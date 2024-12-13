|ВС РФ вплотную подошли к Покровску – итоговая сводка Readovka за 13 декабря
00:40 14.12.2024
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 13 декабря в разрезе СВО. Русские войска вплотную подошли к городу Покровск, до него осталось 1,5 км. Командование ВСУ снова сокращает срок подготовки новобранцев.
Вопрос приоритетов
Как и предполагала редакция Readovka, ВСУ не смогли удержать поселок Бельгийка и ВС РФ с ходу его взяли. Украинские силы отступили на южные окраины Покровска. Передовым русским частям, действующим в районе Бельгийки, осталось порядка 1,5 км до административных границ города.
Командование ВСУ столкнулось с очередным витком кризиса дефицита личного состава, но не где-нибудь, а на одном из основных оперативных направлений. Еще накануне появлялись сообщения со стороны противника о том, что русские разведгруппы уже проникали в городскую черту Покровска и оценивали обстановку. Это говорит о том, что дыра в обороне неприятеля весьма серьезная. Киев пытается хаотично решить проблему. Однако вместо переброски подкреплений и усиления оборонительных порядков было принято решение о снятии с должности командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" генерала Луценко. На его место поставили экс-командующего группировкой "Таврия" Тарнавского. Он известен тем, что непосредственно руководил провальной наступательной операцией в Запорожье летом 2023 года. Киеву, по всей видимости, негде брать ресурсы для решения вопроса дефицита кадров. А раз так, то единственное, что он может предпринять – это "тасовать колоду" своих генералов в надежде, что новый командующий сумеет решить задачу. Но стоит сказать конкретно, такого рода кризисы не могут решиться подобным способом. Дело не в управлении, здесь проблема уже другого характера.
И тут заявление главреда украинского медиа "Цензор.нет" Бутусова предстает в совсем ином виде. Проблемы на Покровском направлении у ВСУ начались далеко не вчера, но осознание необходимости каких-либо действий пришло к противнику недавно. Однако вместо реальных изменений происходят лишь номинальные перестановки. Они нужны для того, чтобы зрителю телемарафона повесить на уши очередную порцию лапши а-ля "проблема выявлена и решена, пляшем дальше".
Но несмотря на то, что командование ВС РФ нащупало участок, где фронт можно прорвать и с ходу зайти в Покровск, говорить о том, что это обязательно произойдет в ближайшие дни преждевременно. Все от того, что наша армия пока сосредоточена на цели перебить трассы, соединяющие украинские тылы с указанным городом. Таким образом, все в руках командования ВС РФ. Решит ли оно пробиваться в Покровск через оперативный просвет в порядках противника или же продолжит "рубить" трассы – на данный момент сказать нельзя.
"Тяп-ляп и готов солдат"
На Украине снова сокращают срок обучения для новобранцев. Согласно заявлению нового командующего сухопутными войсками ВСУ Драпатого, мобилизованные украинцы будут проходить так называемый "ускоренный курс".
"Она предусматривает переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки", – сообщил генерал в своем Telegram-канале, описывая новую систему.
На данный момент украинские мобилизованные проходят подготовку сроком порядка месяца плюс-минус. Судя по показаниям пленных, они вынуждены покупать у инструкторов патроны на свои кровные для того, чтобы хоть как-то научиться стрелять. В основном же в "учебках" занимаются хозработами, пьянствуют и дезертируют, что следует из итогов инспекции нардепа Безуглой в один из общевойсковых центров подготовки ВСУ в Ровенской области.
Таким образом, даже если бы Драпатый объявил об увеличении срока пребывания в лагерях подготовки, то ситуацию это вряд ли бы изменило. Но сокращение периода обучения в первую очередь необходимо Киеву и его спонсорам для того, чтобы просто ускорить оборот людей и быстрее насыщать фронтовые части "пушечным мясом". Распоряжение Драпатого как раз и показывает, что деградация ситуации для ВСУ на Покровском направлении – это результат отнюдь не хаоса в системе войскового управления, а самого настоящего острейшего дефицита личного состава.
Вчера, 12 декабря, главным событием дня стало бегство ВСУ из села Шевченко на Покровском направлении.