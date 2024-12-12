|Украинский фронт, 13 декабря: "Северокорейские товарищи прошли боевое крещение. Ким Чен Ын может гордиться"
16:25 13.12.2024
1024-й день СВО. Более 300 боевиков ВСУ под Курском ушли в "минус"
Полина Носова
На всей линии боевого соприкосновения продолжались бои разной степени интенсивности.
По сообщениям телеграмм-каналов, часть сил Кураховской группировки ВСУ попала в оперативное окружение в районе Успеновки (ДНР). Наши штурмовики ворвались в село и завязали бои. По разным оценкам, в полукотле оказались от 400 до 700 боевиков. Безнаказанно выйти из возникшего "мешка" у них уже не получится.
Вечером тг-канал Соlonelcassad, это авторский канал военного эксперта Бориса Рожина, опубликовал загадочный пост: "Северокорейские товарищи прошли боевое крещение. Результативно. Товарищ Ким Чен Ын может гордиться".
Позднее военкор Владимир Романов уточнил: "Северокорейские силы специального назначения были задействованы в боевых действиях в боях в селе Плехово Суджанского района Курской области". Он подчеркнул, что в результате более 300 военнослужащих противника "ушли на минус".
За прошедшие сутки российские войска освободили н.п. Заря в ДНР и поразили опорники противника на правом берегу Днепра.
Группа ВСУшников, отправленная в контратаку, сдалась в плен у Великой Новоселки, согласно их сообщениям при попытке контратаковать погибло 28 военнослужащих.
Под Северском наши бойцы уничтожили французскую станцию РЭБ и польскую ПВО.
В Часов Яре российские военнослужащие закрепились около земли огнеупорного комбината.
В Харьковской области уничтожена бронемашина с боевиками.
Украинский военнопленный Иван Сова рассказал, что его сослуживцам предлагают вместо сдачи в плен совершить суицид. Он добавил, их "считают за мясо".
В Москве осудили 2 ВСУшников за вторжение в Курскую область, их приговорили к 15 и 14 годам лишения свободы.
Курское направление
"Военкоры русской весны" опубликовали кадры выбивания противника из административного здания одного из н.п. Курской области. Продолжается наступление наших войск. Уничтожено 200 ВСУшников. Идут бои в районе Новоивановки и Мартыновке, где враг пошел в накат. Экипаж Су-34 ударил по опорнику в приграничном районе Курской области. Восточнее Новоивановки и Николаево-Дарьино наши штурмовики продвинулись в лесопосадках.
Идут бои на севере Суджанского района.
Сумская область. Уничтожена вражеская САУ, наши готовят позиции.
Ситуация на других направлениях
Покровское/Красноармейское направление. "Рыбарь" написал: идут бои в нескольких километрах к югу от Покровска, где боевики взорвали один из мостов, и в районе крупного села Шевченко. "Военкоры русской весны" пишут, наши находятся в 2 км от Покровска. Расширяется контроль в направлении н.п. Песчаное. ВС РФ продвинулись к Шевченко от Старых Терн.
Имеется продвижение в направлении Чунишино из района Шевченко. Сообщается о контроле наших над н.п. Бельгийский. Идет давление российских штурмовиков на Даченское и Зеленое. Имеется продвижение к промзоне Курахово, а также в сторону Славянки от Зари. В Красном идет зачистка.
Кураховское направление. Военкор Котенок написал, взята под контроль дорога, ведущая из Курахово к Дачному. В городе российские войска сохраняют контроль над большей частью высотной застройки, идут сражения в ее западной части, наши двигаются по улицам Грушевая и Лермонтова. Часть ВСУшников оказалась заблокирована в районе ТЭС, ими предпринята неудачная попытка прорыва. Дроноводами уничтожен опорник.
Идут бои с целью ликвидировать находящийся под огневым контролем наших "карман" в районе Успеновки. Сообщается о сражениях в Анновке, Успеновке и Веселом Гае. "Военкоры русской весны" опубликовали кадры уничтожения американских БТР и сообщили о попадании боевиков в окружение в районе Анновки. Владимир Рогов заявил, ВС РФ зачищают от врага н.п. Константинопольское, к югу от Курахова.
Времевское направление. "Два майора" опубликовали информацию, юго-восточнее Великой Новоселки взят под контроль большой участок местности, 5 ВСУшников сдалось в плен. В направлении Сторожевого и Нескучного продолжается наступление, около 20 боевиков уничтожено.
Положское направление. Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал кадры уничтожения укрытия врага.
Харьковское направление. В Волчанске идут тяжелые бои, ВС РФ завершают зачистку его восточной части.
Липцовское направление. Наши сорвали атаку противника в районе дачного поселка.
Купянское направление. Андрей Марочко сообщил, ВСУ отправили резервы с целью усилить оборону подразделений, находящихся под Купянском. Военный эксперт Виталий Киселев заявил о закреплении ВС РФ на западном берегу реки Оскол.
Успехи группировок российской армии
Бойцы западной группировки отразили 7 контратак и уничтожили 410 украинских военнослужащих, склад с боеприпасами, танк.
"Южанами" уничтожено 295 боевиков, 2 боевые бронированные машины.
Военнослужащие "Востока", отразив 3 контратаки, уничтожили 150 ВСУшников, 2 автомобиля, 2 САУ.
Бойцами "Днепра" уничтожено 35 боевиков, 2 автомобиля, станция РЭБ.
Обстрелы мирного населения со стороны ВСУ
В Белгородской области дрон атаковал село Новая Таволжанка, пострадавших нет. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекина, пострадавших нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, над Грозном сбили дрон, в результате пострадали 4 человека. Кадыров пообещал жесткий ответ. "Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", - заявил глава региона.
В Курской области ракетами атакована школа.
Ночью над Ростовской областью сбили 9 дронов.
Ситуация на международной арене
Главы российского и венгерского МИД обсудили урегулирование украинского кризиса.
Дональд Трамп высказался о решении Байдена по ударам вглубь РФ: "Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента, начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение".
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, если США сократят поддержку Киева, то Евросоюзу нужно ее увеличить.
Дмитрий Медведев заявил, Россия готова к переговорам с Украиной, если она будет понимать сложившуюся действительность.