Новый командующий группировкой "Восток" РосАрмии - генерал Иванаев, уроженец казахстанского Уральска

04:38 14.12.2024

Чем известен новый командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск "Восток" - генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве. Подробности его биографии - в материале "Ъ".



Иванаев Андрей Сергеевич родился 19 января 1972 года в Уральске Казахской ССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище (1992), Общевойсковую академию ВС РФ (2001), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2013).



Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе (ЗВО). С 2006 по 2008 год - командир 1-го гвардейского мотострелкового полка. С 2009 года командовал 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригадой, с 2011 года - 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригадой.



В 2013 году был назначен начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году - начальником штаба-заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. В том же году был командующим группировкой "Евфрат" в Сирии.



В 2018 году указом президента РФ назначен командующим гвардейской общевойсковой армией ЗВО.



Участник боевых действий. Награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, рядом медалей.



Женат, двое детей.