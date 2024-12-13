Торг уместен: за строительство АЭС в Казахстане идет соперничество, - Orda.kz

01:15 14.12.2024

13 декабря 2024

Никита Дробны



Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев вернулся из Китая, где находился с рабочим визитом. В КНР он обсуждал, в том числе, перспективы по строительству АЭС в Казахстане - а до этого интерес к участию в проекте так или иначе проявляли Франция, Южная Корея и Россия. За первую казахстанскую атомную электростанцию сейчас идет оживленный "торг", сообщает Orda.kz.



Как рассказали в Минэнерго, министр энергетики обсуждал с китайскими коллегами сотрудничество в сферах атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и ВИЭ.



"Китайская сторона выразила высокую степень готовности поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС. Алмасадам Саткалиев также провел переговоры c потенциальным поставщиком ядерной технологии, вошедшим в „шорт-лист", генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC)", - сообщили в министерстве.

Казахстанская делегация изучила китайский опыт на строящейся АЭС "Чжанчжоу", заводе по конверсии и обогащению урана и базах корпорации Shanghai Electric.



Может показаться, что визит Алмасадама Саткалиева в Китай сигнализирует о наличии неких договоренностей. Но ранее министр энергетики точно так же посещал Южную Корею, где оценивал потенциал подрядчика KHNP. К строительству АЭС в Казахстане недвусмысленно проявляют интерес и Франция, и Россия.



Политолог Газиз Абишев в своем телеграм-канале отмечает, что сейчас сразу несколько стран активно конкурируют за место в международном консорциуме, который будет строить первую казахстанскую АЭС. Не зря сначала Владимир Путин, а затем и Валентина Матвиенко во время своих визитов в Астану "рекламировали" корпорацию "Росатом".



А Казахстан, в свою очередь, демонстрирует "товар лицом": доказывает, что станет надежной площадкой для применения самых современных технологий в ядерной отрасли.



"Тем временем министр энергетики Саткалиев в последние несколько недель посетил Южную Корею, Францию и вот теперь Китай. Обсуждает „атомный вопрос". Такая активность во всех направлениях - это тоже своего рода торг. Чтобы все участники конкурса понимали, что они не единственные на рынке. И предлагали наиболее приемлемые для Казахстана условия. Папки с конкретными предложениями от конкурентов - хорошие аргументы в спокойной конструктивной деполитизированной дискуссии с потенциальным вендором", - резюмировал Газиз Абишев.

Подробнее о том, как строительство АЭС может повлиять на развитие "зеленой энергетики" в Казахстане, читайте по ссылке.