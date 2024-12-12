Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса черных дыр

00:37 14.12.2024

Недавнее исследование утверждает, что утечка данных через гравитационные волны может объяснить знаменитый парадокс информации, предложенный Стивеном Хокингом.



Ученые из Caltech предполагают, что пространство-время вокруг черных дыр содержит тонкие следы этой информации.



Как это работает?

В 1976 году Хокинг обнаружил, что черные дыры излучают радиацию, из-за чего они постепенно исчезают. Однако возникает вопрос: что происходит с информацией, попадающей внутрь черной дыры? Считается, что радиация ее не переносит, что и породило знаменитый "информационный парадокс".



Новая теория предлагает решение: внутренняя часть черной дыры связана с внешней через квантовую нелокальность - процесс, при котором частицы разделяют одно состояние, даже находясь на расстоянии. Эти квантовые связи создают малейшие колебания в пространстве-времени, которые сохраняют информацию даже после исчезновения черной дыры.



Можно ли это проверить?

Ученые выявили, что квантовые корреляции оставляют характерные следы в гравитационных волнах, возникающих при слиянии черных дыр. Хотя существующие инструменты, такие как LIGO и Virgo, пока не способны уловить эти слабые сигналы, перспективные детекторы следующего поколения смогут доказать или опровергнуть гипотезу.



Уточнения

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд, Великобритания - 14 марта 2018, Кембридж, Великобритания) - британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.



Черная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Автор Олег Логинов

Олег Логинов - студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру



12.12.24