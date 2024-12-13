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|Самарканд. Покончила с собой 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова
12:52 14.12.2024
В Самарканде 23-летняя бьюти-блогер погибла, выбросившись из окна
В Самарканде 12 декабря погибла 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова. По данным Генпрокуратуры, она выбросилась из окна квартиры. В соцсети распространяются сведения о возможном домашнем насилии со стороны ее мужа и свекрови.
В ночь с 11 на 12 декабря в Самарканде 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова покончила с собой, выбросившись из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.
На место выезжала оперативно-следственная группа Самаркандской городской прокуратуры. Осмотрено место трагедии, собраны показания очевидцев. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
На данный момент прокуратура проводит доследственную проверку.
Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz опубликовал видео, где собраны скриншоты чатов погибшей с ее подругами, где говорилось о сложных отношениях Гузали с мужем и свекровью. В одной из них девушка написала: "Думаю умру легче будет".
"Очевидно, что погибшая подвергалась домашнему насилию, может, именно поэтому она ушла из жизни. Есть предположения, что ее довели до самоубийства. Будем ожидать результаты проверки прокуратуры Самарканда", - говорится в сообщении Nemolchi.uz.
Гибель девушки прокомментировали общественные деятели. Певица Муниса Ризаева написала в Instagram: "Весь Узбекистан скорбит! Человек не мог просто так бросить себя в 8 этажа, это до какой степени нужно было довести человека?! Или ее выкинули???"
Блогер Urikguli в Instagram, поделившись постом блогера Aqida Hanum, в котором приведены переписки погибшей с подругами, написала: "Было ли это суицидом или организованным, выяснится в ходе расследования. Однако, как [погибшая] жила в браке, видно в этих диалогах".