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|В России заблокирован Viber
00:00 14.12.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber
В России ограничили доступ к мессенджеру Viber из-за нарушений требований закона, сообщил Роскомнадзор.
"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации", - пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о предотвращении угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.