|04:38 Новый командующий группировкой "Восток" РосАрмии - генерал Иванаев, уроженец казахстанского Уральска
04:31 Путин вручил Кадырову очередной орден - "За заслуги перед Отечеством" II степени
04:27 Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
03:27 Исключение талибов* из списка террористов устраивает далеко не всех
02:22 Как украинский хвост виляет западной собакой, - Ростислав Ищенко
01:32 Открытие Россией огромного (511 млрд баррелей!) месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
01:15 Торг уместен: за строительство АЭС в Казахстане идет соперничество, - Orda.kz
00:56 Южно-корейский "Недоворот", - Арсений Латов
00:40 ВС РФ вплотную подошли к Покровску – итоговая сводка Readovka за 13 декабря
00:37 Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса черных дыр
00:36 События в Сирии и транзитные пасьянсы Ближнего Востока, - Д.Нефедов
00:35 Спляшет ли Европа польский краковяк? - Е.Пустовойтова
00:32 Обречена ли в США двухпартийная система, - Николай Попов
00:29 Бесноватый Рютте - поджигатель новой мировой войны, - Владимир Овчинский
00:23 США пугают Россию иранским сценарием, - Ольга Самофалова
00:12 Евросоюз рассматривает вариант создания коалиции для отправки войск на Украину, - Андрей Соколов
00:09 Конспирология миграции. Как сирийский конфликт угрожает внутренней безопасности России, - Андрей Офицеров
00:00 В России заблокирован Viber
|16:25 Украинский фронт, 13 декабря: "Северокорейские товарищи прошли боевое крещение. Ким Чен Ын может гордиться"
15:34 Новым премьером Франции станет 73-летний "центрист" и русофоб Франсуа Байру
14:22 За взятки арестован помощник министра обороны Киргизии "полковник О."
14:16 Северокорейский спецназ отличился при освобождении Плехово
13:52 Гей-порно, Борат и свиная кровь: как российские шпионы хотели подставить сына Токаева,- Orda.kz
12:54 В СССР у Грузии было больше независимости, чем сейчас – в условиях диктата Запада
12:42 American Conservative: Сирийский шанс Трампа
12:41 Al Khaleej: самое слабое место Соединенных Штатов - образование
12:38 Зеленский против Госдепа, - Ростислав Ищенко
12:35 Al Khaleej: США сняли санкции с крупнейших банков России, чтобы и дальше закупать уран
12:34 Джон Миршаймер: США сыграли ключевую роль в сирийском кризисе
12:32 Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
12:28 The Hill: Венгрия поддерживает Грузию в предотвращении цветной революции
12:27 Экология и онкология: какие регионы Казахстана являются антилидерами
08:30 Разобравшись с Сирией, Эрдоган замахивается на Среднюю Азию, - СП
04:57 Президент Жапаров ликвидировал Госдирекцию по строительству делового центра "Бишкек-Сити"
04:49 Крах Дамаска пробуждает сторонников халифата, - Къ
04:33 Хоккеист Овечкин вернулся на лед и забивает со сломанной ногой!
04:06 Прорыв без штурма. Армия России идет к последнему форпосту ВСУ в Донбассе
04:04 Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам
04:01 Евросоюз губит свой агропром, отдавая сельское хозяйство Европы на откуп Америке, - В.Пррохватилов
03:58 Тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях, - НГ
01:10 Сирии готовят судьбу турецкой колонии. США пытаются спасти районы курдского сопротивления, - Игорь Субботин
00:41 Узб"Вышкка". Создается Каршинский государственный технический университет
00:27 Илону Маску и не снилось - китайские ученые научились читать мысли
00:25 Какими должны быть переговоры между Россией и США, - Владимир Овчинский
00:24 Байден хочет достичь мира на Ближнем Востоке раньше Трампа, - НГ
00:20 "Я русский артист" - Николай Цискаридзе награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
00:17 Три неопределенности 2025 года, - Александр Дугин
00:14 Если друг оказался друз. Израиль столкнулся с новой шпионской сетью, - Л.Цуканов
00:10 Наша Белоруссия: о фактическом превращении Союзного государства в единую страну, - А.Белов
00:08 BlackRock: как мега-корпорация захватывает страны "золотого миллиарда", - ФСК
00:06 Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан
|Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
04:27 14.12.2024
Столица соседней с Россией страны частично осталась без света из-за хищения кабелей
По имеющимся данным, на одной из подстанций произошло отключение ячеек, в результате чего под ограничения попали три распределительных пункта.
"Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", – говорится в сообщении компании.
Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов и здание Министерство иностранных дел Казахстана.
Ранее в Абхазии закрыли школы и детские сады из-за дефицита электроэнергии.
Исполняющего обязанности вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, заявил, что 10-15% суточной электроэнергии потребляют майнеры криптовалют.
Авторы: АНТОНИНА МАРКОВА