Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей

04:27 14.12.2024

Столица соседней с Россией страны частично осталась без света из-за хищения кабелей



По имеющимся данным, на одной из подстанций произошло отключение ячеек, в результате чего под ограничения попали три распределительных пункта.



"Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", – говорится в сообщении компании.



Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов и здание Министерство иностранных дел Казахстана.



Ранее в Абхазии закрыли школы и детские сады из-за дефицита электроэнергии.



Исполняющего обязанности вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, заявил, что 10-15% суточной электроэнергии потребляют майнеры криптовалют.



Авторы: АНТОНИНА МАРКОВА