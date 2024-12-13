События в Сирии и транзитные пасьянсы Ближнего Востока, - Д.Нефедов

00:36 14.12.2024 13.12.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Лондон укрепляет связи с Эрбилем "в области безопасности", минуя Багдад



Драматические события в Сирии и вокруг нее могут привести к основательной перестройке маршрутов транспортировки энергоресурсов в Турцию и Европу. Напомним, в 2011 году и позже по мере разрастания вооруженного конфликта в арабской республике в качестве одной из его первопричин рассматривался проект строительства газопровода из Катара через Сирию в Турцию и Европу (с версией о возможности проведения одной из веток газопровода в Израиль), против которого решительно выступали власти в Дамаске. Как известно, спустя короткое время в Дохе от этой идеи отказались, сделав упор на сжижение природного газа с морских месторождений с его дальнейшим экспортом, идея строительства трансграничных трубопроводов едва ли изжила себя. По словам эксперта экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова, в настоящее время, стремясь минимизировать зависимость от нестабильных территорий, турки активно инвестируют в обходящие нестабильную территорию энергетические коммуникации. Ак-Сараю, активно поддержавшему победный "марш" оппозиции по маршруту Алеппо – Хама – Хомс – Дамаск, выгодно обрести дополнительное влияние на формирующиеся власти "пост-асадовской" Сирии, дабы сделать транспортировку сырья короче и выгоднее по деньгам. Едва ли случайно и совпадение по времени обрушение "режима Асада" в преддверии потенциальной остановки украинского транзита газа из РФ в Европу на фоне предполагаемого на 2025 год создания российско-турецкого газового хаба с центром в Стамбуле (1).



Все транзитные нефтепроводы Сирии – из Курдского автономного района в Ираке с центром в Эрбиле и из Саудовской Аравии (Трансаравийский, проходящий через юго-западную Сирию) – к настоящему времени контролируются всевозможными местными группировками, ориентирующимися в основном на Турцию. По территории южных провинций этой страны проходит и основная часть действующего с 1971 года нефтепровода с нефтяных полей Киркука к порту Джейхан в северо-восточном "углу" Средиземного моря. Более того, уже на второй день после начала наступления вооруженной оппозиции на Алеппо, 28 ноября, готовность обеспечить безопасность трубы из северного Ирака (Киркук) к сирийскому порту Банияс на Средиземном море изъявили… вездесущие британцы.



Так, по данным курдских источников, приехавшая в Эрбиль министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер встретилась с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, премьер-министром Масруром Барзани, заместителем премьер-министра Кубадом Талабани и министром внутренних дел Ребаром Ахмедом, чтобы "обсудить укрепление сотрудничества в сфере экономики, безопасности и контроля над наркотиками". Р. Ахмад подчеркнул "давние и стратегически важные отношения между Курдистаном и Великобританией, выразив благодарность за постоянную поддержку Великобритании в деле укрепления стабильности в регионе", уточнив, что "Великобритания всегда была верным сторонником Курдистана, и наше партнерство сыграло важную роль в обеспечении безопасности и стабильности".



Напомним, в этой связи, что введенный в эксплуатацию с 1955 г. вышеупомянутый нефтепровод от Киркука до Банияса – это не что иное, как измененный в пользу сирийского побережья вариант трубопровода от того же Киркука до израильской Хайфы, построенной британскими нефтяными компаниями к 1936 году и принадлежавшей "Бритиш петролеум" через аффилированные с ней структуры. С 1949 года ввиду арабо-израильского конфликта по этому маршруту в лучшем случае временами перебрасывается северо-иракская нефть, и к середине 1950-х гг. было построено ответвление к этой "трубе" из западноиракского г. Хадита. Нефтепроводной системой Киркук – Хадита – Банияс до 1961 года управляла та же "Бритиш петролеум" через контролируемую ею до 1959 года включительно "Ирак петролеум". Как видим, стародавний интерес британцев к ближневосточной нефти и маршрутам ее транспортировки никуда не делся, несмотря на то что Британская империя, казалось бы, ушла в историю.



Согласно информации из Эрбиля, министр Купер, находящаяся с первым визитом в курдском регионе Ирака в компании командующего пограничной службой Мартина Хьюитта, подчеркнула важность отношений Великобритании с Ираком и Курдистаном, отметив "совместные усилия двух правительств, особенно в борьбе с терроризмом и в решении региональных проблем". Как видим, Иракский Курдистан назван де-факто самостоятельным государством. "В дальнейшем мы сосредоточимся на борьбе с преступностью, укреплении безопасности и содействии экономическому развитию", – заверила британка, согласившись с необходимостью "создания более прочных структур безопасности (выделено авт.) и экономического партнерства для эффективного решения этих проблем".



Резонно предположить, что упомянутая информация предваряет британское военное участие в обеспечении безопасности этого нефтетранзитного региона, а также интенсификацию диверсионно-подрывных действий на северо-западе Ирана (провинции Курдистан, Западный Азербайджан и др.) – на эту мысль наводит объявленное британкой "финансирование проекта по обеспечению безопасности границ в Курдистане, чтобы укрепить его возможности по защите границ и спасению жизней". Напомним, одна из баз британских ВВС в Ираке располагалась до 1960 года включительно невдалеке от Эрбиля и Киркука (2).



Тем временем 9 декабря протурецкие боевики "сирийской национальной армии" (СНА) полностью захватили курдскую цитадель в северной Сирии – город Манбидж (провинция Алеппо), ранее удерживаемый отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG). Манбидж находится вблизи западного участка нефтепровода из северо-восточной Сирии к турецкому средиземноморскому порту Юмурталык вблизи границы с Сирией. В последующие дни начала поступать информация о заходе в некоторые районы северной Сирии частей турецкой армии, что означает упрочение контроля турками экспортных трубопроводов.



К слову, еще в середине с. г. министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил о необходимости сотрудничества с Дамаском для "освобождения" нефтепроводов и крупных нефтяных месторождений, контролируемых курдами на севере и на северо-востоке Сирии. В реальности подобного рода риторика оказалась не более чем пропагандистским прикрытием поддержки Анкарой антиасадовской оппозиции (нелишне напомнить и о факте контроля турецкой армией не менее 70% общей территории сирийско-турецкого приграничья).



По мнению французской Humanite, более других от смены режима в Дамаске, "похоже, выиграла Анкара. В Катаре недавно проходили переговоры между Турцией, Россией и Ираном, но у последних двух стран не было особых возможностей для переговоров ни о сохранении своих военно-морских и авиабаз для Москвы, ни о сохранении иранских ополченцев", так что президент Эрдоган "наверняка воспользуется ситуацией и для решения курдского вопроса".



По оценке российского востоковеда Елены Супониной, многие годы "Сирия оставалась и остается разделенной страной: на севере без согласования с правительством в Дамаске стояли эти годы турки, на востоке американцы. Причем американцы отхватили самый лакомый кусок – ту часть страны (Заевфратье. – Прим. ред.), где находятся ее главные нефтяные и газовые месторождения". По "горячим следам" ноябрьских и декабрьских событий Хакан Фидан и другие турецкие руководители не перестают клясться в верности территориальной целостности Сирии, однако можно не сомневаться, что в практической политике соседи этой страны (отнюдь не только Турция) будут руководствоваться совершенно иными соображениями.



Примечание



(1) В этом же контексте нельзя не вспомнить о об оптимизме, высказанном еще в сентябре президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно гипотетических переговоров о продолжении поставок природного газа из России в Европейский союз через территорию бывшей Украинской ССР.



(2) Британские и французские военные организовали в 2016 г. тренировочный лагерь для боевиков сирийской "вооруженной оппозиции" на территории Иордании. Официальной целью была провозглашена "подготовка к борьбе с экстремистскими группировками", но за ней стояли и другие, в том числе борьба "режимом Асада". В Сирии Соединенное Королевство оплачивает затраты оппозиционных сил на распространение в стране их идей и призывов к присоединению. Правительством Великобритании потрачено 2,4 млн ф. ст. на частных подрядчиков, работающих в Стамбуле, для оказания стратегической связи и поддержки СМИ сирийской оппозиции. Из Лондона с 2013 г. ведет трансляции оппозиционный канал "Барада". В декабре 2016 г. Б. Джонсон заявлял о необходимости возврата к политическому урегулированию сирийского кризиса, но через полтора года британцы, американцы и французы нанесли удары по правительственным объектам Сирии. Источник - fondsk.ru

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