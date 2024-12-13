Бесноватый Рютте - поджигатель новой мировой войны, - Владимир Овчинский

00:29 14.12.2024 о выступлении Генсека НАТО в Европейском центре Карнеги



13.12..24



"Чтобы предотвратить войну, НАТО должно тратить больше".



Так было озаглавлено выступление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Европейском центре Карнеги* в Брюсселе 12 декабря 2024 года.



На самом деле, это не выступление с целью предотвращения войны.



Это, по существу, прямой призыв к подготовке к войне НАТО с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.



Вот выдержки из стенограммы выступления:



"Для меня большая честь начать важный разговор с гражданами, проживающими в странах НАТО, особенно в Европе и Канаде.



Мне нужна ваша поддержка.



Именно ваши голоса и действия будут определять нашу будущую безопасность.



Скажу честно: ситуация с безопасностью выглядит не очень хорошо.



Это, безусловно, худшее в моей жизни.



И подозреваю в вашем тоже.



Из Брюсселя до Украины можно доехать за один день.



Один день - вот как близко падают российские бомбы.



Дело в том, насколько близко подлетают иранские беспилотники.



И не очень далеко воюют северокорейские солдаты.



С каждым днем эта война приносит все больше разрушений и смертей".



"Путин пытается стереть Украину с лица земли.



Он пытается коренным образом изменить архитектуру безопасности, которая десятилетиями обеспечивала безопасность Европы.



И он пытается задавить нашу свободу и образ жизни.



Его агрессия не нова.



Грузия в 2008 году.



Крым в 2014 году.



И многие не хотели верить, что он начнет полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.



Сколько еще тревожных звонков нам нужно?



Мы должны быть глубоко обеспокоены.



Я знаю, что это так.



Экономика России переведена на военные рельсы.



В 2025 году общие военные расходы составят от 7 до 8% ВВП, если не больше.



Это треть государственного бюджета России – и самый высокий уровень со времен холодной войны.



А российская оборонная промышленность производит огромное количество танков, бронемашин и боеприпасов.



То, чего России не хватает в качестве, она компенсирует количеством – с помощью Китая, Ирана и Северной Кореи.



Все это указывает на одно четкое направление:



Россия готовится к длительному противостоянию.



С Украиной.



И с нами.



Враждебные действия против стран НАТО реальны и набирают обороты.



Злонамеренные кибератаки по обе стороны Атлантики.



Покушения на британской и немецкой земле.



Взрывы на складе боеприпасов в Чехии.



Вооружение мигрантов, незаконно пересекающих границу в Польшу, Латвию, Литву и Финляндию.



Глушение для нарушения работы гражданской авиации в Балтийском регионе.



Эти атаки не являются просто отдельными инцидентами.



Они являются результатом скоординированной кампании по дестабилизации наших обществ и отбиванию у нас охоты поддерживать Украину.



Они обходят наше сдерживание и приближают линию фронта к нашим входным дверям.



Даже в наши дома.



Комментарий В.О.:



Делая такие обвинения, приводи доказательства.



А без них это очень похоже на геббельсовскую пропаганду времен Второй мировой войны.



"Путин считает, что "разворачивается серьезная, непримиримая борьба за формирование нового мирового порядка".



Это его собственные слова.



Другие разделяют его веру. Не в последнюю очередь Китай



(и здесь президент России абсолютно прав, но причем здесь политические заявления и обвинения, по существу, в терроризме? – В.О.)".



Далее Рютте уже берется за Китай.



"Мы должны ясно смотреть на амбиции Китая.



Китай существенно наращивает свои силы, в том числе ядерное оружие, без какой-либо транспарентности и ограничений.



Ожидается, что из 200 боеголовок в 2020 году Китай будет иметь более 1000 единиц ядерного оружия к 2030 году.



Ее инвестиции в космические запуски стремительно растут.



Китай запугивает Тайвань и стремится получить доступ к нашей критически важной инфраструктуре таким образом, что это может нанести ущерб нашему обществу".



А дальше Рютте угрожает уже всей "оси Зла".



"Россия, Китай, а также Северная Корея и Иран усердно работают над тем, чтобы ослабить Северную Америку и Европу.



Чтобы отнять у нас свободу.



Они хотят изменить мировой порядок.



Не для того, чтобы создать более справедливую, а для того, чтобы обезопасить свои сферы влияния.



Они проверяют нас.



А остальной мир наблюдает за этим.



Нет, мы не воюем.



Но мы, конечно, тоже не живем в мире.



***



"Я хочу внести ясность, - продолжает Рютте:



непосредственной военной угрозы для наших 32 союзников нет.



Потому что НАТО трансформируется, чтобы обеспечить нашу безопасность.



Расходы на оборону выросли.



Инновации ускорились.



У нас больше сил в повышенной готовности.



Более масштабные и частые военные учения.



Больше войск и техники на нашем восточном фланге.



И, вместе с Финляндией и Швецией, еще больше союзников по НАТО.



При всем этом наше сдерживание хорошее – пока.



Но я беспокоюсь о завтрашнем дне.



Мы не готовы к тому, что нас ждет через четыре-пять лет.



Опасность движется к нам на полной скорости.



Мы не должны смотреть в другую сторону.



Мы должны посмотреть правде в глаза:



то, что происходит в Украине, может произойти и здесь.



И независимо от исхода этой войны, мы не будем в безопасности в будущем, если не будем готовы к борьбе с опасностью.



Мы можем это сделать.



Мы можем предотвратить следующую большую войну на территории НАТО.



И сохранить наш образ жизни.



Это требует от всех нас быть быстрее и свирепее.



Пришло время перейти к мышлению военного времени.



И увеличить наше оборонное производство и расходы на оборону".



"Что касается оборонного производства, то я абсолютно убежден, что его наращивание является одним из главных приоритетов.



С тех пор, как я начал работать в НАТО, я был в Украине и видел, что им нужно для борьбы за свободу.



Я посещал инженеров в Thales во Франции, на заводе Rheinmetall – нет, не в Германии, в Италии и Turkish Aerospace Industries в Турции, и я видел возможности, которые они предоставляют.



И я встречался с представителями промышленности, которые говорили мне, что им нужно то, что им нужно, чтобы увеличить производство.



Я могу вам сказать:



многое еще предстоит сделать для обеспечения долгосрочного сдерживания и восстановления мира.



Мы не там, где хотим быть.



Наша оборонная промышленность здесь, в Европе, была опустошена десятилетиями недостаточного инвестирования и узких национальных промышленных интересов,



когда на нашем континенте царил мир, и оборона стала необязательным дополнением.



В результате наша промышленность слишком мала, слишком фрагментирована и слишком медленна.



Между тем, российские оружейные заводы круглосуточно выпускают военную технику.



И, несмотря на героические усилия наших украинских друзей, Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем мы ожидали.



Они быстро учатся на поле боя".



Военно-промышленная база Китая также растет.



По некоторым данным, Китай приобретает высокотехнологичные системы вооружений и оборудование в пять-шесть раз быстрее, чем США.



Он вкладывает значительные средства в боеприпасы, наращивает космические возможности, расширяет свой ядерный арсенал – повторяю – без какой-либо прозрачности и ограничений.



Китай также бросает вызов нашему технологическому преимуществу, вкладывая огромные средства в прорывные технологии завтрашнего дня, включая искусственный интеллект, квантовые технологии и космос.



Все это поможет Китаю в планировании, командовании и управлении, а также в целеуказании.



Россия и Китай мчатся вперед.



Мы рискуем отстать.



Это очень опасно.



Но это не обязательно должно быть так.



Если мы будем развивать нашу отрасль, мы сможем опередить наших конкурентов.



Так чего же мы ждем?



У нас уже есть надежные планы обороны.



Мы точно знаем, как мы будем защищать наш Североатлантический союз и какие будущие силы и средства нам нужны –



от кораблей, танков, самолетов, боеприпасов и спутников до новых технологий беспилотных летательных аппаратов.



Украинцы воюют против российских роем беспилотников.



Вот к чему нам нужно быть готовыми.



Мы также уже взяли на себя обязательство ускорить рост оборонно-промышленного потенциала и производства во всем Североатлантическом союзе.



Теперь мы должны выполнить – повторяю – выполнить взятые на себя обязательства.



Мы все должны сыграть свою роль в том, чтобы это произошло.



Правительствам я говорю: дайте нашим отраслям крупные заказы и долгосрочные контракты, которые им необходимы, чтобы быстро производить больше и лучше возможностей.



Покупка только дорогостоящих товаров, которые доставляются слишком поздно, не обеспечит нашу безопасность.



Нам также нужны современные возможности, в которых используются самые передовые технологии. И они нам сейчас нужны.



Так что примите риск и инвестируйте в пул новаторов в наших странах.



Принятие рисков требует от вас, правительств, изменения устаревших правил закупок.



И пересмотреть свои подробные национальные требования".



"В качестве примера, связанного с бронетранспортерами:



одна страна должна иметь заднюю дверь, открывающуюся влево.



Другому нужно, чтобы он открывался вправо.



А третьему нужно, чтобы он открывался вверх.



Все эти требования обязательны к исполнению.



Не так ли мы определяем свои потребности и приоритеты, особенно когда время имеет решающее значение?



Это должно измениться!



Я также обращаюсь к правительствам:



прекратите создавать барьеры друг между другом и между отраслями, банками и пенсионными фондами.



Вместо этого снесите эти барьеры.



Они только увеличивают производственные затраты, душат инновации и в конечном итоге подрывают нашу безопасность.



Обращаясь к оборонно-промышленному комплексу, я говорю:



вы должны сделать все, чтобы обеспечить нашу безопасность.



На столе есть деньги, и они будут только увеличиваться.



Так что не бойтесь внедрять инновации и рисковать!



Придумайте решения для роев дронов и другие новые тактики ведения войны.



Вводите дополнительные смены и новые производственные линии!



И, наконец, гражданам стран НАТО, особенно в Европе, я говорю:



скажите своим банкам и пенсионным фондам, что отказ от инвестиций в оборонную промышленность просто недопустим.



Защита не относится к той же категории, что и незаконные наркотики и порнография.



Инвестиции в оборону – это инвестиции в нашу безопасность.



Без этого никуда!



И это подводит меня к главному.



Расходы на оборону.



Это правда, что сейчас мы тратим на оборону больше, чем десять лет назад.



Но мы по-прежнему тратим гораздо меньше, чем во время холодной войны,



хотя угрозы нашей свободе и безопасности столь же велики, если не больше.



Во время холодной войны европейцы тратили на оборону гораздо больше 3% своего ВВП.



С таким менталитетом мы выиграли холодную войну.



После падения "железного занавеса" расходы сократились.



Мир стал безопаснее.



Это больше не так.



Десять лет назад страны НАТО согласились, что пришло время снова инвестировать в оборону.



Ориентир был установлен на уровне 2%.



К 2023 году страны НАТО договорились инвестировать "не менее" 2%.



По крайней мере...



Я могу вам сказать, что нам понадобится гораздо больше, чем 2%.



Я знаю, что тратить больше на оборону означает меньше тратить на другие приоритеты.



Но это лишь немного меньше.



В среднем европейские страны легко тратят до четверти своего национального дохода на пенсионное обеспечение, здравоохранение и системы социального обеспечения.



Нам нужна небольшая часть этих денег, чтобы сделать нашу оборону намного сильнее и сохранить наш образ жизни.



Отдавая приоритет обороне, необходимо политическое лидерство.



В краткосрочной перспективе это может быть сложно и рискованно.



Но в долгосрочной перспективе это абсолютно необходимо.



Некоторые люди скажут вам обратное.



Они считают, что сильная оборона – это не путь к миру.



Что ж, они ошибаются.



Потому что без сильной обороны не может быть прочной безопасности.



А без безопасности нет свободы для наших детей и внуков.



Ни школ, ни больниц, ни предприятий.



Ничего нет.



Те, кто пережил Вторую мировую войну, знают это.



И наши украинские друзья живут этим каждый день".



"Война жестока и уродлива.



Война также очень затратна в экономическом плане.



В то время, как мы говорим, Украина в следующем году выделяет на оборону почти четверть своего ВВП.



Это более чем в 10 раз больше, чем тратят европейские союзники по НАТО.



Суровое напоминание о том, что свобода не дается даром.



Если мы не потратим больше вместе сейчас, чтобы предотвратить войну, мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо более высокую цену позже, чтобы вести ее.



Не миллиарды, а триллионы евро.



Это если мы выйдем на первое место... И это если мы победим.



В политике есть время говорить, время принимать решения и время действовать.



Я знаю, что политики говорят – очень много.



Это то, что я делаю здесь сегодня!



Они принимают решения, когда это необходимо.



Иногда сложные.



Но чтобы действовать, люди должны поддержать эти решения.



Все в ваших руках.



Сегодня я призываю вас к поддержке.



Необходимо срочно принять меры.



Чтобы защитить нашу свободу, наше благосостояние и наш образ жизни, ваши политики должны прислушиваться к вашим голосам.



Скажите им, что вы согласны идти на жертвы сегодня, чтобы мы могли оставаться в безопасности завтра.



Скажите им, что они должны тратить больше средств на оборону, чтобы мы могли продолжать жить в мире.



Скажите им, что безопасность важнее всего на свете.



Я уверен, что коллективно в НАТО мы сможем продолжать обеспечивать безопасность нашего миллиарда человек.



У нас есть огромные преимущества.



Нас 32 союзника.



В совокупности страны НАТО представляют половину мировой экономической и военной мощи.



У нас есть исключительные разведывательные службы.



Инновационные отрасли и бизнесы.



Одни из лучших университетов и научно-исследовательских институтов мира.



И у нас много партнеров по всему миру.



Когда мы прилагаем к этому наши умы и политическую волю, нет ничего, что мы не могли бы сделать – Европа и Северная Америка вместе.



Наши противники считают себя жесткими, а нас мягкими.



Они вторгаются в другие страны, в то время как мы поддерживаем международные правила (эти правила особенно четко видны сейчас, на примере нападения на Сирию – В.О.).



Они угнетают свой народ, в то время как мы дорожим свободой.



Они должны помнить, что нет большей силы, чем объединение демократий.



Когда на нас нападают, мы отвечаем яростно.



Чтобы никто никогда не думал о нападении на нас, мы должны поддерживать долгосрочное сдерживание.



Мы можем это сделать.



Мы уже делали это раньше.



Мы можем сделать это снова".



***



Почему Рютте пошел в "разнос"?



Главное, конечно, его неприкрытая идеологическая ненависть к России и ее союзникам.



Но есть и "фактор момента".



По данным наших военкоров, на днях при ударе российского "Искандера" по подконтрольному Киеву Запорожью убит высокопоставленный представитель НАТО.



Рютте этого никогда не признает. И в бессильной злобе выливает из себя потоки ненависти.



Но ведь логика событий заключается в том, что чем более активно офицеры НАТО будут задействованы в войне против России, тем больше гробов будет разлетаться по их странам.



Рютте говорит – "мы можем сделать это снова".



Но и Россия может вновь повторить известный финал Великой Отечественной Войны.



*НКО, признанное иностранным агентом в РФ Источник - завтра

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