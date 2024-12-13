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При свечах зато без российского газа: немцев готовят к длительным блэкаутам, - Анника Лейстер
14:51 14.12.2024

T-Online.de
Германия

Начальник управления гражданской обороны призывает: "Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям"
T-Online: Функ призвал население ФРГ готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак

Гибридные атаки на инфраструктуру Германии участились, пишет T-Online. Вице-президент управления гражданской обороны ФРГ призывает немцев быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и длительным отключениям электроэнергии. Обвиняет он в этом, конечно же, Россию.

Анника Лейстер (Annika Leister)

Гибридные атаки на немецкую инфраструктуру участились.Вице-президент федерального управления гражданской обороны призывает каждое домохозяйство быть готовым - в том числе и к длительным отключениям электроэнергии.

Число гибридных атак на немецкую инфраструктуру растет. Такие государства, как Россия, Китай и Иран, пытаются парализовать работу жизненно важных компаний и учреждений. Цель - расшатывание ситуации.

Рене Функ, вице-президент федерального управления гражданской обороны и помощи при ЧС ФРГ, выпустил срочное обращение к населению Германии: "Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, которыми могут произойти и это может быть и длительное отключение электроэнергии", - заявил он в интервью T-online. "Чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны".

"Это „неудобная мысль", к которой людям в нашей стране придется вновь привыкать. „В Германии мы уже давно ощущаем на себе дивиденды мира, - говорит Функ. Идея о том, что нужно вооружаться для защиты от угроз извне, далека от сознания многих людей".

Однако, по его словам, это необходимо, так как число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа растет. „Мы уже ежедневно подвергаемся большому количеству гибридных атак", - отмечает Функ, - мы должны быть способны защитить себя не только военным путем, но и в рамках гражданской обороны и борьбы со стихийными бедствиями".

Запасы воды и еды на 72 часа

Вице-президент федерального управления гражданской обороны и помощи при ЧС ФРГ Рене Функ заявил: "Каждое немецкое домохозяйство должно быть оборудовано так, чтобы обеспечить себя водой и едой на три дня". Это касается и более длительных отключений электроэнергии. "Многие люди не задумываются о том, что именно перестанет работать: свет, кухонная плита, в некоторых случаях водоснабжение, интернет, банкоматы".

Подготовительные мероприятия могут варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и не обязательно тратить много денег, говорит Функ. "Главное - это источники света, не зависящие от электричества, - например, аккумуляторные фонари, свечи или спички. 1,5 литра воды на человека в день - в том числе для личной гигиены. Еда на 72 часа. Это могут быть консервы, которые не нужно готовить, орехи, печенье или соломка. И: радиоприемник на батарейках или кривошипный радиоприемник, чтобы быть в курсе событий". Необходимо также иметь при себе наличные деньги.

Интернет, телефон, супермаркеты и бензоколонки не будут работать

Федеральное управление по ЧС играет центральную роль в предотвращении последствий возможных кризисов и катастроф. Среди прочего, оно отвечает за оповещение населения и анализ рисков. Повсеместное и длительное отключение электроэнергии - это "худший сценарий из возможных": маловероятный, но возможный.

До сих пор причиной таких отключений в Германии были не гибридные войны. В 2019 году, например, строительная компания оборвала две центральные линии электропередачи во время бурения в Берлине. В районе Берлин-Кепеник 31 тысяча домохозяйств и две тысячи предприятий находились в чрезвычайном положении, а электроснабжение было восстановлено только через 31 час. В Мюнстерланде (Северный Рейн-Вестфалия) в 2005 году из-за сильных снегопадов и гололеда 250 тысяч человек в некоторых районах оказались отрезанными от электроснабжения на 50 часов.

Эти примеры хорошо иллюстрируют, с чем сталкивается население в чрезвычайных ситуациях: пропадает не только свет, но и интернет, отопление, часть мобильной и городской телефонной сети. В большинстве случаев прекращается и водоснабжение - оно обычно осуществляется с помощью насосов, которые также зависят от электричества. Поезда не ездят, светофоры и бензоколонки на большинстве АЗС не работают. Супермаркеты приходится закрывать, потому что не работают раздвижные двери, холодильные камеры и кассовые аппараты.

Больницы обязаны иметь аварийные генераторы, способные обеспечить подачу электроэнергии как минимум 72 часа. Однако во время отключения электричества в Берлине генератор аварийного питания в больнице DRK Köpenick постоянно выходил из строя. Поэтому пациенты отделения интенсивной терапии были переведены в другие больницы.

Органы гражданской обороны - "центральные игроки на местах"

В таких ситуациях полиции, пожарным, спасательным службам и организациям по оказанию помощи, таким как Мальтийская служба помощи, приходится нелегко. Им необходимо увеличивать свое присутствие и справляться со значительно возросшим числом кризисных ситуаций. Вице-президент федерального управления гражданской обороны и помощи при ЧС ФРГ Рене Функ считает, что Германия добилась "хорошего прогресса" в плане подготовки, хотя еще есть куда стремиться.

По словам Функа, органы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципалитетах являются "центральными игроками на местах", координирующими действия многих гражданских структур, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Многие местные власти уже хорошо подготовлены и знают о своей важной роли. "Но мы в Германии можем создать еще более эффективную сеть на всех уровнях власти, чтобы иметь возможность реагировать как можно быстрее".

Россия нападает на критически важную инфраструктуру по всей Европе

Функ не единственный, кто сейчас предупреждает о целенаправленных атаках из-за рубежа как о новой причине сбоев в работе критической инфраструктуры. На встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО только что приняли решение о дальнейших мерах защиты от совершения диверсий и кибератак на территории Североатлантического альянса.

По словам высокопоставленного чиновника в преддверии встречи, готовность России "наносить физический ущерб и подвергать опасности человеческие жизни в наших странах путем диверсий" особенно возрастает. Китай, Иран и Северная Корея также активно проводят кибератаки.

Распространяется вредоносное программное обеспечение, которое, с одной стороны, используется для шпионажа, а с другой - может в любой момент вызвать сбои в работе. Россия уделяет особое внимание критически важным объектам инфраструктуры и, в частности, системам промышленного контроля.

Многочисленные диверсии в Европе, как предполагается, - дело рук России: это и диверсии на железнодорожных путях, и поджоги логистических компаний с помощью бомб в посылках, и атаки на транспортные пути, опоры электропередач и подводные кабели. Кибератаки на органы власти и компании обычно обсуждаются в обществе не так громко, но они гораздо более распространены.

Электроэнергетика - особенно привлекательная цель для злоумышленников из-за ее значимости для общего снабжения, но она также хорошо защищена. Россия начала приобретать опыт в этой области довольно рано. В 2015 году подозреваемые российские хакеры парализовали 700 тысяч домохозяйств, совершив кибератаку на Украину в Рождество. Эта атака стала первым случаем отключения энергосистемы через интернет.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734177060


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