Путин вручил Кадырову очередной орден - "За заслуги перед Отечеством" II степени

04:31 14.12.2024

13 декабря 2024

На этот раз - орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. О получении главой Чеченской республики государственной награды сообщил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале, сообщает Orda.kz.



Орден главе Чечни Рамзану Кадырову вручил президент России Владимир Путин "в знак признания его выдающегося вклада в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики".



Это уже третий орден "За заслуги перед Отечеством"", полученный главой Чечни. Как сообщает Медуза - LIVE, орден четвертой степени Рамзан Кадыров получил в 2006 году, третьей - в 2021-м. Указов о награждении Кадырова Кремль не публиковал. Публичная церемония вручения госнаград прошла 12 декабря, но самого Кадырова на ней не было.