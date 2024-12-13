Евросоюз рассматривает вариант создания коалиции для отправки войск на Украину, - Андрей Соколов

00:12 14.12.2024 ЕС на фронт собрался

Евросоюз рассматривает вариант создания коалиции для отправки войск на Украину

Андрей Соколов

13.12.2024



Как сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники, среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.



По данным собеседника агентства, Евросоюз может создать коалицию из 5-8 стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Киевом и "очень решительно настроены действовать".



Reuters указывает, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон на днях обсудят вопрос отправки войск на Украину. По данным издания, Британия и Франция уже его обсуждали. Кроме того, Киев затрагивал этот вопрос со странами Балтии и Скандинавии. До этого украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.



Напомним, что идею о создании такой "европейской коалиции" выдвинул еще в мае президент Франции.



Как сообщала газета Monde, Эммануэль Макрон предложил направить на Украину "военных инструкторов". Сотни специалистов из нескольких стран, писала газета, в том числе из Франции, могут привлечь для подготовки саперов или для помощи в обучении новой моторизованной бригады ВСУ.



По информации журналистов Le Monde, французские власти давно пытаются создать коалицию стран, готовых обучать украинских солдат. С тех прошло уже полгода, но ничего так и не было сделано, но вот эту идею европейские СМИ начали мусолить снова.



25 ноября та же газета Monde сообщила о возобновлении в Европе обсуждений возможной отправки войск или частных военных компаний на Украину. Причиной тому стали ожидания, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность прекратит поддержку киевского режима.



Взбудораженный такой идеей, глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что подумает о возможном вводе западных войск на Украину. По его словам, такая мера может понадобиться для "гарантий безопасности" до вступления страны в НАТО.



К чему же эта суета по поводу "отправки войск"? Ведь, как известно из истории, Европа уже создавала такие коалиции для нападения на Россию четыре раза. В первый раз это сделал в 1708 году шведский король Карл XII. Его армия была отнюдь не мононациональной – в ней служили преимущественно немцы, а также финны, подразделения состояли и из англичан, шотландцев, датчан, голландцев. Цель похода той коалиции на Россию состояла в разгроме русской армии, свержении царя Петра I и расчленении Русского царства. Закончился он бесславно – армия Карла XII была наголову разгромлена под Полтавой 27 июня 1709 года.



Вторым был в 1812 году император Наполеон, который направил в нашу страну невиданную по тем временам армаду из более 600 тыс. солдат. В походе принимали участие представители 16 разных национальностей: наиболее многочисленными после французов были немцы и поляки. В третий раз коалиция в составе той же Франции, Англии, Османской империи и Сардинского королевства напала на Крым. В 1941 году на Россию обрушилась гитлеровская Германия, а в состав ее армии входили более миллиона добровольцев со всей Европы – французы, венгры, румыны, испанцы, норвежцы и представители других стран, а также посланные на нашу страну Муссолини итальянские солдаты АРМИР – итальянской армии в России.



Однако каждый раз всех этих захватчиков ждал позорный провал. Французы, хотя и захватили Москву, но потом еле унесли из России ноги, а самого Наполеона чуть не взяли в плен казаки. В Крыму под Балаклавой, в долине реки Альма, под огнем русской артиллерии погиб весь цвет британской аристократии кавалерийской бригады лорда Кардигана – отпрыски знатных фамилий, которые были отправлены за легкой победой над русскими. В том же году англичане плохо кончили, пытаясь взять с Белого моря Архангельск. Монахи Соловецкого монастыря, превратив обитель в морскую крепость, открыли по английскому флоту огонь из пушек. Британцы снарядили повторную миссию, но и та провалилась. Архангельск так и не был взят. Ну, а чем закончился поход на Россию многонационального гитлеровского вермахта всем хорошо известно. Германия была полностью разгромлена, Гитлер покончил жизнь самоубийством, а над Рейхстагом взвилось красное знамя Победы. Ее 80-летнюю годовщину мы будем отмечать в следующем году.



Такая же участь ждет и все другие европейские "коалиции", если в Европе их на самом деле смогут создать. А это еще не факт – согласия по этому вопросу в "европейском оркестре" нет. Так пока уклоняется от участия в этой авантюре Польша, которая обладает одной из сильнейших армий в Европе.



Ее премьер-министр Дональд Туск после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил в четверг журналистам, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после приостановления огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к правде.



"Я хотел бы остановить спекуляции о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после приостановления огня или достижения мира. Решение о польских действиях мы будем принимать в Варшаве и только в Варшаве. Пока что мы не планируем таких действий", – сказал польский премьер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.



Тем временем стало известно о переброске в Польшу значительных сил НАТО через немецкий Магдебург и польский порт Свиноуйсьце. Отмечены идущие на восток военные колонны на автобане А63.



Объясняя причины такой активности на Западе в интервью "Радио "Комсомольская правда" военный эксперт Анатолий Матвийчук, сказал, что, по его мнению, вокруг Украины европейские страны собираются создавать некое мини-НАТО, как бы вне альянса. В эту коалицию войдут Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Дания и Франция.



Эти шесть стран, сказал Матвийчук, собираются решить, что делать, если вдруг США перестанут помогать Украине. Макрон все время лоббирует ввод миротворческих сил. Второй момент – расширение присутствия НАТО в Европе планируется за счет переброски дополнительных сил Британии и Штатов. Первая механизированная дивизия армии США в полном составе уже переброшена в Польшу. Туда подтянулись и все зенитно-ракетные части. Это так называемое передовое присутствие для отражения угрозы.



В Москве внимательно следят за всеми этими агрессивными приготовлениями в Европе.



Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя рассуждения европейских политиков о возможном вводе войск на Украину, заявил, что подобные фантазии только усугубляют обстановку. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно предостерегал от этого шага.



Ну, а тем, кто забыл те жестокие уроки, которые ранее преподала Россия прежним европейским "коалициям", недавно напомнил на Украине грохот "Орешника". Так что всем, кто такие авантюры планирует сегодня, советуем хорошенько прочистить уши, если они еще это веское предупреждение не услышали.



А французам, которые вновь собрались в поход против России, следовало бы напомнить их популярную песенку "Мальбрук в поход собрался", которую сочинили французские солдаты в 1709 году, когда в стане французов пронесся ложный слух о том, что убит виновник их предыдущих неудач в войне герцог Мальборо, руководивший английскими войсками, которого французы называли на свой лад "Мальбруком".



Французская песенка о Мальбруке некоторое время пользовалась популярностью и в России. Во время Отечественной войны 1812 года была переведена на русский язык, а под именем полководца Мальбрука подразумевали Наполеона. Так, в русском варианте песни о Мальбруке, осмеивавшем его неудачный поход в Россию, полководец погибал не в сражении, а со страху "смертию поносной". Русские солдаты весело пели:



Мальбрук в поход собрался,



Наелся кислых щей,



В походе обо…ся



И умер в тот же день. Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734124320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы "Келешек"

- Спикер Сената встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России

- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России

- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

- Кадровые перестановки

- Казахстан и Иордания нарастят экономическое сотрудничество

- В Кызылорде стартовал республиканский семинар, посвященный программе "Ауыл аманаты"

- Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к предстоящим паводкам

- Завершено расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г.Шымкент

