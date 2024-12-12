В России заблокирован Viber

00:00 14.12.2024

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber из-за нарушений требований закона, сообщил Роскомнадзор.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации", - пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о предотвращении угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.