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США пугают Россию иранским сценарием, - Ольга Самофалова
00:23 14.12.2024

13.12.2024

Ольга Самофалова

Тихо уйти с поста президента США - это явно не то, что желает Джо Байден. Пока у него еще есть полномочия, он хочет вишенкой на торте закрепить более жесткие санкции против российской нефти. И самый неприятный из обсуждаемых вариантов - применить иранский вариант.

В случае с иранской нефтью Соединенные Штаты запрещают ее покупать кому бы то ни было. Сейчас черное золото России нельзя приобретать только Евросоюзу, который сам себе ввел эмбарго. Но в глобальном плане действует лишь ценовое ограничение: нельзя покупать российскую нефть по цене дороже 60 долларов.

Если США запретят любому брать нефть России под угрозой жестких санкций и добьются остановки поставок в один миг, то последствия будут серьезными. Главные покупатели нашего черного золота - это Китай и Индия. По сути, наш экспорт нефти сильно зависит именно от этих двух стран, что само по себе не очень хорошо. Найти другие государства, которые готовы потреблять такие же большие объемы и которым будет все равно на санкции Соединенных Штатов, вряд ли возможно.

Если убрать российскую нефть с мирового рынка, то это будет коллапс, от которого пострадает далеко не одна Россия, но еще Китай и сами США. Россия является вторым по величине экспортером нефти после Саудовской Аравии. В 2021 году, то есть до СВО и введения санкций против российской нефти, Россия занимала 11,8% мирового экспорта этого полезного ископаемого. Вывод с рынка таких объемов неминуемо приведет к жесткому дефициту и росту цен на нефть.

Такой сценарий в моменте уже сработал весной 2022-го, когда Запад только объявил о своих санкциях: ЕС - об эмбарго, а G7 - о ценовом потолке. И хотя их введение было отложено до конца года, на рынке случилась паника: цены на нефть в мире подскочили выше 120 долларов за баррель. От шока европейские покупатели остановили закупки, им потребовалось время, чтобы разобраться в том, можно или нельзя покупать российскую нефть и как это делать. Как только разобрались, оказалось, что до декабря 2022 года еще есть время. А потом, как известно, потоки экспорта были перенаправлены из ЕС в Азию.

Сейчас иранский вариант санкций против России тоже сыграет роль разорвавшейся бомбы. Цены могут улететь даже куда выше 120 долларов за баррель. Когда нефть дорогая, это обычно не очень хорошо для покупателей, но благо для экспортеров, так как они могут заработать сверхприбыли. Но когда нефть дорожает очень сильно на фоне физического дефицита, то это плохо для всех участников рынка. Покупать черное золото по сверхвысокой цене становится невыгодно, и предприятия начинают просто сокращать или закрывать свои производства, происходит деиндустриализация, а население начинает реже передвигаться на автомобилях из-за очередей на заправках, нехватки бензина и колоссальных цен на АЗС. Экспортеры тоже внакладе, так как не могут продать свою нефть и получить сверхприбыль, раз потребитель отказывается покупать по этим ценам.

Такой энергетический коллапс быстро переходит в финансовый и экономический кризисы. Мир окунается в пучину высокой инфляции, дефицита топлива, падение производств и экономик. Все эти процессы прошел, по сути, в 2022 и 2023 годах Евросоюз, который лишил себя российских энергоресурсов, и особенно ярко Германия, которая до сих пор не может пережить последствия того коллапса. Если полноценное эмбарго распространится на весь мир, то последствия будут еще жестче. Ведь ЕС лишил себя только прямых поставок нефти, но он по-прежнему покупает российскую нефть опосредованно - в виде тех же нефтепродуктов из Индии, которые были сделаны из черного золота России. Но если Индия не сможет покупать российскую нефть как сейчас, то где она возьмет нефтепродукты для Евросоюза?

Конечно, другие экспортеры будут стараться нарастить объемы добычи, но они не смогут это сделать быстро, да и заместить 12% мирового экспорта российской нефти в любом случае никто не в состоянии. Поэтому рост добычи в той же Саудовской Аравии и США сможет лишь слегка сгладить последствия, но не спасти мир от нового энергетического кризиса, который наступит очень стремительно. Быстрого восстановления тоже ждать не приходится.

Достаточно вспомнить, что до сих пор не все справились с последствиями пандемии, хотя прошло уже четыре года.
Поэтому, какой бы прощальный подарок ни устроил России Байден, в новых санкциях обязательно будет сохранена лазейка для продолжения торговли российской нефтью. Это не значит, что новые санкции никак нас не заденут. Они могут даже уменьшить экспорт, но вряд ли Соединенные Штаты будут полностью лишать мир черного золота России.

До сих пор стратегия США в отношении российской нефти состояла в том, чтобы усложнить поставки этого полезного ископаемого, но не убить их полностью. Именно поэтому G7 не ввели полное эмбарго, а придумали механизм ценового потолка, когда покупать российскую нефть разрешено, но только по определенной цене.

Именно поэтому Штаты не вводят какие-то масштабные санкции против всех нефтяных танкеров, которые перевозят российское черное золото. Ограничения периодически возникают, но они касаются только ограниченного числа танкеров и носят больше запугивающий, а не тотальный характер.

Даже когда США в 2014-2015 годах ввели первые санкции против нефтяной отрасли России, они ударили не по действующим проектам, а по месторождениям, которые должны были выстрелить в будущем и прийти на смену истощающимся традиционным месторождениям. Речь идет об ударе по проектам на шельфе и по трудноизвлекаемой нефти баженовской свиты.

Цель Соединенных Штатов - не убрать в один миг физические объемы российской нефти с мирового рынка, а усложнить сам процесс торговли, повысить издержки России и постепенно сокращать экспорт. Расходы на финансовых посредников из-за санкций против банков увеличились, фрахт танкеров подорожал, дисконт российской марки Urals к мировому эталону Brent вырос. Исторически российская нефть стоила всего на один-два доллара дешевле, чем Brent. Но с 2022 года дисконт сильно вырос, периодами он доходит до 20-30 долларов за баррель, а периодами, как сейчас, снижается до пяти-десяти долларов.

И США просто своими разговорами о новых санкциях способны увеличить этот дисконт, то есть увеличить издержки России от экспорта нефти. Потому что это нервирует всех участников цепочки поставок - и владельцев танкеров, и покупателей. Несмотря на это все, бюджет России продолжает наращивать нефтяные доходы, что, конечно, не может не бесить авторов санкций против нас.
Поэтому новые жесткие санкции, безусловно, введут, но пока они не будут направлены на то, чтобы полностью убрать российскую нефть с мирового рынка.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734124980


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