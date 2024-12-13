Конспирология миграции. Как сирийский конфликт угрожает внутренней безопасности России, - Андрей Офицеров

00:09 14.12.2024 13.12.2024



Конфликт в Сирии является частью плана Запада и Турции по комплексному давлению на Россию, отметил на пресс-конференции в Москве заместитель председателя Совета Федерации, дипломат Андрей Бакланов. По его словам, недавно в Стамбуле прошло крупное совещание с сотнями специалистов, представителями специальных служб Британии, США и Турции. "Уже намечаются новые точки давления на нас. В частности, обсуждался вопрос мигрантов из Средней Азии на территории РФ. И ряд других, как они считают, перспективных моментов давления на нас", – сказал Бакланов.



Сирийская Арабская Республика пала. Окончательно и бесповоротно. Власть была свержена радикалами-исламистами с помощью союзников. В их число входили боевики под знаменами "Сирийской национальной армии"**, поддерживаемые Турцией, но наступлением в основном руководила запрещенная джихадистская группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"**. Последствия краха сирийской государственности скажутся на всем Ближнем Востоке. Там завязывается настолько тугой узел геополитических проблем, в разрешение которых военным путем России вряд ли стоит вмешиваться. Собственно, позицию Москвы еще в 2015 г. четко обозначил президент Владимир Путин, когда сказал, в частности: "Мы будем проводить наши удары авиации и поддерживать сирийскую армию до тех пор, пока сирийская армия операцию проводит. Кстати, это была идея Олланда - объединить сирийскую армию и оппозицию в борьбе с ИГ**. И это отчасти удается сделать. Оппозиция хочет воевать с ИГ и практически делает это, мы их усилия поддерживаем так же, как и усилия сирийской армии. Мы видим процесс сближения, и само сирийское руководство считает, что надо начать договариваться. И мы не собираемся с этого момента быть большими сирийцами, чем сами сирийцы". Таким образом, России не стоит посыпать главу пеплом. Тем более что сегодня особенно четко высветились весьма серьезные для нас проблемы, аккумулированные этим регионом.



Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрекает рост терроризма по всему Ближнему Востоку, прежде всего, в граничащих с Сирией таких странах, как Турция, Иордан, Ирак и Израиль. Но почему-то исключает из этого списка Россию, хотя в этом направлении наверняка тоже могут пойти боевики как из наших, "местных", джихадистов, так и из среднеазиатских стран, которых под видом мигрантов несложно заслать в российские регионы. Именно для этого призвали их под знамена джихада, поскольку как серьезная военная сила особого значения они не имеют. Зато каждый из них несет в себе угрозу России. Эксперты насчитывают в Сирии до 4000 боевиков - выходцев из стран Средней Азии. Эту цифру надо умножать, минимум, на 10 (жены, дети, родственники, друзья, друзья друзей и т.д.).



Ранее военный обозреватель портала iz.ru Илья Крамник отмечал, что наши соотечественники востребованы террористическими группировками и играют там не последние роли. Несколько лет назад, по данным американской консалтинговой компании The Soufan Center, в Россию вернулись 400 воевавших в Сирии исламистов. Спустя пару лет в интервью ТАСС, тогда заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму, Олег Сыромолотов говорил, что за последние годы в Европу вернулось порядка двух тыс. боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке. Эти люди представляют колоссальную опасность для национальной безопасности России, особенно те, кто уезжал по идеологическим соображениям, отметил полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.



Политолог Ярослав Белоусов в беседе с Царьградом сказал, что позиции сирийской армии штурмуют не арабы, а местные туркоманы и гастарбайтеры из тюркских государств. А военкор Олег Блохин сообщил, что после прорыва боевиков в Алеппо на их счета начали поступать переводы из России. Он также отметил, что "донаты" за жестокие убийства пленных солдат сирийской армии пользуются особой популярностью: за одно такое видео удалось собрать 5000 долл. в считанные минуты. Блохин выразил надежду на то, что будут предприняты меры для выявления тех, кто переводит деньги, с целью привлечения их к ответственности за поддержку терроризма.



СМИ сообщили на днях, что сотрудники ФСБ при содействии Росфинмониторинга и Следственного комитета России выявили и ликвидировали на территории нашей страны крупную сеть финансирования боевиков террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"**, действующей в Сирии. Сбором средств для террористов занимались 49 человек в 22 российских регионах. Они задержаны.



Розыск лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности, продолжается. Тем не менее, курьеры, таксисты, официанты и другие иностранные работники, осевшие в России, начали активно переводить деньги террористам, захватившим сирийский город Алеппо. Это неудивительно, поскольку среди боевиков, терроризирующих Сирию, много выходцев из республик Средней Азии. Например, в группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" ** присутствуют узбеки, киргизы и таджики. Группировка "Катиба Таухид валь-Джихад" ** почти полностью состоит из узбеков, что подразумевает наличие у них родственников, работающих в России.



В последнее время о вынесении российскими судами гражданам среднеазиатских государств приговоров за финансирование терроризма сообщается регулярно. Так, 3 декабря 2024 г. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке осудил гражданина одной из республик Средней Азии за переводы денежных средств сирийским боевикам на восемь лет лишения свободы. Переводы как сообщается, осуществлялись для поддержки вооруженной борьбы, "основанной на радикальных религиозных убеждениях". В конце ноября 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина Таджикистана Сохидода к десяти годам лишения свободы по обвинению в попытке примкнуть к "Исламскому государству"** и его финансированию.



В декабре 2023 г. Второй Западный окружной военный суд приговорил шесть участников ИГ**, планировавших взорвать здание ФСБ на Лубянке, к лишению свободы на срок от 16 до 25 лет. Они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, весной 2022 г. они создали террористическое сообщество под патронажем связанных с ИГ группировок, основным требованием которых был теракт с участием смертника в здании ФСБ на Лубянке. О гражданстве и национальности подсудимых ничего не сообщается. Но, судя по именам и фамилиям, все они являются уроженцами стран Средней Азии. Об их этнической принадлежности свидетельствует и просьба адвоката одного из подследственных перевести следственное дело на таджикский язык. Гражданин Таджикистана Ахроров в октябре 2024 г. по этому же делу был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, а блогер Нурмухамад Шарипов, успевший приобрести гражданство России, получил 12 лет лишения свободы.



Деньги сирийским джихадистам активно переводили и граждане стран Средней Азии. Так, летом 2022 г. в Киргизии был задержан житель г. Оша, который, по данным киргизских правоохранительных органов, с марта 2020 по май 2022 г. перевел террористам свыше 2 млн руб. В связи с этим делом российские силовики задержали связанных с указанным джихадистом граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, что говорит об активной вовлеченности в эту деятельность трудовых мигрантов.



В феврале 2022 г. казахстанское Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном им физлице, переводившем с помощью онлайн-переводов деньги террористам в Сирию. Примечательно, что такие случаи в Средней Азии являются более редкими, чем в России, поскольку в регионе действует суровое законодательство против религиозного экстремизма. В России же трудовые мигранты без пристального надзора "своих" силовиков чувствуют более вольготно.



Очевидно, что успех джихадистов в Сирии вызвал подъем энтузиазма среди их сторонников и, соответственно, увеличение денежных переводов в адрес ХТШ**. Этому способствуют, минимум, два фактора - рост религиозного радикализма в Средней Азии, который резко усилился после захвата ИГ огромных территорий в Сирии и Ираке, и усилия стран региона по возвращению их граждан, воевавших за ИГ, на родину.



После захвата джихадистами Алеппо в социальных сетях получил распространение фрагмент интервью епископа Питирима (Творогова), который в 2012-2019 гг. возглавлял Душанбинскую и Таджикистанскую епархию. В нем он рассказывает, как в 2015 г. после успехов ИГ чуть ли не все жители Таджикистана, включая не отличавшихся ранее высокой религиозностью и вообще не ходивших в мечеть, буквально за неделю собрались ехать на Ближний Восток строить Великий халифат. На проблему быстрой исламизации населения Таджикистана епископ Питирим обращал внимание задолго до последнего обострения ситуации в Сирии, отмечая рост влияния радикальных мусульманских движений, включая тот же ИГ.



Что касается возвращения воевавших на стороне ИГ выходцев из Средней Азии, то в свое время оно приобрело массовый характер. Так, в Таджикистан после объявления амнистии к февралю 2018 г. вернулись 111 человек, принимавших участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Причем среди них были как отдельные боевики, так и целые семьи. Узбекистан в мае 2019 г. вернул из Сирии 156 сограждан, в основном женщин и детей, которые были доставлены авиарейсом из Дамаска в Ташкент. В декабре 2020 г. в рамках операции "Мехр" из Сирии в Узбекистан были возвращены 98 чел., а по итогам предыдущих этапов 220 женщин и детей. Казахстан к весне 2021 г. вернул из Сирии 600 чел., включая 413 детей. По данным ООН, в ходе операций "Жусан" и "Русафа" Казахстан в 2019-2020 гг. вернул на родину сотни своих граждан. В Киргизию в августе 2024 г. были возвращены из Сирии 31 женщина и 64 ребенка, а в ходе предыдущего этапа этой операции на родину вернулись 18 женщин и 41 ребенок. А кто скажет, сколько из этих репатриантов перебрались в Россию в качестве мигрантов? А сколько среди мигрантов из Средней Азии бывших боевиков-джихадистов?



Возвращение на родину бывших боевиков и членов их семей осуществлялось при активном содействии международных организаций, включая ООН, и всячески поощрялось американскими властями, проявлявшими в этом большую заинтересованность. Несмотря на явные опасения стран региона, связанные с рисками возвращения сторонников ИГ, посол по особым поручениям, координатор по борьбе с терроризмом госдепа США Натан Сэйлс заявил, что другие страны региона должны последовать примеру Казахстана в плане репатриации и интеграции бывших боевиков. С призывом возвращать на родину детей, родители которых участвовали в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, выступил и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



Гуманитарные соображения, которые якобы лежат в основе возвращения членов ИГ и их семей, в конечном счете, ведут к формированию в Средней Азии социальных групп, симпатизирующих действующим в Сирии террористическим группировкам, и усилению религиозного радикализма.



В условиях безвизового режима для въезжающих в Россию жителей этого региона нет никаких гарантий того, что среди них не окажутся сторонники ХТШ. А значит, риски для внутренней безопасности России после обострения ситуации в Сирии заметно усиливаются.



Напомним, что осенью 2023 г. ФСБ с участием МВД и при силовой поддержке Росгвардии провела рейды по обнаружению подпольных "схронов" террористов и мигрантов практически одновременно в 53 регионах России, включая Москву, Петербург, Севастополь, ЛНР и ДНР, Крым, Северную Осетию, Забайкалье, Омскую область и так далее. Всего было изъято 757 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Среди них - пистолеты-пулеметы, револьверы, гранатометы, сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки, образцы времен Второй мировой войны, например, немецкий пулемет MG42, ППШ, а также наганы, АК-12, СВД, Uzi и другие



Два "схрона" были обнаружены тогда в подмосковных Мытищах. Один из них - в скромно припаркованной на стоянке у "Ашана" на Осташковском шоссе "Газели". Там было обнаружено ружье, гранаты, несколько пистолетов (револьвер, Walther, ПМ с глушителем), сотни патронов, десяток заряженных магазинов, восемь газовых баллонов с пропаном, запалы, кобуры, подсумки. Интересно, что этот "схрон" силовикам сдал уроженец Азербайджана Алыгусейнов, владевший грузовым морским контейнером, в котором были найдены несколько пистолетов Browning. Террористы в Дербенте и Махачкале, палачи "Крокуса", поднявшие кровавый бунт зеки в ИК-19 и мигранты, подпольно закладывающие в России "схроны" с оружием, - все это звенья одной цепи.



В то же время лоббисты завоза мигрантов настаивают на том, что экономика России не выживет без "незаменимых специалистов", однако они упускают из виду другие факторы. Во-первых, завоз мигрантов способствует росту безработицы среди коренного населения, а также занижает средний размер зарплаты на рынке труда. Во-вторых, мигранты массово вывозят заработанные деньги на родину, выводя из нашей экономики триллионы рублей. И это не преувеличение. По данным Центрального банка Узбекистана, за первые 10 месяцев с.г. трудовые мигранты привезли из России более 1 трлн рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году.



По данным депутата Государственной Думы Михаила Матвеева, которые он недавно опубликовал в своем Telegram-канале, в 2023 г. объем переводов из России в Таджикистан достиг 5,7 млрд долл., что составляет почти половину ВВП этой страны. В Киргизию поступила сумма, соответствующая примерно трети ее ВВП, а в Узбекистан - 12-15% от его ВВП (более 14,5 млрд долл.). Существенные переводы также направляются в Грузию (более 2 млрд), Армению и Казахстан (более 3 млрд долл.).



Матвеев отметил, что мигранты и их диаспоры ежегодно приобретают в российских банках валюту на десятки миллиардов долларов, что стимулирует спрос и ослабляет курс рубля.



Трудовые мигранты, в основном из Центральной Азии, заполняют вакансии в строительстве, торговле и других отраслях, что в определенной мере поддерживает экономику. Но одновременно возникают и проблемы, такие, как ухудшение условий жизни в многоквартирных домах, переполненность общественного транспорта и рост ксенофобии. Западные спецслужбы, осознавая эти проблемы, используют миграцию как средство создания разногласий в обществе. Например, манипуляции с общественным мнением о мигрантах могут приводить к росту националистических настроений, что создает дополнительные проблемы для межэтнических отношений и может использоваться для достижения политических целей. Политолог Алексей Живов указал, в частности, на необходимость немедленного решения проблем с мигрантами, пока террористы, прошедшие обучение в Сирии, не прибыли в страну и не началась реализация "тактики просачивания", использованной в Сирии.



А помните, как 21 июля 2023 г. в центре Москвы прошел масштабный марш мигрантов, которые шли сразу несколькими толпами и скандировали радикальные лозунги? Произошедшее вызвало шок у местных жителей. Информация с видео быстро заполонила ТГ-каналы. Понеслись горячие требования "разогнать акцию", "выдворить нарушителей вон" и т.п. Однако правоохранители в тот марш мигрантов не вмешивались. Позднее стало известно, что мы столкнулись с атакой на нас украинского ЦИПсО. Мигрантов использовали как протестный ресурс в надежде, что в Москве начнутся массовые стычки полиции с приезжими, а дальше ситуация выйдет из-под контроля. Тут-то к агрессивным мигрантам подоспело бы оружие или, что нельзя исключать, уже вооруженные боевые отряды. Устроители акции явно хотели, чтобы была пролита кровь. Не получилось…



По данным компетентных источников, за организацией "марша мигрантов" в Москве стоял все тот же, еще не заблокированный тогда канал "Утро Дагестана"**. Беспорядки в аэропорту Махачкалы тоже координировались в Telegram-канале "Утро Дагестана", администраторами которого являются предатели с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По данным следствия, "Утро Дагестана" работает на украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), а его авторы причастны к провокациям и распространению экстремистских материалов.



Социологи утверждают: когда поток мигрантов становится неконтролируемым, то есть увеличивается до 15% от коренного населения, начинают возникать конфликтные ситуации. По данным на январь с.г., в Росии за 2023 г. на миграционный учет встало не менее 16.9 млн иностранцев. Похоже, сейчас мы наблюдаем недостаточно контролируемое перемещение иностранцев. Отсюда все больше новостей о том, что где-то мигранты устроили массовую драку, напали на прохожих или участников СВО.



Проблема усугубляется тем, что сами мигранты из Средней Азии начинают вносить культурные и языковые изменения. Они учат детей по своим нормам и правилам, но отправляют в русскоязычные школы. Глава Совета по правам человека (СПЧ), советник президента Валерий Фадеев призвал к ужесточению миграционной политики, заявив, что в городах России не нужно создавать кишлаки.



По его словам, Россия должна быть открытой, но подход к "завозу" мигрантов должен стать гораздо строже. Фадеев считает, что приезжать на заработки в страну иностранные граждане должны только через работодателя, а их пребывание в РФ нужно ограничить трудовым контрактом. Глава СПЧ также обратил внимание, что многие уже имеющие паспорта иностранцы плохо владеют русским языком.



Повсеместные хиджабы, а то и никабы, целые школьные классы, укомплектованные, не говорящими по-русски детьми, лихие джигиты, перегораживающие трассы танцами и стрельбой, появились в России не вчера. И, как выяснилось, на то был заказ. С того самого русофобского Запада. В связи с чем, не так давно в соцсетях и телеграм-каналах вспомнили интервью депутата Госдумы Михаила Матвеева, данное им телеканалу RTVI. В частности, он продемонстрировал сайт международной организации по миграции при ООН - МОМ, точнее, его русского филиала. Где прямо указано, что существуют четыре программы по переселению мигрантов из Средней Азии в Россию с 2007 по 2021 г.



Причем заявленная цель этих программ - снижение бедности в Центральной Азии. Также указывается, что толпы мигрантов завозят для "решения демографических проблем", иначе говоря, с целью замещения коренного населения России и "снижения бедности в Средней Азии"! Заметьте, они не предлагают поднимать рождаемость у нас. А к повышению экономики России это вообще не имеет никакого отношения.



Как говорил Матвеев, поскольку самыми бедными являются Киргизская Республика и Таджикистан, то основной поток идет оттуда. Реализуются программы при поддержке Всемирного банка и правительства Великобритании…. Открываем страницу, говорил депутат, посвященную Таджикистану, смотрим, что эта МОМ делает, "а там идет определение деревень и поселков для мобилизации, и эти кишлаки, которые отбираются для переезда в Россию - отбираются при сотрудничестве с министерством иностранных дел США". Поскольку цель - снижение бедности, то в Россию едут не высококвалифицированные специалисты, а нищие малограмотные безработные. Вдумайтесь: к нам в страну переселили порядка 10-15 млн чел. из беднейших регионов Средней Азии на деньги и под присмотром крупнейших геополитических противников России!



По мнению члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, одна из задач при этом заключается в том, чтобы завезти в Россию огромное количество радикалов, исповедующих идеологию построения Всемирного Халифата, что, в первую очередь, поддерживается американцами и англичанами. Миграция в Россию из Таджикистана, Киргизии и других стран Средней Азии осуществляется по плану "Коридор Центральная Азия - Россия" Международной организации для миграции, спонсируемому Всемирным банком и департаментом международного развития правительства Великобритании. При этом они не признают законы других государств, в том числе нашего. Недавно для спецслужб проводили опрос среди мигрантов: 40% из них сказали, что готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции и законы на территории РФ.



"У них политические цели, в отличие от наших религий, у них политическая религия. Это угроза безопасности. Мы напрямую связываем это с тем, что в Центральной России появилось много радикалов из Средней Азии. Они привозят с собой своих имамов, часто они открывают совсем не религиозные организации, а действуют вообще без юрлица и при поддержке Запада и враждебных нам спецслужб. Их цель - дестабилизация и развал нашей страны. И активную роль в этом будут играть именно мигранты", - отмечал Кабанов в беседе с Царьградом. За всеми этими процессами требуется жесткий контроль государства. Легендарный советский интернационализм, сплотивший в единый народ представителей сотен разных наций, был бы невозможен без четкой, слаженной и беспощадной работы силовых структур. Один из актуальных примеров.



В Дагестане опять предотвращена новая серия терактов. Задержана группа ваххабитов-радикалов. Сегодня уже можно говорить, что это, увы, не последний случай. Сообщения о задержании или разгроме очередной террористической ячейки на Кавказе следуют чуть ли не ежемесячно. Становится также известно об очередной попытке совершить кровавую акцию в России.



В то время как намного раньше было официально объявлено, что терроризм на Кавказе побежден.



Однако вполне очевидно, что терроризм, радикальный исламизм и ваххабизм не истреблены. Наоборот, происходит активизация ячеек игиловского** и околоигиловского** бандподполья. Прослеживаются их прямые связи с русскоязычным сегментом организации "Хизб ут-Тахрир"** Имеющихся данных уже достаточно для того, чтобы констатировать зарубежную режиссуру терактов на Северном Кавказе да и по всей России.



И в данную схему укладывается практически вся экстремистская деятельность в нашей стране. При этом, как пишет Царьград, источники отмечают, что концептуальная разработка терактов ведется в британской MI-6 во взаимодействии с ЦРУ.



В то же время после теракта в "Крокус Сити Холле", который устроили выходцы из Таджикистана, власти, надо отдать должное, осознали, какую проблему представляет массовая миграция - легальная и нелегальная. Начали приниматься законопроекты, которые усиливают контроль над мигрантами и наказание для тех, кто за деньги обеспечивает приезжих всеми необходимыми документами и языковыми сертификатами. Дело лишь за тем, чтобы как можно оперативнее реализовать эти новые законы. Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734124140





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