали бои. По разным оценкам, в полукотле оказались от 400 до 700 боевиков. Безнаказанно выйти из возникшего "мешка" у них уже не получится.



Вечером тг-канал Соlonelcassad, это авторский канал военного эксперта Бориса Рожина, опубликовал загадочный пост: "Северокорейские товарищи прошли боевое крещение. Результативно. Товарищ Ким Чен Ын может гордиться".



