Самарканд. Покончила с собой 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова

12:52 14.12.2024

В Самарканде 23-летняя бьюти-блогер погибла, выбросившись из окна



В Самарканде 12 декабря погибла 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова. По данным Генпрокуратуры, она выбросилась из окна квартиры. В соцсети распространяются сведения о возможном домашнем насилии со стороны ее мужа и свекрови.



В ночь с 11 на 12 декабря в Самарканде 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова покончила с собой, выбросившись из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.



