Брат Карла III - принц Эндрю, заявил о разрыве связи с китайцем, обвиняемым в шпионаже

10:08 14.12.2024

Брат Карла III заявил о разрыве контактов с китайцем, обвинямым в шпионаже

Британский принц Эндрю (герцог Йоркский) заявил, что прекратил все контакты с гражданином Китая, которого ранее заподозрили в шпионаже против Великобритании, передает Sky News.



12 декабря стало известно, что китайцу, которого называют "близким доверенным лицом" принца, запретили въезд в Британию из-за обвинений в шпионаже в пользу Китая.



"Герцог Йоркский последовал совету Его Величества (короля Карла III. - РБК) и прекратил все контакты с этим человеком после того, как были высказаны опасения. [...] Герцог встречался с этим человеком по официальным каналам, при этом не обсуждалось ничего деликатного", - приводит Sky News заявление канцелярии принца.



CNN со ссылкой на постановление британского иммиграционного трибунала о запрете на въезд китайца отмечало, что у того сложились настолько близкие отношения с принцем Эндрю, что он был приглашен на день рождение герцога. Это было в 2020 году, уточняет Sky News.



Министерство внутренних дел Британии полагает, что подозреваемый, которого обозначают как H6, вел деятельность в интересах Коммунистической партии Китая. По данным Sky News, помощник принца Эндрю Доминик Хэмпшир сообщил H6, что он может действовать от имени герцога при работе с потенциальными инвесторами в Китае.



Принц Эндрю - младший брат Карла III. В 2021 году правозащитница Вирджиния Джуффре подала на него в суд, заявив, что он принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет. В том числе, по словам Джуффре, это происходило в скандальном особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. После обвинений Джуффре король выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца.