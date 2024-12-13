ВС РФ вплотную подошли к Покровску – итоговая сводка Readovka за 13 декабря

00:40 14.12.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 декабря в разрезе СВО. Русские войска вплотную подошли к городу Покровск, до него осталось 1,5 км. Командование ВСУ снова сокращает срок подготовки новобранцев.



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