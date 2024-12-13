Спляшет ли Европа польский краковяк? - Е.Пустовойтова

00:35 14.12.2024 13.12.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Надежды ясновельможных панов на Трампа могут не оправдаться



Даже если Уинстон Черчилль никогда не называл Польшу "гиеной Европы", она не переставала быть мелким европейским шакалом, всегда готовым отхватить "кусок мяса" у ослабевшего соседа. Многое ли изменилось теперь? Так же, как в период между Первой и Второй мировыми войнами Варшава "шакалила" в Европе и в 1920 году оккупировала а потом и аннексировала часть Литвы с ее столицей Вильнюсом, а в 1938 году участвовала в гитлеровской оккупации Чехословакии, аннексировав Тешинский округ, она и сегодня готова вцепиться во все, куда дотянутся ее зубы.



В январе Польша будет председательствовать в ЕС, для которого готовящийся раздел Украины станет главным пунктом повестки, и премьер-министр Польши Дональд Туск уже бьет копытом: "Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и будет задавать тон для принятия решений, которые должны обеспечить безопасность США и защитить польские интересы". Не способная демонстрировать без Штатов силу, Варшава тем не менее уже показывает зубы, "поскольку мирные переговоры между Киевом и Москвой могут начаться уже этой зимой", заявил Туск во вторник.



Понятное дело, жаждет своей укродоли не только Польша. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в интервью испанской газете Pais, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать – куда же без Брюсселя! Но Париж и Берлин, чтобы прикрыть ладошками собственные "зубы", дружно кивают головами именно на растущее желание Польши поквитаться с Украиной. Главный претендент на немецких выборах Фридрих Мерц после встречи с Зеленским в Киеве во вторник поспешил в Варшаву. В четверг туда же отправился Эммануэль Макрон, чтобы проинформировать Туска о своих переговорах с Трампом и Зеленским в Париже в минувшие выходные. Похоже, именно Варшаве предстоит начать процесс дележа "незалежной", как только подаст команду… Кто? Нетрудно догадаться, если сами поляки считают, что Трампу легче разговаривать с Варшавой, чем с Берлином и Парижем. И даже если Трамп повернется к Киеву спиной, Франция, Польша, Германия и Италия с Великобританией сообща "обеспечат неизменную поддержку Украины", чтобы остаться за столом переговоров, когда на него поставят главное блюдо этой войны Запада с Россией.



Польша становится все более "громким" членом единой Европы, пока один ее союзник по Веймарскому треугольнику Франция втянута в беспрецедентный политический кризис, а другой – Германия – напрягается в подготовке к федеральным выборам. К тому же расходы Варшавы на оборону составляют уже более 4% ВВП, что повышает ее кредит доверия перед Трампом, с которым Туск был лично знаком еще с времен первого трампо-президентства. Имеет ли это какое-то значение сейчас, еще не вполне ясно, но Туск очень хочет надеяться.



Сыграет на Туска и то, что Париж теперь рассматривает Варшаву как ключевого союзника в своей тяжбе с Брюсселем по поводу торгового соглашения ЕС-МЕРКОСУР, убивающего французский агробизнес. Оба правительства заявили, что не будут голосовать за одобрение сделки, которую подмахнула фон дер Ляйен.



Под эту быстротечную ситуацию, сложившуюся в ЕС, Варшава ни много ни мало пытается воссоздать из пепла великую Речь Посполитую. Еще 2 года назад бельгийский Modern Diplomacy опубликовал любопытную статью с подробным планом Польши по поглощению Западной Украины. Проживающие там поляки уже обладают особыми правами получать любые виды социальных гарантий, выполнять функции в правительстве страны, покупать местные фабрики или компании. Польские мечты давно и хорошо и нам известны. "План партии "Право и справедливость" – возродить Республику Польша в границах исторических земель – похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине", – писали авторы. По их словам, варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. К тому моменту, по замыслу польских политиков, ВСУ уже должны быть полностью разбиты, а нынешнее киевское правительство сбежит на Запад. При таком сценарии интервентов будут рассматривать не как оккупантов, а как "освободителей украинского народа". Правда, при этом массовую резню в Волыни в 1943 году полякам придется забыть. Статью вскоре удалили – должно быть потому, что раньше времени сболтнула лишнего…



То же издание заявляет, что исход российской военной операции на Украине имеет четыре основных сценария. Затяжная война на истощение – что очень устраивает англосаксов по обе стороны Атлантики, если за нее не надо будет платить. "Замороженный конфликт", для достижения чего Европе потребуется очень во многом себе отказать, чтобы укрепить ВСУ до такой степени, чтобы они могли сдержать Россию, – что очевидно лишен реальной перспективы. И вполне реальное скорое поражение Украины, ее капитуляция, территориальные уступки, смена правительства, денацификация, демилитаризация и строгий нейтралитет. А значит и полное фиаско всех брюссельско-вашингтонских стратегов, выбравших, как им казалось, самый быстрый и верный план "покорения" России.



И, наконец, существует самый свежий мирный план Трампа по умирению обоих противников за столом переговоров на основе взаимных уступок при американском надсмотрщике. "План Трампа представляется самым жизнеспособным решением для долгосрочного урегулирования конфликта, – считает издание. – Однако все стороны должны добровольно вступить в содержательные дискуссии, чтобы положить конец этому конфликту на приемлемых условиях".



Блажен, кто верует в Трампа настолько, что готов торговой сделкой разрешить экзистенциальный конфликт, поставивший к барьеру гегемонию США и новую цивилизацию многополярного мироустройства. Для англосаксов он остается редкой возможностью чужими руками ослабить своего извечного соперника – Россию. Для Польши, в голове которой по недомыслию или короткой исторической памяти забродили призраки "Польска от можа до можа", это попытка саму себя обмануть "трамповой конфеткой", под оберткой которой обнаружится все та же горечь утраченных европейских иллюзий, что и при трех разделах Речи Посполитой в конце XVIII века по инициативе Габсбургской монархии.



Как мы помним, последняя гальванизация великопольской идеи произошла при Юзефе Пилсудском в ноябре 1918 года, когда, разоружив немецкий гарнизон в Варшаве, поляки объявили себя независимыми. И Польша сразу же проявила себя как настоящий геополитический хищник – Юзеф Пилсудский объявил о создании второй Речи Посполитой в границах 1772 года. От Адама Чарторыйского, мечтавшего о том, чтобы Речь Посполита стала частью конфедерации чехов, словаков, венгров румын, сербов и всех других европейских славян, противостоящих германоязычным странам на западе и Российской империи на востоке, до "Интермариума" Пилсудского, войска которого в 1919 году захватили Правобережную Украину и Киев, шляхетская гордыня готова была остановиться только на границах земель, которые принадлежали Речи Посполитой до ее первого раздела в 1772 году.



Обратите внимание: в 1919 году Антанта, особенно Франция, активно помогала полякам. Польской армии передали 1500 орудий, около 2800 пулеметов, сотни тысяч винтовок, около 700 самолетов, 200 броневиков, 3 миллиона комплектов обмундирования, грузовики, боеприпасы, французские офицеры помогали обучать польские войска, прибывали все новые "добровольцы" из-за границы… (Ну чем не Украина сегодня). А уже через 2 десятка лет в Варшаву вошли войска нацистской Германии.



История мстит, если пытаться танцевать с ней великопольский краковяк на крутых поворотах. Но именно это и делает сегодня Варшава.



"Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и будет задавать тон для принятия решений, которые должны обеспечить безопасность США и защитить польские интересы", – пророчит Туск.



Ну-ну… Поживем-увидим, долго ли будут ему подплясывать Вашингтон с Брюсселем. Источник - fondsk.ru

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