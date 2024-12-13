Южно-корейский "Недоворот", - Арсений Латов

00:56 14.12.2024 попытка южнокорейского президента продемонстрировать тотальность своей власти обернулась политической экзекуцией



13.12.24



В Южной Корее 3 декабря свершился акт демократии: президент Юн Сок Ель то ли по причине низкого рейтинга, то ли по наущению вороватой жены вышел ко всему южнокорейскому народу с заявлением о введении чрезвычайного положения. Четкого объяснения такому жесту он не дал, ограничился лишь репликой о необходимости "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". О каких именно просеверокорейских силах идет речь, не знал наверняка и весь Пхеньян с Ким Чен Ыном во главе.



Как бы то ни было, в Южной Корее волной пошли аресты политиков из оппозиционной Юн Сок Елю "Демократической партии", также называемой "Тобуро". Параллельно с тем недоумевающие южнокорейские солдаты при полной разгрузке вышли на площади в центре столицы и принялись отбиваться от протестующих против президентского решения. Парламентарии, в свою очередь, стали стекаться к Национальному собранию, чтобы большинством голосов чрезвычайное положение отменить. Отличился лидер оппозиции Ли Джэмен, запустивший прямую трансляцию, на которой героически пересек забор внутреннего двора парламента.



В сравнении с ним сдержанно проявили себя сподвижники Юн Сок Еля из партии "Сила народа": наравне с кабинетом министров они банально не поняли президентского решения, так как президент не проконсультировался ни со своими сторонниками по парламенту, ни со своими коллегами по правительству. Как итог - фарс чрезвычайного положения был прикончен той же ночью единогласным голосованием парламента об отмене этого положения: как бы ни пытались оградить здание собрания от этого самого собрания, депутаты все же просочились сквозь кордон и отменили решение президента-самодура.



Поэтому попытка южнокорейского президента продемонстрировать тотальность своей власти обернулась политической экзекуцией - занимающие большинство в парламенте оппозиционеры обещали каждую неделю выносить на голосование вопрос импичмента Юн Сок Еля, что подразумевает его скорую отставку либо по собственному желанию, либо принудительно. Правда, первая попытка импичмента провалилась: парламент просто не набрал нужного количества голосов, ведь президентская фракция на голосование не пришла. В любом случае Юн Сок Ель, уже обвиненный в государственной измене, обнажил структурные проблемы и реальную политическую нестабильность Сеула.



Во-первых, с президентством у Юн Сок Еля не задалось с самого начала. Во время предвыборной гонки он победил упомянутого Ли Джэмена с минимальным преимуществом, а его партия "Сила народа" на выборах в Национальное собрание 2024 года отдала простое большинство оппозиционной "Демократической партии". Национальное собрание запускало законопроекты, на которые Юн Сок Ель накладывал вето. Впоследствии это же вето парламент регулярно преодолевал. Возникала патовая ситуация, где одна из сторон: президент или Национальное собрание, - должна была отвоевать себе право финального решения. Важно и то, что вне рамок борьбы за власть президентство Юн Сок Еля ознаменовалось падением ВВП, подорожанием продуктов, научно-технологическим спадом производств. Разумеется, неудачи на экономическом направлении тоже связывают с некомпетентностью первого лица государства.



Во-вторых, Юн Сок Ель за свою спорную внутреннюю политику получил звание "корейского Дональда Трампа". Урезание бюджета, попытка увеличения продолжительности рабочей недели, установление низкого минимального размера оплаты труда - все это сильно попортило репутацию президента. В этом смысле "трампизм" Юн Сок Еля возник из неприятия им в своей стране феминизма и нападок в сторону как корейской "Демократической партии", так и господствующих либеральных медиа..



Но коль уж мы заговорили о "корейском Трампе", присмотреться стоит к тому, чье имя в связи с кризисом власти в Сеуле упоминается несправедливо редко. Так вот, с 2017-го по 2022-й - то есть весь срок Трампа и еще год сверху - страной руководила интересная личность по имени Мун Чжэ Ин. Именно его имя связывают с небывалым доселе сближением между двумя Кореями: Мун встречался с северокорейским лидером и в этом отношении действовал в согласии с американским начальником, который, как вы можете помнить, даже ездил к Киму в гости. Так вот, лучший друг северокорейцев Мун формально растит капусту на пенсии, а в соответствии с некоторыми косвенными признаками является одним из теневых руководителей своей родной "Демократической партии". Двухпартийная система в Корее имеет свои нюансы, но в целом роль Муна сопоставима с ролью Обамы в США, - де-юре частное лицо, к словам которого прислушиваются большие политики из его партии. Потому давление на партию "Тобуро", ставшее причиной для введения чрезвычайного положения, обосновывалось именно северокорейскими шпионами под каждой миской кимчи.



Юн Сок Ель, конечно, оправдывает свой внешне странный шаг тем, что у него сдали нервы, но в оптике противостояния с предшественником все закономерно и логично - срочное расширение полномочий и последовательность точечных репрессий виделись ему единственным возможным вариантом разрулить проблемы до возвращения в Вашингтон "американского Мун Чжэ Ина", не застревая в парламентской возне. Тот факт, что Юн так торопился до окончания срока своего американского шефа, равно как и факт противостояния ему со стороны синхронизированного с Трампом Муна, показывает еще большую бессмысленность всех попыток изобразить соратника Байдена "корейским Трампом". Тем более явной эта несостоятельность становится при взгляде на внешнюю политику Южной Кореи последних лет.



Юн последовательно укреплял отношения с Вашингтоном и Токио, не позволял себе выходить за рамки западного консенсуса - в том числе в своих взглядах на Украину и Израиль. Вне военных конфликтов Юн Сок Ель участвовал во встречах с президентами США и Японии, которые за последние годы стали привычным и регулярным делом, а также повлекли за собой увеличение числа трехсторонних военных учений. Логическим продолжением тому стало формирование общего секретариата взаимодействия. Администрация Байдена явно толкала эту инициативу так, чтобы следующий президент, какие бы радикальные меры он ни обещал, не смог от нее отказаться, не понеся репутационных издержек.



Чтобы располагать еще одним плацдармом для давления на Пекин, Вашингтон умудрился примирить между собой Сеул и Токио, якобы отдав при этом инициативу примирения именно что горе-президенту Юн Сок Елю. И в один момент официальная Южная Корея к дикому восторгу своего населения чуть ли не прямым текстом провозгласила, что отказывается от травм колониального правления Японии. Держать на мушке соседей-соотечественников куда проще, когда твое плечо прикрывают как бывший колонизатор, так и колонизатор нынешний. Но все это может снова круто поменяться с возвращением Трампа в Белый дом, потому что переизбранный американский президент в борьбе с Китаем изберет, скорее, экономические инструменты, нежели военные, ведь провал последних исправно транслируется с прорываемых на Украине фронтов.



На смену Юн Сок Елю прочат его оппонента по прошедшим президентским выборам Ли Джэмена, председателя "Демократической партии". Если произойдет подобная рокировка, то во главе Южной Кореи станет политик с прицелом на потепление отношений с северным соседом. Перед введением чрезвычайного положения Юн Сок Ель критиковался парламентариями за рассмотрение вопроса о прямой отправке оружия и военных инструкторов на Украину - других "Трампов" у меня для вас нет. Вместе с тем предполагается, что через военные контракты с США Южная Корея уже обеспечивает Киев вооружением.



Известно и о том, что Сеул поставляет большое количество оружия в Польшу, откуда оно опять же направляется на Украину: потому вопли, поднявшиеся в южнокорейской прессе после новостей о поставках российской армии северокорейских снарядов, были оперативно потушены из центра в Сеуле - угрозы начать поставлять боеприпасы не терпят вполне открытых, пусть и не слишком громких, сведений о том, что такие поставки идут уже давным-давно. Да, тесная интеграция с Западом этой восточной страны предполагает, что поставки Киеву кажутся ожидаемыми и закономерными, но в поиске пространства для гибкости и лежит подлинный талант политика. Учитывая влияние бывшего президента и перспективу возвращения его курса, возможно, что у сменщика Юн Сок Еля будет более комплексный взгляд на международную политику. Источник - завтра

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