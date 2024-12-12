Обречена ли в США двухпартийная система, - Николай Попов

00:32 14.12.2024

12.12.2024



Как сформировалась волна "независимых" на выборах президента Соединенных Штатов



Об авторе: Николай Петрович Попов – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН.



Главный сюрприз прошедшей избирательной кампании в США – пик "департизации". Американцы не хотят относить себя ни к каким партиям. Они скорее причисляют себя к "независимым", не относящимся ни к Демократической партии, ни к Республиканской. Таких сейчас 43%, по данным опросов Гэллапа. Соответственно остальные избиратели разделились поровну: 27% считают себя демократами и 27% – республиканцами.



Снова не состоялась "красная волна", приток сторонников в Республиканскую партию, которую они обещали на промежуточных выборах 2022 года. Не вернули себе большинства и демократы. Вместо этого пришла "волна независимых" – это теперь самая большая "партия".



Голосуют они непредсказуемо: например, за кандидата в президенты – республиканца, то есть за Дональда Трампа, но за конгрессмена-демократа. Им не нравились оба кандидата на пост президента – половина избирателей хотели бы видеть в качестве претендентов на высший пост других людей.



Причины выбора американцами того или иного кандидата становятся яснее, если анализировать результаты экзитполов и последних опросов избирателей, таких как опросы центров Pew Research и Navigator.



Отсутствие "руководящей линии партии" привело к тому, что "независимые" избиратели не понимают, как "правильно" голосовать по поводу острых проблем. Например, испаноязычные избиратели, сами недавние иммигранты из стран Латинской Америки, против наплыва мигрантов через южную границу, считая их конкурентами за рабочие места. И их не сильно возмутили высказывания Трампа, что "латинос" портят нашу кровь, якобы едят домашних кошек и собак, насилуют и убивают. В результате они в большей мере поддержали Трампа, что сыграло решающую роль в колеблющихся штатах Висконсин, Пенсильвания и Мэриленд.



Молодежь, особенно когорта 20–35-летних, изменила своим пристрастиям четерехлетней давности, когда они поддержали Джозефа Байдена и принесли ему победу в этих же колеблющихся семи штатах. Сейчас эти избиратели либо не пришли на выборы, либо проголосовали за Трампа. Это печальный сюрприз для Демократической партии, которая относила молодых американцев к надежным блокам в своей коалиции избирателей, наряду с чернокожими и испаноязычными.



Но, как говорят в футболе, если не забиваешь ты, забивают тебе. Демократы потеряли влияние на молодых мужчин, которые особенно недовольны ростом цен, трудностями с оплатой обучения в колледжах, получением работы, позволяющей построить свой дом. Соответственно белые молодые люди без высшего образования, рабочих профессий, усилили актив электората Трампа, ослабив коалицию демократов.



Кроме того, пропаганда демократами равноправия для "сексуальных меньшинств", в частности трансгендеров, вызвала у части населения негативную реакцию, что использовали республиканцы. Так, реклама Трампа, обвиняющая Харрис в поддержке операций трансгендеров в тюрьмах за счет налогоплательщиков, вызвала поддержку избирателей и рост его рейтинга накануне выборов. У мужской части молодежи растет популярность маскулинности, образа "мачо", а не трансгендеров или однополых браков. И этот тренд активно эксплуатировал Дональд Трамп, которому большинство населения простило его сексуальные эскапады.



Для многих стало неожиданностью снижение роли абортов как важной темы при выборе кандидата при голосовании. Хотя две трети населения в принципе выступают за права женщин на аборты, уровень поддержки достиг насыщения. По важности эта проблема уступила первые места росту цен и иммиграции. Она мало влияла на выбор президента, но получила поддержку в штатах, где стояла в бюллетене для голосования.



Неожиданный подарок Трампу преподнес за полгода до выборов Верховный суд страны. Виртуозные адвокаты Дональда Трампа в процессе подготовки к суду по обвинению в попытке сорвать передачу власти победившему на выборах Джозефу Байдену при штурме Капитолия настаивали, что эти действия он проводил как президент в интересах страны и не может быть за это судим. Их апелляции дошли до Верховного суда, который так и рассудил – прошлые президенты за любые свои поступки на посту неподсудны. Благодаря этому решению "посыпались" все замороженные процессы против Трампа, и ничто не помешает ему въехать в Белый дом, а его главный адвокат назначен заместителем генерального прокурора.



Дополнительным приятным сюрпризом для Трампа были результаты опросов, по которым меньше половины (45%) считали, что во время этих событий он нарушил закон. А 55% полагали, что не нарушил, или не были уверены.



В целом достаточно неожиданным в кампании стало то, что угроза демократии, попытки силой изменить результаты выборов 2020 года, в частности в штате Джорджия, не стали важными, обсуждаемыми проблемами в избирательной кампании – лишь около 5% избирателей сообщили, что они повлияли на их выбор кандидатов. Столь же мало людей голосовали под влиянием конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.



Многие обозреватели считают, что избиратели, американское общество в целом сдвинулись вправо, в сторону консерватизма от чрезмерного либерализма 2010-х годов, реформ Барака Обамы, а затем Байдена. Впрочем, Америке свойственно маятникообразное качание между либерализмом и консерватизмом.